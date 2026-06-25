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Copa Airlines amplía las cancelaciones de vuelos hacia Venezuela a raíz de la emergencia causada por los terremotos

La aerolínea activó cambios de fecha, reembolsos y modificaciones de origen o destino para los pasajeros afectados.

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La aerolínea canceló sus operaciones desde y hacia Caracas, Barquisimeto, Valencia y Barcelona mientras se evalúan las condiciones de seguridad. Reuters
La aerolínea canceló sus operaciones desde y hacia Caracas, Barquisimeto, Valencia y Barcelona mientras se evalúan las condiciones de seguridad. Reuters

La crisis provocada por los dos poderosos terremotos que sacudieron a Venezuela obligó a Copa Airlines a ampliar la suspensión de sus operaciones desde y hacia ese país, luego de que inicialmente la medida afectara únicamente los vuelos con destino y origen en Caracas.

La aerolínea panameña informó que fueron cancelados todos sus vuelos programados hacia y desde Caracas, Barquisimeto, Valencia y Barcelona, mientras continúan las evaluaciones sobre las condiciones operativas de los principales aeropuertos venezolanos, afectados por los sismos registrados la tarde del miércoles 24 de junio.

Copa Airlines, cuya principal base de operaciones es el Hub de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá, señaló que su intención es reanudar los vuelos “lo antes posible”, una vez existan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de pasajeros, colaboradores y de toda la comunidad aeroportuaria.

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La compañía también activó una política especial de flexibilización para los viajeros afectados. Los pasajeros podrán realizar cambios de fecha, modificar el origen o destino de su viaje y solicitar el reembolso del boleto sin penalizaciones, de acuerdo con las condiciones establecidas por la aerolínea.

Copa Airlines amplió la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela tras los daños ocasionados por los terremotos en varias ciudades del país. Tomado de X
Copa Airlines amplió la suspensión de sus vuelos hacia Venezuela tras los daños ocasionados por los terremotos en varias ciudades del país. Tomado de X

Asimismo, recomendó a quienes tenían previsto viajar este jueves verificar el estado de sus itinerarios antes de trasladarse al aeropuerto y mantenerse atentos a los canales oficiales de información.

La decisión de Copa se produce mientras Venezuela enfrenta una de las mayores emergencias naturales de su historia reciente. De acuerdo con el balance oficial más reciente, los terremotos han dejado al menos 164 personas fallecidas y miles de heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate entre edificios colapsados. Las autoridades han advertido que la cifra de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

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Los dos movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas segundos de diferencia y provocaron severos daños en Caracas, La Guaira y otras ciudades del norte del país. La Guaira, donde se encuentra el principal aeropuerto internacional venezolano, figura entre las zonas más afectadas por la emergencia.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía permanece cerrado después de que las inspecciones preliminares detectaran daños estructurales en distintas áreas de la terminal.

Dos fuertes terremotos sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio, dejando a La Guaira, Caracas y otros estados entre las zonas más afectadas por daños en infraestructura y servicios. REUTERS/Maxwell Briceno
Dos fuertes terremotos sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio, dejando a La Guaira, Caracas y otros estados entre las zonas más afectadas por daños en infraestructura y servicios. REUTERS/Maxwell Briceno

Imágenes captadas durante el sismo mostraron desprendimientos de partes del techo, afectaciones en pasillos y daños en otras instalaciones aeroportuarias, lo que llevó a las autoridades a suspender las operaciones mientras se realizan evaluaciones técnicas.

Las afectaciones no se limitan a la infraestructura aeroportuaria. En distintas zonas del país persisten interrupciones en el suministro eléctrico y fallas en los servicios de telefonía e internet, complicando las comunicaciones entre familiares dentro y fuera de Venezuela.

Numerosos venezolanos residentes en Panamá y otros países han manifestado en redes sociales la dificultad para establecer contacto con sus seres queridos debido a la inestabilidad de las telecomunicaciones.

Antes de esta contingencia, Copa Airlines mantenía una de las mayores operaciones internacionales hacia Venezuela desde Panamá. La aerolínea conectaba semanalmente el Hub de las Américas con cinco ciudades venezolanas: Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto y Barcelona, mediante alrededor de 42 vuelos semanales.

Varias personas clasifican latas de comida enlatada, depositándolas en cajas de cartón y cestas plásticas sobre una mesa.
En Panamá comenzaron a organizarse centros de acopio para recolectar alimentos, artículos de higiene e insumos de emergencia para Venezuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el momento, la suspensión anunciada por la compañía alcanza cuatro de esos cinco destinos. La continuidad de las operaciones dependerá de la reapertura progresiva de la infraestructura aeroportuaria venezolana y de las condiciones de seguridad que determinen tanto las autoridades aeronáuticas como los equipos técnicos de la aerolínea.

En su comunicado, Copa Airlines expresó además sus condolencias por la tragedia.

“Lamentamos profundamente esta tragedia que ha afectado a todo el pueblo venezolano", señaló la empresa, mientras mantiene un monitoreo permanente de la evolución de la emergencia para determinar cuándo será posible restablecer la conectividad aérea entre Panamá y Venezuela.

Recolecta

En Panamá ya se han organizado grupos de ayuda para recolectar insumos destinados a las familias afectadas por los recientes terremotos en Venezuela. Una de las iniciativas habilitó un centro de acopio en la Casa Club de Parque Omar, donde se recibirán donaciones durante tres jornadas para canalizar asistencia humanitaria hacia las zonas impactadas.

La colecta busca reunir alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, materiales de primeros auxilios y productos de emergencia. Entre los insumos solicitados figuran arroz, pasta, avena, leche en polvo, agua embotellada, alimentos para bebés, linternas, mantas, jabón, pañales, papel higiénico, gasas, vendas y antisépticos, entre otros productos esenciales.

El centro de acopio estará abierto el jueves 25 y viernes 26 de junio, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., y el sábado 27 de junio, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Los organizadores hicieron un llamado a la solidaridad de la comunidad panameña y venezolana residente en el país para apoyar a quienes enfrentan la emergencia.

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