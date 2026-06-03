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Honduras: “La volqueta pasó a centímetros de mí”, sobreviviente de la tragedia en Villa Nueva revive los segundos que le salvaron la vida

Mientras esperaba que le cambiaran una llanta a su motocicleta en una llantera de la colonia Villa Nueva, un hombre estuvo a punto de convertirse en una víctima más de la tragedia que dejó ocho fallecidos y varios heridos en Tegucigalpa

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Mientras esperaba que cambiaran una llanta de su motocicleta, el joven vio cómo una volqueta descendía sin control. El vehículo pasó a escasos centímetros de él, permitiéndole sobrevivir a una tragedia que dejó varias víctimas mortales en Villa Nueva. (FOTO: Tiempo Hn)
Mientras esperaba que cambiaran una llanta de su motocicleta, el joven vio cómo una volqueta descendía sin control. El vehículo pasó a escasos centímetros de él, permitiéndole sobrevivir a una tragedia que dejó varias víctimas mortales en Villa Nueva. (FOTO: Tiempo Hn)

La tragedia que sacudió a la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, continúa dejando historias que reflejan la magnitud del desastre. Entre ellas está la de un hombre que sobrevivió por cuestión de centímetros al impacto de la volqueta que perdió el control y terminó destruyendo una llantera, viviendas y otros negocios del sector.

El sobreviviente relató que se encontraba en el establecimiento esperando que le cambiaran una llanta de repuesto de su motocicleta cuando ocurrió el accidente. Lo que parecía una jornada normal se transformó en una escena de caos y desesperación en apenas unos segundos.

“Es complicado porque uno ve la vida pasar en algún momento. Es difícil por las otras personas que estaban ahí con nosotros”, expresó al recordar lo ocurrido.

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Según contó, dentro del taller permanecían al menos seis personas cuando observaron que el vehículo pesado descendía a gran velocidad por la calle. Para entonces, la volqueta ya había impactado otro vehículo y continuaba avanzando sin control.

“Solo pasó de paso y venía con mucha velocidad. Ya había impactado un taxi primero”, recordó.

De acuerdo con su testimonio, la unidad descendía desde la zona de Los Pinos y aparentemente presentaba fallas mecánicas antes de llegar al lugar donde ocurrió la tragedia. Las investigaciones de las autoridades continúan para determinar las causas exactas del accidente.

Lo que más impacta de su relato es la cercanía con la que pasó la muerte frente a él. El hombre aseguró que la volqueta avanzó a una distancia mínima de donde se encontraba.

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“Pasó como a 30 o 50 centímetros”, afirmó.

El sobreviviente se encontraba en una llantera cuando ocurrió el impacto. (FOTO: Tiempo HN)
El sobreviviente se encontraba en una llantera cuando ocurrió el impacto. (FOTO: Tiempo HN)

Tras el impacto, el sobreviviente explicó que permaneció varios minutos sin comprender completamente lo que había ocurrido. La magnitud de la destrucción y la desesperación de quienes intentaban ayudar a las víctimas provocaron que quedara en estado de shock.

“Realmente uno queda en shock en el momento porque no sabe qué pasó. Hasta después reacciona”, manifestó.

La motocicleta que había llevado al taller quedó atrapada entre los escombros generados por la colisión. A su alrededor, estructuras destruidas, vehículos aplastados y personas heridas evidenciaban la dimensión de una tragedia que conmocionó a todo el país.

Su motocicleta quedó atrapada entre los escombros. (FOTO: Tiempo HN)
Su motocicleta quedó atrapada entre los escombros. (FOTO: Tiempo HN)

El accidente ocurrió cuando una volqueta impactó violentamente contra una llantera, mototaxis, un comedor y varias estructuras de la colonia Villa Nueva.

El siniestro dejó ocho personas fallecidas y varios heridos, convirtiéndose en uno de los hechos viales más graves registrados recientemente en la capital hondureña.

Equipos del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja Hondureña, Policía Nacional y personal médico trabajaron durante horas en las labores de rescate, atención de heridos y remoción de escombros. Mientras tanto, familiares de las víctimas llegaban al lugar con la esperanza de encontrar a sus seres queridos entre los sobrevivientes.

Equipos de rescate trabajaron durante horas en la zona afectada. (FOTO: La Tribuna)
Equipos de rescate trabajaron durante horas en la zona afectada. (FOTO: La Tribuna)

Hoy, mientras continúan las investigaciones sobre las causas del accidente, el relato de este sobreviviente se suma a las historias que han surgido tras la tragedia. Historias que reflejan cómo, en cuestión de segundos, la vida puede cambiar para siempre.

Para él, la diferencia entre contar lo ocurrido y formar parte de la lista de víctimas fue apenas una distancia de centímetros.

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