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Apuñaló a un fiel, atropelló a un guardia y fue abatido por la policía: qué se sabe del ataque a una sinagoga de Manchester

Había sido detenido dos veces antes del atentado y estaba en libertad bajo fianza cuando perpetró la masacre en Yom Kippur, que dejó dos muertos y expuso una falla crítica en la investigación policial

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Un hombre de piel oscura con cabeza rapada, barba y bigote negros, cejas gruesas y ojos marrones, sobre un fondo liso y claro.
Jihad al-Shamie estaba en libertad bajo fianza cuando atacó la sinagoga Heaton Park de Manchester durante Yom Kippur (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ataque perpetrado durante la celebración de Yom Kippur en la sinagoga Heaton Park, en Manchester, dejó dos víctimas fatales y renovó la preocupación por la amenaza del extremismo violento en el Reino Unido.

El agresor, Jihad al-Shamie, atropelló y apuñaló a personas en las inmediaciones del templo antes de ser abatido por la policía. La investigación posterior reveló que Al-Shamie estaba bajo vigilancia y que las autoridades habían confiscado sus teléfonos en dos ocasiones previas al atentado, aunque el contenido de los dispositivos no fue revisado hasta después de la matanza.

De este modo, la Policía de Greater Manchester admitió que el ataque a la sinagoga de Manchester pudo haberse evitado. Sir Stephen Watson, jefe de la Policía local, señaló que la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) y las pesquisas forenses deberán establecer qué consecuencias tuvo esa omisión. También afirmó que el contenido hallado después del atentado era suficiente para impulsar nuevas líneas de investigación.

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Mano enguantada de azul de policía de Manchester sostiene cuchillo ensangrentado en el pavimento junto a un charco de sangre.
El ataque en la sinagoga Heaton Park deManchester comenzó cuando Al-Shamie atropelló a un guardia de seguridad y luego apuñaló a Melvin Cravitz durante Yom Kippur (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al-Shamie, de 35 años y ciudadano británico de origen sirio, estaba en libertad bajo fianza cuando cometió el ataque. La policía lo había arrestado el 13 de febrero por un supuesto incumplimiento de una orden de alejamiento y volvió a detenerlo el 21 de septiembre por una presunta violación, ocasiones en las que le confiscó el teléfono.

Cómo fue el ataque contra la sinagoga

El atentado ocurrió en la sinagoga Heaton Park, en Crumpsall, Manchester. Al-Shamie atropelló con su coche a un guardia de seguridad a las afueras del lugar y después apuñaló mortalmente a Melvin Cravitz, de 66 años.

Durante el ataque, en Yom Kippur, los fieles se encerraron dentro de la sinagoga mientras agentes armados acudían al establecimiento. La policía abatió a Al-Shamie en medio de la intervención.

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Una bala perdida mató también a Adrian Daulby, de 53 años. Daulby estaba entre las personas que trataban de impedir que el atacante entrara en el edificio.

La condena del colaborador y los planes contra la Academia de Defensa

El ataque a la sinagoga de Manchester pudo evitarse
Bashir recibió cadena perpetua con un mínimo de 17 años de prisión tras declararse culpable de preparar actos terroristas (Greater Manchester Police)

La admisión policial salió a la luz después de la sentencia contra Bashir, socio de Al-Shamie. Tras declararse culpable de preparar actos terroristas, recibió cadena perpetua el mes pasado, con un mínimo de 17 años de prisión.

Según el fiscal Jonathan Polnay, las imágenes de videovigilancia y los datos telefónicos mostraron que Bashir y Al-Shamie planeaban un ataque terrorista contra la Academia de Defensa del Reino Unido en Oxfordshire. El complejo puede albergar hasta 4.000 personas entre personal, contratistas, estudiantes y visitantes al mismo tiempo.

El 14 de agosto del año pasado, Bashir condujo el coche de Al-Shamie en un viaje de ida y vuelta de 10 horas hasta la zona de MoD Shrivenham. Ambos permanecieron 13 minutos en ese enclave, sede de la academia, y luego regresaron a Manchester. Tras ese reconocimiento, se deshicieron de sus teléfonos móviles. Polnay afirmó que eligieron ese punto porque creían que las cámaras no captarían sus movimientos.

Al dictar sentencia el jueves, la jueza Cheema-Grubb dijo que Bashir se había convertido para agosto del año pasado en un “yihadista firmemente comprometido”. Añadió que estaba “igualmente involucrado” con Al-Shamie en la preparación de un ataque contra un objetivo militar británico “en el que ambos esperaban matar y morir”.

Qué revelaron los celulares tras el atentado

Una mesa de trabajo con dos laptops, dos teléfonos inteligentes, dos teléfonos básicos, tres carpetas, un dispositivo de datos portátil y una orden judicial impresa.
Los teléfonos revisados después del atentado revelaron mensajes, notas de voz y búsquedas sobre soldados de las FDI en el Reino Unido que abrían nuevas líneas de investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La policía antiterrorista examinó los dispositivos después del ataque de Heaton Park. Los investigadores obtuvieron además una orden judicial para acceder al almacenamiento en iCloud de Al-Shamie.

Ese material reveló intercambios de mensajes de WhatsApp, notas de voz y un grupo de chat del que ambos formaban parte. Bashir envió más de 2.000 mensajes a ese grupo.

El 9 de agosto, los dos hombres llegaron a la mezquita al-Sunnah, en Manchester, y permanecieron 40 minutos en el coche de Al-Shamie. Durante ese tiempo, el atacante buscó en internet “soldados de las FDI en el Reino Unido”.

La búsqueda mostró un artículo sobre oficiales del ejército israelí que habían estudiado en el Royal College of Defence Studies, en el centro de Londres, durante el “genocidio de Gaza”. Al-Shamie dijo: “Allahuakhbar, allahuakbar [Dios es grande]” y añadió: “No cabe duda de que habrá soldados israelíes de las FDI allí”.

Bashir respondió: “Tienes que investigarlo, hermano, investigarlo. Este es el lugar, este es el lugar”. Para la policía, el material digital que permaneció sin revisar contenía pistas que habrían justificado nuevas líneas de investigación mucho antes de octubre.

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