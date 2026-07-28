Ejecución presupuestaria de El Salvador supera el 41% en los primeros cinco meses de 2026

Montones de monedas doradas se ven sobre una mesa, con la bandera de El Salvador de fondo, simbolizando el informe del Ministerio de Hacienda sobre la mayor recaudación de impuestos, como IVA y Renta, en febrero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En los primeros cinco meses de 2026, la ejecución presupuestaria del Gobierno de El Salvador alcanzó los USD 4,384 millones devengados, lo que representa un 41.1% de la asignación modificada para el año. Para el mismo período de 2025, la ejecución había reportado un porcentaje ligeramente inferior, situándose en el 39.8%, con un monto devengado de USD 4,167 millones, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda hasta mayo.

La asignación modificada para 2026 se estableció en USD 10,659 millones, un incremento de USD 103.4 millones respecto a la cifra aprobada inicialmente, producto de la incorporación de fondos para proyectos en áreas como conectividad digital, infraestructura vial y fortalecimiento institucional. Este aumento contrasta con la dinámica de 2025, cuando la asignación modificada alcanzó USD 10,469 millones. Según el Ministerio de Hacienda, la ejecución y el ajuste presupuestario de 2026 respondieron a la incorporación de fondos para proyectos y al uso de los recursos disponibles.

PUBLICIDAD

Por fuente de financiamiento, la mayor parte del gasto devengado en 2026 se ejecutó con recursos del Fondo General, que aportó USD 4,187.7 millones, equivalente al 45.4% de su asignación modificada. Los préstamos externos representaron USD 195.3 millones (13.9%) y las donaciones, USD 0,9 millones (3,2%). En 2025, el Fondo General había contribuido con el 44.3% de su asignación, mientras que los préstamos externos y las donaciones mantuvieron proporciones similares, con predominio del financiamiento interno sobre las fuentes externas.

El análisis por clasificación económica revela que los gastos corrientes representaron el mayor peso en la ejecución presupuestaria, con USD 3,308.6 millones, equivalentes al 45.4% de la asignación modificada para esa categoría. Dentro de este rubro, las remuneraciones sumaron USD 1,062.6 millones y los gastos en bienes y servicios, USD 514.4 millones. Para 2025, los gastos corrientes habían alcanzado el 44.7% de su asignación ajustada, con una estructura interna similar; según el Ministerio de Hacienda, esa política permitió mantener la operatividad institucional en educación, salud y seguridad pública.

PUBLICIDAD

Una infografía detalla la ejecución del gasto público por clasificación económica a mayo de 2026, donde los gastos corrientes representan 3.308,6 millones de dólares devengados, según el Ministerio de Hacienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ejecución de los gastos de capital

En cuanto a los gastos de capital, en los primeros cinco meses de 2026 se devengaron USD 656.8 millones, lo que representa el 29.9% de la asignación modificada en ese rubro. Este comportamiento es comparable al registrado en 2025, cuando el porcentaje llegó al 28.6%.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los recursos para inversión se destinaron principalmente a transferencias de capital orientadas al financiamiento de obras municipales y programas de desarrollo local.

Los ramos con mayor ejecución

A nivel institucional, los mayores niveles de ejecución se observaron en los ramos de Educación, Ciencia y Tecnología (USD 695.2 millones devengados, 41.3% de ejecución), Salud (USD 499.3 millones, 37.1%) y Seguridad Pública y Justicia (USD 274.9 millones, 39.1%). El Ministerio de Hacienda detalló que estos sectores concentran la mayor parte de los recursos por su impacto en la atención ciudadana y la cobertura de servicios. En 2025, las mismas áreas lideraron la ejecución, aunque con ligeras variaciones en los montos y porcentajes.

PUBLICIDAD

El informe oficial también subraya la importancia de las transferencias varias y las obligaciones generales del Estado, que sumaron USD 1,675.3 millones devengados (45.8% de ejecución anual), incluyendo el servicio de la deuda pública, apoyo a municipalidades y subsidios a la electricidad y el gas licuado de petróleo. Estas partidas mantienen su peso dentro del presupuesto nacional, reflejando compromisos y la continuidad de los programas sociales existentes.

Infografía detalla el gasto devengado de las diez principales instituciones públicas hasta mayo de 2026, con el Órgano Ejecutivo a la cabeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reformas presupuestarias de 2026

Durante 2026, la incorporación de recursos adicionales mediante reformas presupuestarias permitió financiar proyectos especiales, como el Programa de Conectividad Digital Social y obras de infraestructura vial, de acuerdo a los datos oficiales. El Ministerio de Hacienda subrayó que estas modificaciones buscan responder a demandas y mejorar la capacidad operativa de las instituciones públicas.

PUBLICIDAD

La comparación entre ambos años muestra un aumento de la ejecución presupuestaria, con un enfoque en la sostenibilidad fiscal y la priorización de sectores estratégicos. La cartera de Hacienda concluyó que la dinámica observada en los primeros cinco meses de 2026 corresponde a una administración orientada a resultados, en línea con los objetivos nacionales de desarrollo y estabilidad financiera.