Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Continúan las operaciones de Israel en el sur del Líbano tras la muerte de dos soldados por ataques de Hezbollah

La artillería alcanzó Mansouri durante la mañana y la noche, y hubo ataques sobre Majdal Zoun y Burj al-Shamali, con varios heridos, mientras seguían en Roma las gestiones para ampliar la tregua

Israel localizó miles de campamentos militares instalados por el grupo terrorista Hezbollah
Guardar

Las operaciones militares de Israel en el sur del Líbano se intensificaron tras la muerte de dos soldados del ejército israelí en ataques del grupo terrorista Hezbollah. La artillería israelí bombardeó la localidad libanesa de Mansouri durante la mañana y la noche, según reportes de medios locales, y la orden de evacuación fue emitida previamente para los residentes de esa zona, ubicada dentro de la franja de seguridad establecida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Durante la noche, también se registraron ataques contra la cercana localidad de Majdal Zoun, donde el día anterior murieron los dos militares israelíes y otros cuatro resultaron heridos por la explosión de un artefacto explosivo. Además, la Agencia Nacional de Noticias de Líbano informó de un ataque aéreo israelí sobre Burj al-Shamali, próxima a Tiro, que dejó varios heridos.

PUBLICIDAD

Las operaciones militares de Israel en el sur del Líbano se intensificaron tras la muerte de dos soldados del ejército israelí en ataques de Hezbollah. (REUTERS/Stringer)
Las operaciones militares de Israel en el sur del Líbano se intensificaron tras la muerte de dos soldados del ejército israelí en ataques de Hezbollah. (REUTERS/Stringer)

Las FDI identificaron a los soldados fallecidos como el mayor Harel Birenstock, de 34 años, comandante de compañía, y el sargento mayor Tamir Vaknin, de 33 años. Ambos integraban el Batallón 2855 de la 55ª Brigada de Paracaidistas en la reserva. Según la investigación preliminar del ejército israelí, la explosión ocurrió cuando las tropas ingresaron a un edificio en Majdal Zoun durante una operación para demoler infraestructuras de Hezbollah.

La muerte de los militares motivó al ejército israelí a reanudar los bombardeos contra posiciones de Hezbollah en el sur del Líbano. En paralelo, continuaban en Roma las negociaciones para ampliar la tregua entre Israel y Líbano, aunque las conversaciones enfrentaron dificultades tras los enfrentamientos mortales de la jornada anterior.

PUBLICIDAD

En respuesta a los ataques sufridos, las fuerzas israelíes reforzaron sus operaciones en la franja de seguridad del sur de Líbano, enfocándose en la destrucción de infraestructuras que, según los reportes militares, sirven a Hezbollah para actividades armadas. Las autoridades israelíes señalaron que los soldados heridos fueron trasladados a un hospital y sus familias notificadas.

Israel reportó la muerte de dos soldados en el sur de Líbano mientras se enfrentaban con terroristas de Hezbollah (Créditos: @idfonline)
Israel reportó la muerte de dos soldados en el sur de Líbano mientras se enfrentaban con terroristas de Hezbollah (Créditos: @idfonline)

Durante los últimos meses, el Comando Norte de las FDI ha desarrollado operaciones continuas en la región con el objetivo de neutralizar amenazas provenientes de Hezbollah. Según el ejército israelí, en estas acciones se han localizado miles de infraestructuras utilizadas por el grupo, incluyendo cuarteles generales, puestos avanzados, plataformas de lanzamiento, puestos de observación, redes subterráneas y arsenales.

A lo largo de los años, Hezbollah, que cuenta con el apoyo del régimen de irán para su mantenimiento, ha consolidado sus actividades militares en áreas rurales del sur libanés, implantando infraestructuras en entornos civiles. Las fuerzas israelíes afirman que esta estrategia convierte a la población local en blanco de los enfrentamientos y expone a los residentes a riesgos directos.

Negociaciones en Roma y postura internacional

Mientras tanto, las negociaciones entre Israel y Líbano continuaron en Roma tras dos días marcados por una fuerte tensión, coincidiendo con los enfrentamientos mortales en el sur libanés. Según reportes de medios libaneses y fuentes diplomáticas, las conversaciones para ampliar la tregua entre ambos países enfrentaron obstáculos después de la muerte de los dos soldados israelíes y el posterior reinicio de los ataques israelíes contra posiciones de Hezbollah.

La investigación preliminar del ejército israelí indicó que la explosión ocurrió cuando las tropas ingresaron a un edificio en Majdal Zoun para demoler infraestructuras de Hezbollah. (REUTERS/Stringer)
La investigación preliminar del ejército israelí indicó que la explosión ocurrió cuando las tropas ingresaron a un edificio en Majdal Zoun para demoler infraestructuras de Hezbollah. (REUTERS/Stringer)

El tercer día de diálogo en la capital italiana estuvo condicionado por los incidentes armados ocurridos en Majdal Zoun y otras localidades limítrofes. Según el medio libanés Al Akhbar, representantes de Estados Unidos comunicaron a la delegación libanesa que no presionarían a Israel para acelerar la retirada de las FDI del sur del Líbano. Los mediadores estadounidenses enfatizaron que el Ejército libanés debe avanzar en el desarme de Hezbollah en todo el territorio nacional, condición considerada necesaria para que se amplíen y aceleren las denominadas zonas piloto.

