Entregó cenizas ajenas y ocultó 30 cuerpos: el escándalo funerario que sacude al Reino Unido

Robert Bush se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Hull por impedir entierros legales y por fraude funerario en Legacy Independent Funeral Directors (Photo by Darren Staples / AFP)

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El escándalo funerario que sacude al Reino Unido volvió a ocupar la agenda pública tras el inicio de nuevas audiencias en el Tribunal de la Corona de Hull. Un responsable de una casa de sepelios se declaró culpable de haber impedido entierros legales y de estafar a familias al entregar restos que no correspondían a sus seres queridos. El caso reveló graves deficiencias en los controles del sector mortuorio y conmocionó a la comunidad local.

Robert Bush, director de Legacy Independent Funeral Directors, se declaró culpable de múltiples cargos de impedir un entierro legal y de decenas de cargos de fraude, después de que la policía hallara restos de 30 personas en la funeraria, entre ellos un bebé nacido muerto que permaneció casi dos años en una bolsa de papel, según detalló The Telegraph.

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El tribunal escuchó que vendió planes funerarios sin autorización, no enterró ni incineró a fallecidos, afirmó falsamente que lo había hecho y entregó a familias cenizas que no correspondían a sus seres queridos.

El fiscal Chris Paxton KC dijo que Bush trabajó en la comunidad durante unos 14 años y que durante casi 12 de ellos traicionó la confianza de cientos de familias en duelo. También le atribuyó falsas promesas y el robo de donaciones en efectivo destinadas a organizaciones benéficas locales y nacionales.

Bush entró en la sala con el rostro cubierto con un pasamontañas, como en audiencias anteriores y dijo que lo sentía. Durante la lectura de los detalles, miró al frente sin mostrar emoción.

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Qué encontró la policía en la funeraria de Hull

El fraude funerario incluyó la venta de planes funerarios sin autorización y la entrega de cenizas ajenas a familias en duelo (Photo by Darren Staples / AFP)

La policía allanó las instalaciones de Legacy Independent Funeral Directors en Hull en marzo de 2024 y encontró cadáveres en estanterías dentro de una zona de almacenamiento en frío, según explicó The Thelegraph. La gran mayoría estaba sin cubrir y en distintos estados de descomposición. Paxton describió la funeraria como un lugar sucio y descuidado; en el suelo había flores, anillos, ositos de peluche y tarjetas.

Según explicó The Telegraph, el tribunal también escuchó el caso de Jasmine Beverley, cuyo hijo Sunny nació muerto a las 18 semanas de gestación en mayo de 2022. Un agente encontró una bolsa de papel marrón con un objeto diminuto y dos pulseras de hospital atadas a la cintura, y después se determinó que era el cuerpo del bebé.

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Tras el funeral de Sunny en una capilla de Legacy, la familia recibió una urna con cenizas. Después del allanamiento, la policía le comunicó que pertenecían a un desconocido no identificado. Beverley dijo que siempre se había preguntado dónde habían encontrado a su hijo. “Cuando supimos que estaba allí con todos, me tranquilizó un poco saber que no estaba solo”.

Cómo se destapó el caso y la explicación de Bush

El caso se destapó cuando Gary Pickering y Steve Emmerson ingresaron al local de Hessle Road y denunciaron a la policía lo que vieron (Photo by Darren Staples / AFP)

El caso salió a la luz cuando Bush estaba de vacaciones en Arizona y pidió ayuda a Gary Pickering y Steve Emmerson, directores de otra funeraria, para atender el negocio mientras estaba fuera, tal como lo expresó The Telegraph.

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Patrick Moore, empleado de Legacy, les dijo que no tenía permiso para dejarlos entrar. También les advirtió: “Los cuerpos han estado allí durante años”. Pickering y Emmerson lograron acceder al local de Hessle Road. Quedaron tan impactados por lo que vieron que detuvieron de inmediato a un coche de policía que pasaba para denunciarlo.

La policía arrestó a Bush en el aeropuerto de Heathrow a su regreso de las vacaciones, el 10 de marzo de 2024. En su primera declaración, dijo que tenía deudas de unas 90.000 libras esterlinas y que sufría problemas de liquidez porque la gente no siempre pagaba.

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Paxton rechazó esa explicación y sostuvo que las finanzas no eran desastrosas, sino mal gestionadas. Añadió que una cremación costaba unas 500 libras y que Bush optó por no ocuparse de los cuerpos que le habían confiado y por gastar el dinero en sí mismo y en otras personas.

El daño a las familias de las víctimas

Familias de víctimas declararon en Hull que esparcieron cenizas que no eran de sus seres queridos y denunciaron el daño causado por Legacy Independent Funeral Directors (Créditos: Captura de pantalla)

Familiares de decenas de víctimas leyeron declaraciones en una sala abarrotada. Christina George dijo que la culpa la desbordaba después de saber que el cuerpo de su hermano quedó “dejado en un perchero con una bata de hospital sucia” conforme a lo informado por The Telegraph.

El tribunal escuchó que Raymond Dagnall fue hallado con tubos aún dentro del cuerpo, casi ocho meses después de su muerte. Su familia había esparcido en el puerto de Bridlington unas cenizas que creía suyas, en homenaje a su trabajo como pescador.

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David Gorbutt perdió a su esposa Susan Gorbutt, de 78 años, en septiembre de 2023. Su cuerpo apareció en Legacy 182 días después de su muerte y lo identificaron mediante registros dentales. Gorbutt declaró ante el tribunal que había esparcido lo que creía que eran sus cenizas en Little Switzerland, cerca del puente Humber.

Una semana antes del funeral de Tony Munro, su hermano gemelo fue a verlo y lo encontró sobre una mesa, cubierto con una sábana blanca, en vez de dentro de un ataúd. Jade Munro dijo ante el tribunal: “Es evidente que un negocio tan lucrativo debería tener controles y contrapesos, y simplemente no entiendo por qué no los hay y se permite que ocurra esta situación”.

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Tristan Essex declaró que vio el cuerpo de su abuela Jessie Stockdale en tres ocasiones y que cada vez estaba en un ataúd distinto, uno de ellos con moho. “Estoy enfadado y siento que dejaron que mi abuela se pudriera y que le arrebataron su dignidad”, dijo.

La hija de Joan Stark afirmó que Bush le había robado la dignidad a su madre al dejarla donde la encontraron. Lynne Jeffries declaró que pagó 1.799 libras esterlinas (alrededor de 2.400 dólares) por el funeral y la cremación de su madre, pero nunca recibió las cenizas y la policía encontró el cuerpo en la propiedad de Bush.

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La audiencia continuará con más testimonios de familias que descubrieron que los restos entregados o dispersados podían no corresponder a sus seres queridos. El caso conmocionó a la comunidad de Hull por la magnitud del fraude y el trato dado a los fallecidos.