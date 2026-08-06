Continúan las operaciones de Israel en el sur del Líbano tras la muerte de dos soldados por ataques de Hezbollah

Israel localizó miles de campamentos militares instalados por el grupo terrorista Hezbollah

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Las operaciones militares de Israel en el sur del Líbano se intensificaron tras la muerte de dos soldados del ejército israelí en ataques del grupo terrorista Hezbollah. La artillería israelí bombardeó la localidad libanesa de Mansouri durante la mañana y la noche, según reportes de medios locales, y la orden de evacuación fue emitida previamente para los residentes de esa zona, ubicada dentro de la franja de seguridad establecida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Durante la noche, también se registraron ataques contra la cercana localidad de Majdal Zoun, donde el día anterior murieron los dos militares israelíes y otros cuatro resultaron heridos por la explosión de un artefacto explosivo. Además, la Agencia Nacional de Noticias de Líbano informó de un ataque aéreo israelí sobre Burj al-Shamali, próxima a Tiro, que dejó varios heridos.

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Las operaciones militares de Israel en el sur del Líbano se intensificaron tras la muerte de dos soldados del ejército israelí en ataques de Hezbollah. (REUTERS/Stringer)

Las FDI identificaron a los soldados fallecidos como el mayor Harel Birenstock, de 34 años, comandante de compañía, y el sargento mayor Tamir Vaknin, de 33 años. Ambos integraban el Batallón 2855 de la 55ª Brigada de Paracaidistas en la reserva. Según la investigación preliminar del ejército israelí, la explosión ocurrió cuando las tropas ingresaron a un edificio en Majdal Zoun durante una operación para demoler infraestructuras de Hezbollah.

La muerte de los militares motivó al ejército israelí a reanudar los bombardeos contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. En paralelo, continuaban en Roma las negociaciones para ampliar la tregua entre Israel y Líbano, aunque las conversaciones enfrentaron dificultades tras los enfrentamientos mortales de la jornada anterior.

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En respuesta a los ataques sufridos, las fuerzas israelíes reforzaron sus operaciones en la franja de seguridad del sur de Líbano, enfocándose en la destrucción de infraestructuras que, según los reportes militares, sirven a Hezbollah para actividades armadas. Las autoridades israelíes señalaron que los soldados heridos fueron trasladados a un hospital y sus familias notificadas.

Israel reportó la muerte de dos soldados en el sur de Líbano mientras se enfrentaban con terroristas de Hezbollah (Créditos: @idfonline)

Durante los últimos meses, el Comando Norte de las FDI ha desarrollado operaciones continuas en la región con el objetivo de neutralizar amenazas provenientes de Hezbollah. Según el ejército israelí, en estas acciones se han localizado miles de infraestructuras utilizadas por el grupo, incluyendo cuarteles generales, puestos avanzados, plataformas de lanzamiento, puestos de observación, redes subterráneas y arsenales.

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A lo largo de los años, Hezbollah, que cuenta con el apoyo del régimen de irán para su mantenimiento, ha consolidado sus actividades militares en áreas rurales del sur libanés, implantando infraestructuras en entornos civiles. Las fuerzas israelíes afirman que esta estrategia convierte a la población local en blanco de los enfrentamientos y expone a los residentes a riesgos directos.

Negociaciones en Roma y postura internacional

Mientras tanto, las negociaciones entre Israel y Líbano continuaron en Roma tras dos días marcados por una fuerte tensión, coincidiendo con los enfrentamientos mortales en el sur libanés. Según reportes de medios libaneses y fuentes diplomáticas, las conversaciones para ampliar la tregua entre ambos países enfrentaron obstáculos después de la muerte de los dos soldados israelíes y el posterior reinicio de los ataques israelíes contra posiciones de Hezbollah.

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La investigación preliminar del ejército israelí indicó que la explosión ocurrió cuando las tropas ingresaron a un edificio en Majdal Zoun para demoler infraestructuras de Hezbollah. (REUTERS/Stringer)

El tercer día de diálogo en la capital italiana estuvo condicionado por los incidentes armados ocurridos en Majdal Zoun y otras localidades limítrofes. Según el medio libanés Al Akhbar, representantes de Estados Unidos comunicaron a la delegación libanesa que no presionarían a Israel para acelerar la retirada de las FDI del sur del Líbano. Los mediadores estadounidenses enfatizaron que el Ejército libanés debe avanzar en el desarme de Hezbollah en todo el territorio nacional, condición considerada necesaria para que se amplíen y aceleren las denominadas zonas piloto.

Estas posiciones dificultaron la posibilidad de alcanzar avances inmediatos en la mesa de diálogo de Roma, en un contexto marcado por la escalada militar en la región fronteriza. Las fuentes consultadas indicaron que el proceso de negociación continuará, aunque sujeto a la evolución de la situación sobre el terreno y a la disposición de las partes para implementar medidas de distensión.

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