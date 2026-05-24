Bajos niveles en represas ponen en alerta a Honduras ante prolongados racionamientos de agua

Vista aérea de las obras de la represa San José, infraestructura clave para mejorar el suministro de agua en la capital hondureña./ (Radio Nacional de Honduras)

El Distrito Central de Honduras enfrenta una crisis de agua por la sequía prolongada, las altas temperaturas y el descenso en los embalses que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela. La represa Los Laureles está al 36,94% de su capacidad y el racionamiento se agravó: en varios barrios el servicio, que antes llegaba semanalmente, tarda ahora entre 15 y 20 días, según vecinos y la UMAPS.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) advirtió que las lluvias generalizadas todavía podrían demorar semanas, lo que mantendría la presión sobre las reservas destinadas al consumo humano.

PUBLICIDAD

Aunque se prevén precipitaciones aisladas en distintas zonas del país, especialistas consultados por autoridades locales estiman que no serían suficientes para recuperar de forma marcada el nivel de los embalses que suministran a la capital.

Uno de los puntos más sensibles es el de la represa Los Laureles, que se ubica en 36,94% de su capacidad, de acuerdo con reportes manejados por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) y autoridades municipales.

PUBLICIDAD

Desde Copeco señalaron que, aun con lluvias en los próximos días, el patrón de precipitaciones más amplio podría tardar varias semanas en consolidarse. Ese escenario prolonga las restricciones y reduce el margen de maniobra para el abastecimiento en Tegucigalpa y Comayagüela.

La crisis de agua en el Distrito Central de Honduras se agrava por la sequía prolongada y la baja en los embalses que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela.. EFE/Germán Reyes

Racionamientos programados

El impacto ya se refleja en los racionamientos programados que afectan a decenas de barrios y colonias del Distrito Central. En distintos sectores, residentes indicaron que el agua potable, que antes llegaba una vez por semana, ahora se restablece cada 15 a 20 días, lo que obliga a almacenar agua o a buscar fuentes alternativas para actividades básicas.

PUBLICIDAD

La UMAPS reconoció que las medidas actuales no alcanzan para normalizar el servicio en el corto plazo, en un contexto de reservas reducidas y demanda sostenida en la capital hondureña.

La municipalidad y la UMAPS informaron que avanzan con obras de infraestructura, reparación de fugas y modernización de la red de distribución, con el objetivo de reducir pérdidas y mejorar la entrega en los sectores con mayor afectación.

PUBLICIDAD

El gerente de la UMAPS, Gustavo Boquín, explicó que el problema tiene componentes estructurales vinculados al crecimiento urbano y a las limitaciones del sistema de abastecimiento. También afirmó que uno de los principales desafíos es recuperar más de 2 mil millones de lempiras por mora acumulada, fondos necesarios para sostener la operación y financiar proyectos para aumentar la disponibilidad de agua.

Los barrios del Distrito Central sufren racionamientos: el agua potable, que antes llegaba semanalmente, ahora puede tardar entre 15 y 20 días en restablecerse.. (Foto: Cortesía)

Consecuencuas climáticas

Según datos de la UMAPS, el Distrito Central cuenta con alrededor de 135 mil abonados: 66% paga al día, 19% lo hace con retraso y 15% está en mora, un panorama que reduce la capacidad financiera para atender la emergencia.

PUBLICIDAD

El alcalde Juan Diego Zelaya advirtió que la sequía y los incendios forestales en zonas boscosas cercanas a las fuentes de agua han incrementado la vulnerabilidad del sistema, al afectar áreas de recarga y protección hídrica.

Ante este escenario, las autoridades municipales reiteraron el pedido de uso racional del agua, evitar el desperdicio y reforzar la protección de microcuencas, mientras se espera la llegada de lluvias más constantes en los próximos meses.

PUBLICIDAD