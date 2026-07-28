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Italia impulsa el regreso de la energía nuclear tras casi 40 años de veto

El país analiza incorporar reactores de última generación como respuesta al crecimiento del consumo eléctrico y a la crisis climática, en medio de obstáculos económicos y resistencias sociales marcadas por experiencias históricas

Una valla metálica con alambre de púas en la parte superior y cámaras de seguridad. Detrás, un domo blanco, una chimenea roja y blanca, y edificios industriales bajo cielo azul
El Parlamento italiano votará una ley para reintroducir la energía nuclear (Foto AP/Alessandra Tarantino)
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Casi cuatro décadas después del desastre de Chernóbil, Italia se encuentra en el centro de un renovado debate sobre la energía nuclear. El gobierno encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni impulsa una estrategia para reintroducir la energía atómica en la matriz energética nacional, confiando en el apoyo de una nueva generación de italianos que considera una opción baja en carbono y clave ante la crisis climática. Según informó Associated Press, este giro ocurre mientras el país busca reforzar su seguridad energética, presionado por el contexto internacional marcado por los conflictos en Ucrania e Irán.

El Parlamento italiano se prepara para votar una ley que definiría el marco legal de las tecnologías nucleares avanzadas. Si se aprueba, el Ejecutivo dispondrá de un año para redactar los decretos que establecerán normas de seguridad, gestión de residuos y criterios para la concesión de licencias a nuevos reactores. Gilberto Pichetto Fratin, ministro de Medio Ambiente y Seguridad Energética, indicó a AP que el propósito es “crear las condiciones para que quienes tomen decisiones sobre las instalaciones lo hagan con la información adecuada”.

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Mientras tanto, en la antigua central nuclear de Latina, al sur de Roma, los trabajadores siguen desmantelando los restos de la primera etapa nuclear del país, en paralelo con el debate político y social sobre cómo y cuándo iniciar una nueva fase.

Un giro impulsado por el contexto internacional y la presión energética

Infografía con mapa de Italia, plantas nucleares, átomo, reloj de arena, gráfico de barras, martillo de juez, línea de tiempo, figuras de personas, sacos de dinero, logotipo de Infobae.
Infografía de Infobae detalla el plan de Italia para reactivar la energía nuclear, mostrando el calendario, el apoyo público del 55% y los desafíos económicos y generacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impulso de Italia hacia la energía nuclear no surge en el vacío. Países como Francia y Polonia expandieron o reforzado sus programas nucleares en respuesta a la búsqueda de seguridad energética y la necesidad de reducir emisiones. Italia, sin embargo, enfrenta el desafío adicional de reconstruir una industria desmantelada por decisión popular tras el desastre de Chernóbil en 1986 y un segundo rechazo masivo en 2011, luego del accidente de Fukushima en Japón. AP recordó que en el último referéndum, aproximadamente el 94% de los votantes se opuso a la construcción de nuevos reactores.

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El gobierno de Meloni fundamenta su propuesta en la necesidad de satisfacer un aumento proyectado del 30% en la demanda eléctrica durante la próxima década. Según AP, Pichetto Fratin señaló que solo una diversificación amplia de fuentes, incluyendo la nuclear, permitirá afrontar ese crecimiento. La estrategia oficial prioriza los pequeños reactores modulares (SMR) y tecnologías de última generación, que prometen mayor seguridad, flexibilidad y tiempos de construcción más breves.

“Estamos hablando de la tercera generación avanzada, mucho más viable y segura, con dimensiones reducidas y plazos cortos para su puesta en marcha”, afirmó el ministro. Estimó que los primeros reactores podrían empezar a operar entre 2033 y 2035. La energía nuclear representa en la actualidad aproximadamente el 10% de la electricidad mundial y una cuarta parte de toda la energía baja en carbono, según datos citados por AP.

Brecha generacional y cambio de percepción social

Interior de un gran espacio industrial. Dos personas con trajes blancos y cascos naranjas. Gran componente circular de maquinaria. Escaleras, barandillas, y equipos
El gobierno de Giorgia Meloni proyecta los primeros reactores entre 2033 y 2035 (Foto AP/Alessandra)

El debate italiano sobre el regreso de la energía nuclear muestra una clara división generacional. Viviana Cruciani, responsable del desmantelamiento nuclear en Latina para la empresa estatal italiana Sogin, observó que quienes vivieron el accidente de Chernóbil conservan una visión asociada al riesgo y el desastre, mientras que los jóvenes muestran entusiasmo y lamentan la falta de avances en esta tecnología.

Una encuesta realizada en junio de 2026 por la empresa de investigación y análisis de datos, Only Numbers reveló que un 55% de la población apoya los nuevos proyectos nucleares, con mayor respaldo entre los menores de 35 años. Michele Governatori, asesor energético del centro de estudios ECCO, explicó a AP que la apertura entre los jóvenes responde a la percepción de la energía nuclear como símbolo de progreso tecnológico y de respuesta a los desafíos ambientales.

Por su parte, Paola Giovannini Pasti, presidenta de Confagricoltura Donna -la principal organización patronal del sector agrícola en Italia-, justificó el apoyo por razones prácticas: “Tenemos un problema energético y es importante que la energía nuclear reciba luz verde también en Italia”.

Obstáculos económicos y políticos persisten

La demanda eléctrica prevista en Italia crece 30% y empuja el plan atómico - REUTERS/Remo Casilli/File Photo
La demanda eléctrica prevista en Italia crece 30% y empuja el plan atómico - REUTERS/Remo Casilli/File Photo

A pesar del respaldo creciente, la reintroducción de la energía nuclear enfrenta críticas respecto a la viabilidad económica. Governatori advierte que si la energía nuclear se utiliza solo como respaldo, los costos energéticos pueden dispararse y complicar su integración con las renovables. Pichetto Fratin admitió que la nuclear no ofrece una solución inmediata a los altos precios actuales, aunque confía en que las nuevas instalaciones permitirán reducirlos a futuro.

El costo estimado de un pequeño reactor modular de 300 megavatios oscila entre 3.000 y 6.000 millones de euros, (USD 3.411,60 - 6.823,20) sin contar la infraestructura y la red eléctrica. El gobierno prevé que la mayor parte de la financiación provenga de inversores privados, aunque según Governatori, estos se muestran cautelosos por los elevados costos y la falta de experiencia comercial a gran escala de los SMR.

En el plano político, el principal reto consiste en identificar localizaciones para los nuevos reactores y un depósito nacional de residuos, ya que la mayor parte de los desechos nucleares actuales sigue almacenada en instalaciones temporales. La agencia de noticias informó que la oposición local suele intensificarse cuando se proponen ubicaciones concretas, y que los partidos de izquierda y los grupos ecologistas podrían solicitar un nuevo referéndum si se avanza en ese sentido.

Las encuestas citadas por especialistas señalan que seis de cada diez italianos rechazan la instalación de un reactor en su propia provincia.

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