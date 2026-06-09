Apagones generan pérdidas de L15 millones diarios a las mipymes en Honduras

Los apagones y racionamientos de energía ya afectan la producción, los costos y el empleo en las micros, pequeñas y medianas empresas. (Foto de archivo)

Las interrupciones eléctricas provocan pérdidas cercanas a 15 millones de lempiras diarios a las micros, pequeñas y medianas empresas de la zona norte de Honduras, según la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras. La entidad advirtió que los racionamientos se intensificaron en las últimas semanas y ya afectan la producción, los costos y el empleo.

El directivo de la organización, Efraín Rodríguez, dijo que la situación se volvió insostenible para muchos negocios, en especial para los que dependen de la operación continua de maquinaria, equipos industriales y sistemas de refrigeración para mantener la producción y la calidad de sus productos.

PUBLICIDAD

Según explicó, en numerosos sectores los cortes de energía superan las seis horas diarias, lo que provoca retrasos en los procesos productivos, incumplimientos en las entregas y una disminución en los niveles de productividad.

“Los apagones afectan directamente a todo el sector empresarial. No solamente se pierde producto por problemas de almacenamiento, sino que también se detienen líneas completas de producción, lo que representa pérdidas económicas considerables para las empresas”, expresó.

Producción y costos

Las mipymes generan empleo en actividades como manufactura, comercio, agroindustria, alimentos, servicios y logística.

La inestabilidad en el suministro eléctrico obliga a muchas empresas a buscar alternativas para sostener sus operaciones, incluido el uso de plantas generadoras y combustibles, lo que eleva los costos operativos.

PUBLICIDAD

Empresarios señalan que, además de las pérdidas por interrupciones en la producción, deben asumir gastos para proteger inventarios, mantener cadenas de frío y evitar daños en equipos eléctricos sensibles.

El sector privado reclama respuestas inmediatas porque un suministro eléctrico estable es clave para atraer inversiones y fortalecer la competitividad de Honduras.

En algunos casos, los cortes repentinos también provocan desperfectos en maquinaria industrial, sistemas informáticos y equipos electrónicos, lo que genera inversiones no planificadas en reparaciones y mantenimiento.

Riesgo para el empleo

Rodríguez advirtió que la situación no solo afecta a los propietarios de negocios, sino que también amenaza la estabilidad laboral de miles de trabajadores que dependen de la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

Explicó que, cuando las compañías reducen su capacidad de producción o enfrentan pérdidas continuas, se ven obligadas a disminuir jornadas laborales, congelar contrataciones o suspender proyectos de expansión.

PUBLICIDAD

“La preocupación es que estas pérdidas terminan impactando directamente el empleo. Las mipymes son una fuente importante de trabajo para miles de familias y cualquier reducción en su actividad económica tiene efectos inmediatos sobre los trabajadores”, señaló.

La situación es especialmente sensible en la zona norte del país, donde se concentra una parte de la actividad manufacturera y exportadora de Honduras.

Debate por las reformas

Representantes empresariales sostienen que la crisis energética requiere respuestas inmediatas para evitar más daños a la economía nacional.

A criterio del sector privado, garantizar un suministro eléctrico estable es indispensable para atraer inversiones, fortalecer la producción nacional y mejorar la competitividad frente a otros mercados de la región.

PUBLICIDAD

También afirman que la incertidumbre generada por los constantes apagones puede desalentar nuevas inversiones y afectar la confianza de empresarios nacionales y extranjeros interesados en desarrollar proyectos en Honduras.

En medio de esa situación, también continúa la discusión sobre las reformas al subsector eléctrico impulsadas para mejorar la sostenibilidad y eficiencia del sistema.

Los cortes repentinos dañan maquinaria industrial, sistemas informáticos y equipos electrónicos, y obligan a asumir reparaciones y mantenimiento no planificados.

El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Miguel Aguilar, dijo que cualquier reforma debe garantizar transparencia y evitar mecanismos que puedan derivar en la privatización de áreas estratégicas del servicio eléctrico.

Crisis energética y sus efectos

El dirigente sindical afirmó que el país necesita una transformación integral del sector que permita corregir problemas históricos sin comprometer el carácter público de los servicios de distribución.

PUBLICIDAD

“Puede salir una reforma con claridad, que no haya atajos, fisuras ni avenidas ni alguna línea escondida que nos lleven a la venta de distribución”, declaró.

La disponibilidad de electricidad confiable y de calidad es un factor clave para el desarrollo industrial, la generación de empleo y el fortalecimiento de las cadenas productivas.

Mientras tanto, cientos de pequeñas y medianas empresas continúan enfrentando a diario las consecuencias de los apagones y acumulando pérdidas que, según el sector empresarial, podrían tener repercusiones a largo plazo sobre la producción nacional, la inversión y el mercado laboral si no se aplican soluciones efectivas en el corto plazo.

PUBLICIDAD