Estas posiciones dificultaron la posibilidad de alcanzar avances inmediatos en la mesa de diálogo de Roma, en un contexto marcado por la escalada militar en la región fronteriza. Las fuentes consultadas indicaron que el proceso de negociación continuará, aunque sujeto a la evolución de la situación sobre el terreno y a la disposición de las partes para implementar medidas de distensión.

Temas Relacionados

HezbollahFuerzas de Defensa de IsraelLíbanoÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EEUU desmanteló una red financiera con empresas fantasma que Irán utilizaba para mover cientos de millones de dólares

La Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció su octava acción del año contra el sistema bancario que actúa en las sombras para proveer al régimen de Teherán de recursos petroleros sancionados

EEUU desmanteló una red financiera con empresas fantasma que Irán utilizaba para mover cientos de millones de dólares

Erdogan dijo que uno de los objetivos del pacto con Pakistán y Arabia Saudita es la producción conjunta de armamento

El acuerdo firmado en La Meca busca fortalecer la cooperación militar entre los tres países e impulsar el desarrollo colaborativo de tecnología de defensa. La nueva alianza pretende marcar un hito entre los países musulmanes de Medio Oriente

Erdogan dijo que uno de los objetivos del pacto con Pakistán y Arabia Saudita es la producción conjunta de armamento

Los drones de largo alcance ucranianos llegaron a los Urales para bombardear otro almacén de Wildberries en Rusia

A más de 2.000 kilómetros de la frontera con Ucrania, los aviones no tripulados incendiaron depósitos en Ekaterinburgo, la cuarta ciudad más grande del país gobernado por Putin

Los drones de largo alcance ucranianos llegaron a los Urales para bombardear otro almacén de Wildberries en Rusia

El bloqueo naval de Estados Unidos asfixia las exportaciones de petróleo del régimen de Irán

Ningún buque cisterna operó en la isla de Kharg durante al menos una semana. Los ingresos por envíos previos se agotan y Teherán ya reduce su producción de crudo

El bloqueo naval de Estados Unidos asfixia las exportaciones de petróleo del régimen de Irán

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania

Yábloko enfrenta una demanda ante el Tribunal Supremo presentada por ultranacionalistas, que buscan impedir su participación en las próximas elecciones legislativas. La viuda de Alexei Navalny le dio su apoyo

Putin extiende la persecución en Rusia: busca excluir al partido opositor que rechaza la guerra contra Ucrania
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO - Posesión presidencial: inició el acto de oposición del 7 de agosto en Barranquilla liderado por Iván Cepeda y la bancada del Pacto Histórico

EN VIVO - Posesión presidencial: inició el acto de oposición del 7 de agosto en Barranquilla liderado por Iván Cepeda y la bancada del Pacto Histórico

Gustavo Bolívar pronosticó lo que pasará en Colombia con el fin del Gobierno Petro: “Se acordarán de mí”

Sheinbaum descarta reunión con Ken Salazar pese a controversias por detención de El Mayo: “Ya no tiene ningún cargo”

San Cayetano, en vivo: “La solución a los problemas económicos y sociales la tiene la clase dirigente”, dijo García Cuerva

México vs Canadá: sigue EN DIRECTO la Semifinal del Tri en el Premundial Sub-20

INFOBAE AMÉRICA

EEUU desmanteló una red financiera con empresas fantasma que Irán utilizaba para mover cientos de millones de dólares

EEUU desmanteló una red financiera con empresas fantasma que Irán utilizaba para mover cientos de millones de dólares

“Los traidores a la patria no podrán participar en las elecciones”, Gustavo Porras defiende reforma de Nicaragua

¡Entre las mejores de la región! Selecta femenina de El Salvador revalida el bronce en Santo Domingo 2026

Un ataque armado dejó dos heridos en un bus extraurbano en San Lucas Sacatepéquez, Guatemala

“Cada pupusa puede aportar hasta 500 calorías”, advierte nutricionista sobre los excesos en la dieta salvadoreña

ENTRETENIMIENTO

Netflix retrocede con ‘El juego del calamar’ y habría cancelado el spin-off estadounidense de David Fincher

Netflix retrocede con ‘El juego del calamar’ y habría cancelado el spin-off estadounidense de David Fincher

“Spider-Man” alcanza los 500 millones de dólares en taquilla nacional en 7 días y supera a “Avengers: Endgame”

Las primeras palabras de Perez Hilton tras su crisis de salud mental: “Necesito ayuda”

Netflix estrenará en septiembre un documental íntimo sobre Fito Páez

“Sterling Point”, el nuevo drama juvenil de Prime Video que apunta al maratón