Honduras: Copeco emite Alerta Verde por tiempo indefinido en 60 municipios del país por sequía

Las autoridades prevén condiciones más cálidas y secas en varias regiones de Honduras. Copeco declaró Alerta Verde en 60 municipios por riesgo de sequía asociada al fenómeno de El Niño. (Foto: Archivo)

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales, Copeco, declaró este sábado Alerta Verde por tiempo indefinido en 60 municipios de Honduras debido a la posible ocurrencia de sequía meteorológica asociada al fenómeno climático de El Niño.

La medida entra en vigencia a partir de este 23 de mayo y abarca municipios ubicados en los departamentos de Choluteca, Comayagua, El Paraíso, Francisco Morazán, La Paz y Valle, zonas consideradas altamente vulnerables ante las condiciones climáticas previstas para los próximos meses.

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Según las autoridades, la declaratoria busca intensificar las acciones de monitoreo, prevención y preparación ante los posibles impactos que podría provocar la reducción de lluvias y el aumento sostenido de las temperaturas.

De acuerdo con información proporcionada por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos(CENAOS), el comportamiento climático de este año estará marcado por condiciones más cálidas y secas de lo normal debido a la transición de una fase neutra hacia el establecimiento de un evento de El Niño moderado.

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Los especialistas indicaron que este fenómeno comenzará a consolidarse a partir del mes de junio y podría intensificarse considerablemente desde julio, afectando principalmente la zona sur y sectores del corredor seco hondureño.

Municipios del sur y corredor seco figuran entre las zonas más vulnerables ante la sequía. El retraso en el inicio de la temporada lluviosa ya provoca déficit de precipitaciones en el país. (Foto: COPECO)

El análisis técnico elaborado por CENAOS advierte que el inicio tardío de la temporada lluviosa ya está generando déficits acumulados de precipitación que oscilan entre 100 y 200 milímetros, equivalentes a litros de agua por metro cuadrado.

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Esa reducción en las lluvias está afectando principalmente la disponibilidad de agua para el consumo animal y actividades agrícolas, especialmente en comunidades rurales que dependen de las precipitaciones para abastecerse y desarrollar cultivos.

Las autoridades señalaron además que, aunque durante el año anterior las lluvias se mantuvieron dentro de parámetros considerados normales, la distribución irregular de las precipitaciones evidenció períodos secos más prolongados.

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Para el presente año, los pronósticos climáticos apuntan a un incremento de temperaturas entre 0.5 y 1 grado Celsius, especialmente entre marzo y agosto, situación que podría agravar las condiciones de sequía en varias regiones del país.

La zona sur de Honduras figura entre las áreas con mayor vulnerabilidad debido a las altas temperaturas y la disminución de fuentes de agua provocadas por la falta de lluvias.

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Entre los municipios incluidos en la declaratoria de Alerta Verde se encuentran localidades del departamento de Francisco Morazán como Alubarén, Curarén, Distrito Central, La Libertad, La Venta, Ojojona, Sabanagrande, San Buenaventura, Santa Ana y Tatumbla.

Autoridades recomendaron evitar quemas agrícolas e incendios forestales durante la temporada seca. Productores agrícolas fueron llamados a planificar las siembras considerando el retraso de lluvias. (Foto: REUTERS/Jorge Cabrera/Archivo)

También figuran municipios de El Paraíso como San Antonio de Flores, San Lucas, Soledad, Vado Ancho y Yauyupe.

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En el departamento de La Paz fueron incluidos Marcala, Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de Oriente, Opatoro, San Antonio del Norte, San Juan y Santa Ana de Yusguare.

Mientras tanto, en Valle aparecen municipios como Alianza, Amapala, Aramecina, Caridad, Goascorán, Langue, Nacaome, San Francisco de Coray y San Lorenzo.

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En Choluteca se encuentran Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, San Marcos de Colón y Santa Ana de Yusguare, entre otros.

Asimismo, en Comayagua se incluyeron municipios como Lamaní, San Sebastián y Villa de San Antonio.

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Ante este escenario, Copeco recomendó a la población adoptar medidas preventivas para reducir el impacto de la sequía y proteger los recursos hídricos.

Entre las principales recomendaciones emitidas por las autoridades figura evitar las quemas agrícolas y los incendios forestales, debido a que las altas temperaturas y la vegetación seca aumentan considerablemente el riesgo de propagación del fuego.

Además, se exhortó a la población a hacer un uso racional del agua tanto en los hogares como en actividades agrícolas y ganaderas.