El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Ejecución presupuestaria de El Salvador supera el 41% en los primeros cinco meses de 2026

El monto comprometido entre enero y mayo sumó USD 4,384 millones, por encima del 39.8% registrado un año antes, de acuerdo con cifras oficiales de Hacienda

Múltiples pilas de monedas doradas apiladas y dispersas sobre una superficie de madera, con la bandera de El Salvador, que es azul y blanca, ondeando de fondo
Montones de monedas doradas se ven sobre una mesa, con la bandera de El Salvador de fondo, simbolizando el informe del Ministerio de Hacienda sobre la mayor recaudación de impuestos, como IVA y Renta, en febrero de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En los primeros cinco meses de 2026, la ejecución presupuestaria del Gobierno de El Salvador alcanzó los USD 4,384 millones devengados, lo que representa un 41.1% de la asignación modificada para el año. Para el mismo período de 2025, la ejecución había reportado un porcentaje ligeramente inferior, situándose en el 39.8%, con un monto devengado de USD 4,167 millones, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda hasta mayo.

La asignación modificada para 2026 se estableció en USD 10,659 millones, un incremento de USD 103.4 millones respecto a la cifra aprobada inicialmente, producto de la incorporación de fondos para proyectos en áreas como conectividad digital, infraestructura vial y fortalecimiento institucional. Este aumento contrasta con la dinámica de 2025, cuando la asignación modificada alcanzó USD 10,469 millones. Según el Ministerio de Hacienda, la ejecución y el ajuste presupuestario de 2026 respondieron a la incorporación de fondos para proyectos y al uso de los recursos disponibles.

PUBLICIDAD

Por fuente de financiamiento, la mayor parte del gasto devengado en 2026 se ejecutó con recursos del Fondo General, que aportó USD 4,187.7 millones, equivalente al 45.4% de su asignación modificada. Los préstamos externos representaron USD 195.3 millones (13.9%) y las donaciones, USD 0,9 millones (3,2%). En 2025, el Fondo General había contribuido con el 44.3% de su asignación, mientras que los préstamos externos y las donaciones mantuvieron proporciones similares, con predominio del financiamiento interno sobre las fuentes externas.

El análisis por clasificación económica revela que los gastos corrientes representaron el mayor peso en la ejecución presupuestaria, con USD 3,308.6 millones, equivalentes al 45.4% de la asignación modificada para esa categoría. Dentro de este rubro, las remuneraciones sumaron USD 1,062.6 millones y los gastos en bienes y servicios, USD 514.4 millones. Para 2025, los gastos corrientes habían alcanzado el 44.7% de su asignación ajustada, con una estructura interna similar; según el Ministerio de Hacienda, esa política permitió mantener la operatividad institucional en educación, salud y seguridad pública.

PUBLICIDAD

Infografía con gráficos e iconos sobre la ejecución del gasto público a mayo 2026, detallando gastos corrientes, de capital y aplicaciones financieras.
Una infografía detalla la ejecución del gasto público por clasificación económica a mayo de 2026, donde los gastos corrientes representan 3.308,6 millones de dólares devengados, según el Ministerio de Hacienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ejecución de los gastos de capital

En cuanto a los gastos de capital, en los primeros cinco meses de 2026 se devengaron USD 656.8 millones, lo que representa el 29.9% de la asignación modificada en ese rubro. Este comportamiento es comparable al registrado en 2025, cuando el porcentaje llegó al 28.6%.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los recursos para inversión se destinaron principalmente a transferencias de capital orientadas al financiamiento de obras municipales y programas de desarrollo local.

Los ramos con mayor ejecución

A nivel institucional, los mayores niveles de ejecución se observaron en los ramos de Educación, Ciencia y Tecnología (USD 695.2 millones devengados, 41.3% de ejecución), Salud (USD 499.3 millones, 37.1%) y Seguridad Pública y Justicia (USD 274.9 millones, 39.1%). El Ministerio de Hacienda detalló que estos sectores concentran la mayor parte de los recursos por su impacto en la atención ciudadana y la cobertura de servicios. En 2025, las mismas áreas lideraron la ejecución, aunque con ligeras variaciones en los montos y porcentajes.

El informe oficial también subraya la importancia de las transferencias varias y las obligaciones generales del Estado, que sumaron USD 1,675.3 millones devengados (45.8% de ejecución anual), incluyendo el servicio de la deuda pública, apoyo a municipalidades y subsidios a la electricidad y el gas licuado de petróleo. Estas partidas mantienen su peso dentro del presupuesto nacional, reflejando compromisos y la continuidad de los programas sociales existentes.

