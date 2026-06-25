Rusia refuerza el control en Ucrania ocupada con cierre de campamentos infantiles, militarización y represión administrativa

ARCHIVO: Vladimir Putin asiste a una reunión con el jefe de Crimea, Serguéi Aksiónov, en Moscú, Rusia, el 11 de noviembre de 2025 (Reuters)

El cierre masivo de campamentos de verano infantiles en Crimea ocupada marca un nuevo giro en la estrategia de integración forzada y control poblacional implementada por Rusia en los territorios ucranianos ocupados. La suspensión, anunciada el 22 de junio de 2026, responde a la intensificación de los ataques ucranianos sobre objetivos rusos en la península, según informó el jefe de la administración local, Sergei Aksyonov.

De acuerdo con reportes de Institute for the Study of War, la medida ha provocado evacuaciones caóticas y el traslado de menores, muchos de ellos ucranianos, a campamentos en el interior de Rusia, lo que incrementa el riesgo de reeducación forzada y dificulta el seguimiento de su paradero.

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La decisión afecta centros emblemáticos como el Artek International Children’s Center y otros campamentos reconocidos, con la excepción de algunos en la zona de Sevastopol, considerados administrativamente distintos bajo ley rusa. El Ministerio de Educación ruso facilitó la evacuación de niños hacia sus hogares o hacia instalaciones en Krasnodar Krai y Noyabrsk, confirmando una política de traslados que viola distinciones legales internacionales sobre transferencias y deportaciones de menores, según el análisis del Institute for the Study of War.

La militarización infantil y la manipulación educativa se han consolidado en la región. Autoridades rusas anunciaron la introducción de libros de texto unificados sobre la historia de Donbás y Novorossiya para estudiantes de quinto a séptimo grado en las zonas ocupadas, junto con la ampliación de la narrativa oficial sobre la “reunificación de Crimea” y la “operación militar especial”. El ministro de Educación ruso, Sergei Kravtsov, destacó la aprobación de un concepto único para la enseñanza de historia, una iniciativa destinada a negar la soberanía ucraniana y fortalecer la identidad rusa entre los jóvenes.

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La Iglesia Ortodoxa Rusa (ROC), bajo control del Kremlin, intensifica su presencia en escuelas y campamentos, promoviendo actividades religiosas y moralizantes que, según el reporte de Institute for the Study of War, persiguen la indoctrinación y la preparación temprana para el servicio militar ruso. En Donetsk, grupos de niños visitaron iglesias y participaron en ejercicios físicos con contenido religioso y patriótico. La ROC colabora en la introducción de componentes de educación religiosa en jardines de infancia y escuelas, integrando la espiritualidad con la formación militar.

Los programas de entrenamiento militar se expanden con iniciativas como el “Battle for the Future – Crimea”, donde niños y adolescentes practican desde primeros auxilios hasta tiro y maniobras tácticas, bajo la tutoría de veteranos de la guerra en Ucrania. Centros como el Crimean Patriot Center y clubes como “Young Paratrooper” y “Yevpatoria Paratrooper” refuerzan la preparación militar de menores ucranianos, normalizando su exposición a la lógica bélica.

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ARCHIVO: El jefe de Crimea, Sergei Aksyonov, asiste a una ceremonia mientras los reservistas reclutados durante la movilización parcial parten hacia bases militares, en Sebastopol, Crimea, el 27 de septiembre de 2022 (Reuters)

Las dificultades logísticas y administrativas se agravan en Crimea y otras áreas ocupadas. Los ataques ucranianos han provocado desabastecimiento de combustible y cortes de electricidad y agua en ciudades como Simferopol, Alushta y Sevastopol.

La administración local restringió la venta de combustible a civiles y permitió solo el transporte de 200 litros por vehículo hacia Rusia continental, mientras el turismo ruso huye de la península, afectando gravemente la economía local. Imágenes satelitales del 24 de junio muestran largas filas de automóviles en el puente del estrecho de Kerch.

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En el plano administrativo, el gobierno ruso prepara la celebración de elecciones a la Duma Estatal en los territorios ocupados el 20 de septiembre de 2026, empleando el sistema automatizado ruso GAS 2.0 para gestionar los comicios. La presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova, confirmó la integración de los sistemas electorales locales en la red rusa, un mecanismo que facilita el control de resultados y perpetúa la supremacía del partido oficialista Rusia Unida. En paralelo, se amplía el uso del portal digital Gosuslugi como vía obligatoria para acceder a servicios públicos, condicionando la vida diaria de los residentes a la obtención de documentación rusa.

La represión judicial y el control social se profundizan con la implementación de sistemas de videovigilancia y la persecución penal de residentes acusados de colaborar con el ejército ucraniano o de apoyar a Kiev. Durante la semana del 16 al 22 de junio, se registraron ocho procesos judiciales por cargos de terrorismo, traición y extremismo, en muchos casos basados en pruebas débiles.

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En el ámbito económico, el banco estatal Promsvyazbank (PSB) lidera la integración financiera de las zonas ocupadas, multiplicando sucursales y otorgando préstamos a pequeñas empresas, lo que incrementa la dependencia de la infraestructura bancaria rusa. Las autoridades rusas anunciaron la próxima apertura de puntos de control aduanero en los puertos de Mariúpol y Berdyansk, con el objetivo de formalizar la exportación de productos y recursos ucranianos hacia mercados extranjeros.

La situación actual revela una estrategia integral de control demográfico, militarización infantil, represión administrativa y explotación económica, ejecutada por el Estado ruso en los territorios ucranianos ocupados. Estas acciones han generado una crisis humanitaria y una transformación profunda en la vida cotidiana de la población civil, especialmente de los niños y adolescentes.

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