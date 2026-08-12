Trump aseguró que Irán no tiene dinero y no puede concretar sus amenazas: “Sólo tiene noticias falsas y 300% de inflación”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, habla a la prensa (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

Guardar

El control del estrecho de Ormuz volvió al centro del conflicto en el Golfo tras un nuevo mensaje de Donald Trump en Truth Social, donde afirmó que Estados Unidos tiene “control total” sobre esa vía marítima y que su bloqueo naval es un “muro de acero”.

Trump dijo que Estados Unidos mantiene el control total de la vía marítima, que prevé conservarlo: “Estados Unidos tiene control total sobre el estrecho de Ormuz. ¡Creo que lo mantendremos!”. También aseguró: “Nuestro bloqueo naval está siendo llamado por todos ‘un muro de acero’, y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”.

PUBLICIDAD

El mandatario añadió más afirmaciones sobre la situación del régimen. Sostuvo que Irán no tiene marina ni fuerza aérea, que sus soldados restantes no cobran, que la Guardia Revolucionaria iraní está diezmada y en fuga y que el país tiene 300% de inflación.

"Estados Unidos tiene el control total del Estrecho de Ormuz. ¡CREO QUE LO MANTENDREMOS! Nuestro bloqueo naval es llamado, por todos, "UN MURO DE ACERO", e Irán no puede hacer nada al respecto. No tienen Armada, no tienen Fuerza Aérea, sus soldados restantes no reciben paga, la Guardia Revolucionaria está diezmada y huyendo, ¡y su 'liderazgo' es incierto, en el mejor de los casos! No tienen dinero: su país está 'destruido'. ¡Lo único que tienen son NOTICIAS FALSAS y una INFLACIÓN del 300%, y la situación empeora! Irán solo habla y no actúa; el matón de Oriente Medio ya no existe. ¡Alabado sea Alá! Presidente DONALD J. TRUMP"

Sin avances en las negociaciones con Irán

Irán y Estados Unidos siguen enfrentados en los esfuerzos por acordar un final permanente para la guerra en el Golfo. Una fuente iraní de alto rango dijo que no hubo avances para reactivar el acuerdo provisional pactado en junio ni para fijar un calendario de aplicación.

Trump también rebajó el alcance de esos contactos. El domingo dijo a Axios que solo están “semi negociando” y que observa a Irán por su alta inflación y su falta de dinero.

PUBLICIDAD

Irán condiciona la apertura de Ormuz a un alto el fuego que incluya Líbano y la Franja de Gaza

La disputa por el control del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz es una vía vital para el transporte de energía y otras mercancías en Oriente Medio. Trump ha repetido que Estados Unidos controla ese paso marítimo.

Frente a esa posición, Irán sostiene que controla buena parte de la vía y que planea imponer un sistema de peajes. Según el texto fuente, esa respuesta se enmarca en la guerra que Trump lanzó el 28 de febrero.

Trump insistió además el martes por la noche ante periodistas: “Tenemos control total sobre el estrecho de Ormuz en este momento. Ellos no tienen el control. Tenemos control total. Es nuestro”.

PUBLICIDAD

El texto fuente añade que el ataque más eficaz de Irán ha sido contra el transporte marítimo en Ormuz. Esa presión alteró la ruta comercial y sacudió la economía mundial.

Un F/A-18F Super Hornet se prepara para despegar de la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, de la clase Nimitz de la Armada de los Estados Unidos, en un lugar no revelado durante la Operación Furia Épica, un ataque contra Irán (Armada de los Estados Unidos/Imagen cedida vía REUTERS/Archivo)

Un conflicto estancado con presión sobre los puertos iraníes

La guerra en el Golfo lleva casi seis meses. En ese período, fuerzas estadounidenses e israelíes bombardearon con intensidad instalaciones militares iraníes y mataron a parte de la dirigencia del país.

Irán respondió con ataques con misiles contra bases estadounidenses en la región, Israel y objetivos en países del Golfo aliados de Washington. Ese intercambio dejó el conflicto en un punto muerto.

Ante la caída de su popularidad interna antes de las elecciones legislativas de noviembre, Trump se alejó de nuevas amenazas de escalada en busca de una victoria decisiva. Según el texto fuente, ahora plantea concentrarse en el bloqueo de puertos iraníes dentro de una estrategia de menor perfil.

PUBLICIDAD