Infografía con encabezado "¿Quién gasta más?", diez paneles de instituciones con gasto público, montos en dólares y logotipo de Infobae.
Infografía detalla el gasto devengado de las diez principales instituciones públicas hasta mayo de 2026, con el Órgano Ejecutivo a la cabeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reformas presupuestarias de 2026

Durante 2026, la incorporación de recursos adicionales mediante reformas presupuestarias permitió financiar proyectos especiales, como el Programa de Conectividad Digital Social y obras de infraestructura vial, de acuerdo a los datos oficiales. El Ministerio de Hacienda subrayó que estas modificaciones buscan responder a demandas y mejorar la capacidad operativa de las instituciones públicas.

La comparación entre ambos años muestra un aumento de la ejecución presupuestaria, con un enfoque en la sostenibilidad fiscal y la priorización de sectores estratégicos. La cartera de Hacienda concluyó que la dinámica observada en los primeros cinco meses de 2026 corresponde a una administración orientada a resultados, en línea con los objetivos nacionales de desarrollo y estabilidad financiera.

Temas Relacionados

Gobierno de El SalvadorMinisterio de HaciendaGasto públicoDeuda públicaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La organización Poder Ciudadano Guatemala reúne 5,000 firmas para impulsar una reforma constitucional del sistema de justicia

La agrupación prevé presentar el 28 de septiembre una iniciativa que modifica más de 20 artículos y solo avanzará si obtiene 107 apoyos en el Legislativo y luego es ratificada en consulta popular

La organización Poder Ciudadano Guatemala reúne 5,000 firmas para impulsar una reforma constitucional del sistema de justicia

Las imágenes de 940 artistas centroamericanos reunidos en festival de Honduras

El XIII Festival Interuniversitario Centroamericano de la Cultura y el Arte (FICCUA 2026) ha reunido a 940 artistas centroamericanos de distintos rubros como la música, danza, teatro, literatura y artes visuales.

Las imágenes de 940 artistas centroamericanos reunidos en festival de Honduras

La demanda eléctrica nacional marca un nuevo récord de 4,203 MW en República Dominicana

El nuevo pico de potencia instantánea abastecida se registró a las 8:56 pm de este lunes, en una racha de récords durante julio que, según las autoridades, refleja un alza sostenida del consumo

La demanda eléctrica nacional marca un nuevo récord de 4,203 MW en República Dominicana

El Salvador será la sede del Primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario con expertos en innovación en salud

La cita se realizará el 18 y 19 de agosto en San Salvador y reunirá a especialistas nacionales e internacionales para fortalecer el marco normativo y la formación en esta disciplina en la región

El Salvador será la sede del Primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario con expertos en innovación en salud

La CIDH homologa y publica un acuerdo con Guatemala tras la quema de la Embajada de España en 1980

El Estado aceptó su responsabilidad internacional por no asegurar una compensación completa ni un esclarecimiento en tribunales tras el incendio de la Embajada de España de 1980, y la Comisión mantendrá el seguimiento del cumplimiento

La CIDH homologa y publica un acuerdo con Guatemala tras la quema de la Embajada de España en 1980

TECNO

Te llegó un código de WhatsApp sin solicitarlo: el riesgo detrás y cómo mantener tu cuenta segura

Te llegó un código de WhatsApp sin solicitarlo: el riesgo detrás y cómo mantener tu cuenta segura

Reclámalo hoy y te lo quedas para siempre: el nuevo juego gratis que acaba de llegar a Steam

Diferencias entre la red 4G y 5G y en qué momento es mejor cada una

Por qué no puedo hacer llamadas con el Nokia 1100

Ver la Conmebol Sudamericana en Tarjeta Roja o Fútbol Libre: por qué es una búsqueda peligrosa

ENTRETENIMIENTO

Destiny’s Child prepara el lanzamiento de remixes inéditos con colaboraciones estelares

Destiny’s Child prepara el lanzamiento de remixes inéditos con colaboraciones estelares

‘Spider-Man: un nuevo día’ triunfa en Rotten Tomatoes: esto dice la crítica sobre la nueva película de la franquicia

Cómo se crean los dragones de “House of the Dragon”: los secretos detrás de los efectos visuales de la serie

Filtración masiva en un festival de cine habría expuesto datos de Robert De Niro, Angelina Jolie y más estrellas de Hollywood

Christopher Nolan se convirtió en el cuarto director más taquillero de la historia del cine

MUNDO

Taiwán pone en marcha el mayor ejercicio militar de su historia ante el aumento de la presencia china

Taiwán pone en marcha el mayor ejercicio militar de su historia ante el aumento de la presencia china

Mueren las dos crías de panda rojo nacidas en un zoológico tras semanas de cuidados intensivos y preocupa su conservación

Un estudio advierte sobre el riesgo de “autoritarismo digital” por el avance chino en infraestructura tecnológica global

Italia impulsa el regreso de la energía nuclear tras casi 40 años de veto

Entregó cenizas ajenas y ocultó 30 cuerpos: el escándalo funerario que sacude al Reino Unido