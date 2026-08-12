Un festival de arte digital iluminó la costa del mar Negro en Bulgaria

La muestra gratuita llevó durante varias noches instalaciones de luz, videomapping y proyecciones a Tsarevo, Varvara, Ahtopol y Sinemorets (Captura de video)

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Un festival de arte digital transformó durante varias noches la costa del mar Negro en Bulgaria con instalaciones de luz, videomapping y proyecciones sobre edificios, prados, playas y el mar. Según informó el medio de noticias Euronews, la propuesta se desplegó en las localidades Tsarevo, Varvara, Ahtopol y Sinemorets, donde el público pudo recorrer de forma gratuita distintas intervenciones entre las 21:00 y la medianoche.

La edición de este año convocó a artistas de ocho países, que presentaron obras de arte contemporáneo integradas al paisaje costero después de la puesta de sol. De acuerdo con un reporte, el programa combinó láseres, composiciones lumínicas a gran escala, instalaciones interactivas y proyecciones que alteraron por unas horas la apariencia habitual de espacios urbanos y naturales.

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Cuatro localidades fueron escenario del recorrido nocturno

El recorrido se desplegó en Tsarevo, Varvara, Ahtopol y Sinemorets con intervenciones sobre edificios, prados, playas y el mar (Captura de video)

El festival distribuyó su propuesta en varios puntos del litoral búlgaro para construir un trayecto continuo entre distintas localidades. En Varvara, el estudio MP-STUDIO presentó la instalación “Time Harvest” sobre pacas de heno ubicadas en el prado que se extiende sobre la playa.

En ese mismo espacio abierto, el colectivo letón Those Guys Lighting exhibió “Divine Geometry” junto con otras piezas. Durante la jornada, según el medio, la ladera cubierta de hierba se convirtió en un entorno luminoso a cielo abierto, en el que la topografía del lugar pasó a formar parte del efecto visual.

En Ahtopol, la obra “Endless Currents” tomó la línea costera y la superficie del mar como soporte principal. Las olas y las mareas formaron parte de la proyección, de modo que la imagen cambió con el movimiento del agua y con las condiciones del entorno natural.

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La localidad de Tsarevo concentró varias de las intervenciones más visibles del programa. Allí se presentó “Gifts of the Sea”, un espectáculo de videomapping proyectado sobre la fachada del centro comunitario Georgi Kondolov, además de “The Moon”, identificado como símbolo del festival, instalado junto a la fuente Ship Fountain.

Las obras buscaron integrar naturaleza, espacio urbano y tecnología

Las piezas combinaron láseres, composiciones lumínicas a gran escala, instalaciones interactivas y proyecciones tras la puesta de sol (Captura de video)

El planteo general del encuentro apostó por una relación directa entre arte contemporáneo y paisaje costero. Las instalaciones no se limitaron a edificios o estructuras convencionales, sino que se expandieron hacia prados, playas y superficies naturales para modificar la experiencia del público durante la noche.

En Sinemorets, el artista eslovaco sedemminut -artista de luz y diseñador escénico- presentó la instalación de luz “For Peace” en un prado con vista a la playa. La pieza mostró figuras humanas luminosas que parecían correr en la oscuridad y transmitió un mensaje vinculado con la paz, la libertad y la expresión artística.

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Según señaló Euronews, el acceso gratuito fue parte central del formato. Esa decisión permitió que residentes y visitantes recorrieran las obras sin costo y consolidó la idea de un circuito abierto, extendido entre varias localidades de la costa del mar Negro.

El programa se desarrolló cada noche durante tres horas y enlazó lugares urbanos conocidos con áreas naturales expuestas a la oscuridad, el viento y el movimiento del agua. La combinación de videomapping, láseres e instalaciones interactivas marcó el perfil de una propuesta centrada en experiencias visuales de gran escala.

Los organizadores apuntan a ampliar el alcance del festival

El acceso sin costo permitió que residentes y turistas recorrieran durante tres horas por noche una programación al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcalde de la ciudad de Tsarevo, Marin Kirov, afirmó que la primera edición celebrada en la costa atrajo una cifra récord de visitantes. También indicó que la cita de 2026 se amplió con más espacios e instalaciones y sumó una nueva parada en Varvara.

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Los organizadores explicaron que el objetivo del festival consiste en acercar a las personas a la naturaleza y atraer a visitantes interesados en el arte contemporáneo. Esa orientación toma como referencia el recorrido del festival original LUNAR en Sofía, que reúne a cientos de miles de espectadores desde su lanzamiento en 2022.

La expansión hacia el litoral del mar Negro refuerza esa apuesta con un formato descentralizado y al aire libre. A partir de esa experiencia, el festival incorporó nuevos escenarios costeros y mantuvo una programación nocturna que convirtió a varias localidades búlgaras en una galería efímera de luz y proyección.

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