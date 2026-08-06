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La nueva temporada de Monstruo revive el misterio de Lizzie Borden: la mujer juzgada por un crimen que nunca se resolvió

La serie de Ryan Murphy apuesta por una mirada feminista y humor negro al reconstruir la historia real de la joven acusada de asesinar a su familia en el siglo XIX, pero absuelta por la justicia

Ryan Murphy lleva Monstruo al caso de Lizzie Borden con una serie de ocho episodios que revisa el juicio de 1893 desde una perspectiva feminista - (imagen ilustrativa Infobae)
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Ryan Murphy lleva su antología criminal a un territorio inédito: por primera vez en la historia de Monstruo, la acusada del crimen central no fue condenada. Ella Beatty, hija de Annette Bening y Warren Beatty, encarna a Lizzie Borden en una serie de ocho episodios que reexamina uno de los casos criminales más conocidos del siglo XIX desde una perspectiva feminista y con un tono marcadamente irreverente.

La serie se estrenará en Netflix el 17 de septiembre y revisa el juicio de 1893, en el que Borden fue absuelta, con una perspectiva feminista y tono de comedia oscura.

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Según informó Vanity Fair, revista estadounidense, la producción llega a Netflix, plataforma de streaming, con una propuesta estética y sonora que se aleja deliberadamente de las adaptaciones previas del caso.

La banda sonora incorpora temas de Kate Bush, Wet Leg y el dúo electro-punk Lambrini Girls, mientras que la narrativa adopta un giro de comedia oscura que presenta la historia como una versión distorsionada del cuento de Cenicienta.

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Monster temporada 4
Netflix estrenará el 17 de septiembre Monstruo: la historia de Lizzie Borden, con Ella Beatty en el papel central (@NetflixLAT/X)

La trama gira en torno al juicio en el que Borden fue absuelta por un jurado compuesto exclusivamente por hombres blancos y protestantes tras apenas una hora de deliberación. Según el cocreador Ian Brennan, esa absolución no fue ajena al género de la acusada: “Literalmente pensaban que una mujer era demasiado débil para levantar un hacha”, declaró en diálogo con Vanity Fair.

El reparto incluye a Charlie Hunnam como Andrew Borden, el padre de Lizzie, y a Rebecca Hall en el papel de Abby Borden, su madrastra. Hall describió a su personaje como una mezcla entre “Faye Dunaway en Mommie Dearest y Vivian Pickles en Harold and Maude”, y señaló que la libertad creativa que le dio el rol fue algo que no había experimentado antes. “Nunca me habían soltado la correa de esa manera”, afirmó en declaraciones recogidas por Vanity Fair.

Junto a Beatty, la actriz Vicky Krieps compone a Bridget Sullivan, la sirvienta de los Borden, personaje que la serie posiciona como catalizadora de la transformación de Lizzie. Krieps describió a su personaje como una figura que llega al presente con una sensibilidad fuera de época: “Es impulsada por mujeres, feminista, sucia, sin disculpas”, dijo Ryan. La serie adopta la teoría propuesta en la novela Lizzie de Evan Hunter (1984), que postula una relación romántica entre ambas mujeres, y la usa como eje dramático central.

Otros crímenes en la nueva temporada

Monstruos: la historia de Lizzie Borden
Lizzie Borden fue absuelta en 1893 por un jurado de hombres blancos y protestantes tras una hora de deliberación, según retoma Monstruo (Netflix)

Vanity Fair detalló que la temporada también incorpora otros casos de mujeres que cometieron crímenes a lo largo de la historia, en línea con la tradición de la antología de presentar figuras del crimen en diálogo entre sí.

Una de esas apariciones corresponde a la actriz Sarah Paulson, quien interpreta a Aileen Wuornos, condenada por el asesinato de siete hombres en el estado de Florida, Estados Unidos, entre 1989 y 1990.

La visión del equipo creativo

La serie fue dirigida por Max Winkler, quien reconoció abiertamente las limitaciones de perspectiva de un equipo de escritura y dirección compuesto mayoritariamente por hombres.

Ella Beatty, hija de Annette Bening y Warren Beatty, encarna a Lizzie Borden en una serie de ocho episodios (REUTERS/Jeenah Moon)
Ella Beatty, hija de Annette Bening y Warren Beatty, encarna a Lizzie Borden en una serie de ocho episodios (REUTERS/Jeenah Moon)

“Los hombres somos idiotas. Nuestra comprensión de la menstruación, la ovulación y los ciclos femeninos está profundamente limitada a cómo esos temas nos afectan”, afirmó en declaraciones al medio. Krieps actuó, según sus propias palabras, como asesora permanente en cuestiones de representación femenina durante el rodaje.

Beatty, quien debutó en televisión en 2024 con Feud: Capote vs. the Swans, asumió el reto de su primer protagónico con el libro The Trial of Lizzie Borden como referencia de cabecera. El director elogió su desempeño desde la audición: “Sabía que podía interpretar ambas versiones, la Lizzie del piloto y la que ves en el segundo episodio”, señaló Winkler.

Antecedentes de un caso revisitado

El caso Borden, ocurrido en Fall River, Massachusetts, Estados Unidos, nunca fue resuelto oficialmente. La popularidad del crimen generó adaptaciones sucesivas, entre ellas una miniserie de Lifetime en 2015 con Christina Ricci y un largometraje de 2018 protagonizado por Kristen Stewart.

Monstruo: la historia de Lizzie Borden se convierte así en la versión más reciente de un relato que, según Brennan, “todos conocen y nadie conoce”.

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