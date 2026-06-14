Honduras

¡Historia para Honduras! Saíd Martínez debuta como árbitro principal en el Mundial 2026

La terna arbitral hondureña comandada por Saíd Martínez, junto a Walter López y Christian Ramírez, debutó este sábado en el Mundial 2026 al dirigir el empate 1-1 entre Qatar y Suiza, marcando un hecho histórico para el arbitraje catracho

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Saíd Martínez debutó como árbitro central de Honduras en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al dirigir el Qatar-Suiza que terminó 1-1. (EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY)
Saíd Martínez debutó como árbitro central de Honduras en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al dirigir el Qatar-Suiza que terminó 1-1. (EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY)

La terna arbitral hondureña comandada por Saíd Martínez (principal), Walter López (asistente 1) y Christian Ramírez (asistente 2) debutó, este sábado, en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras dirigir el partido entre Qatar y Suiza, que finalizó con empate 1-1, marcando un hecho histórico para el arbitraje catracho.

Durante el encuentro, disputado en el Estadio del Área de la Bahía de San Francisco, Martínez mostró tres tarjetas amarillas y sancionó el primer penal de la actual justa mundialista en favor del combinado suizo.

La Federación Hondureña de Fútbol (FENAFUTH) celebró el acontecimiento con un mensaje de reconocimiento por medio de redes sociales.

“La terna arbitral integrada por Said Martínez, Walter López y Christian Ramírez hace su debut en una competición mundialista FIFA, representando con orgullo al arbitraje hondureño en la élite del fútbol mundial. Este encuentro también marca un hecho histórico para el país, ya que Said Martínez se convierte en el primer árbitro central hondureño en dirigir un partido en una competición”, manifestó la institución.

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La terna arbitral de Honduras asumió por primera vez un partido del Mundial 2026 con Saíd Martínez, Walter López y Christian Ramírez. (Cortesía: Federación Hondureña de Fútbol)
La terna arbitral de Honduras asumió por primera vez un partido del Mundial 2026 con Saíd Martínez, Walter López y Christian Ramírez. (Cortesía: Federación Hondureña de Fútbol)

El debut de la terna en el Mundial 2026 confirma la capacidad del arbitraje hondureño para alcanzar los más altos escenarios del balompié.

Said, una carrera forjada en grandes escenarios y finales

El estreno de Saíd Martínez como árbitro principal en el Mundial 2026 corona una carrera marcada por la constancia y el profesionalismo. Su trayectoria internacional incluye participaciones en la Copa Oro de Concacaf, la Liga de Naciones, la Liga de Campeones de Concacaf y torneos FIFA. Uno de los hitos de su carrera fue la designación para dirigir la final de la Copa Oro 2021 entre Estados Unidos y México, donde se convirtió en el primer silbante hondureño en impartir justicia en el partido decisivo de ese torneo regional.

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En años recientes, Martínez también ofició en la final de la Copa Oro 2023 y la final de la Liga de Naciones de Concacaf 2023, consolidando su perfil como uno de los árbitros más destacados de la región. Su experiencia mundialista comenzó en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Polonia 2019, donde acumuló minutos en torneos de alto nivel.

El antecedente directo en la máxima categoría se produjo en el Mundial de Qatar 2022, donde Martínez fue seleccionado como cuarto árbitro en nueve encuentros, constituyéndose en el primer hondureño con presencia activa en una Copa del Mundo absoluta. Aquella experiencia alimentó su objetivo de regresar a la cita mundialista, esta vez como protagonista principal en el terreno de juego.

La designación de Saíd como uno de los 52 árbitros principales para el Mundial 2026 simboliza la recompensa a un proceso largo de evaluaciones, preparación y entrega. Su ascenso representa no solo un logro personal, sino también una victoria para el arbitraje hondureño, que hoy se proyecta como referente regional.

La elección de Saíd Martínez como árbitro principal en el Mundial 2026 refleja años de esfuerzo y preparación. Su nombramiento destaca al arbitraje hondureño como referente en la región. (EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY)
La elección de Saíd Martínez como árbitro principal en el Mundial 2026 refleja años de esfuerzo y preparación. Su nombramiento destaca al arbitraje hondureño como referente en la región. (EFE/EPA/BENJAMIN FANJOY)

Detrás del juez de élite se encuentra un hombre comprometido con sus raíces y valores. Saíd Martínez, originario de Tocoa, Atlántida, reconoce en su familia el pilar fundamental que lo acompaña en cada desafío. El propio árbitro ha reiterado la importancia del apoyo colectivo y la inspiración que encuentra en sus seres queridos.

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