Inversionistas alemanes ven a Honduras como destino clave, proyecto automotriz podría generar hasta 14 mil empleos

El proyecto automotriz en la Zona Industrial El Porvenir promete hasta 7.000 empleos directos en Honduras en su primera fase. (Foto: Casa Presidencial)

En la Zona Industrial de Procesamiento El Porvenir, ubicada en el municipio de El Progreso, el presidente de la República, Nasry Asfura, encabezó una reunión clave con inversionistas alemanes para analizar la instalación de plantas de manufactura de arneses para la industria automotriz, una iniciativa que busca posicionar a Honduras como destino competitivo para la inversión extranjera y promete dinamizar la economía local mediante la creación de miles de empleos formales en los próximos años.

Las proyecciones iniciales, detalladas por representantes del parque industrial durante el encuentro informado el viernes, estiman la generación de hasta 7.000 empleos directos en una primera fase de implementación, con la posibilidad de duplicar esa cifra en etapas subsiguientes.

El presidente del consejo de administración del parque industrial, Jason Hawit, confirmó que las estimaciones sobre el impacto laboral fueron planteadas a los asistentes de la reunión, según lo publicado.

Además, Hawit subrayó el atractivo particular de la región: “La ventaja geográfica de Honduras, sobre todo en relación a la cercanía con Estados Unidos y la infraestructura como Puerto Cortés, es un elemento decisivo para los inversionistas alemanes”, explicó Hawit.

La perspectiva de este proyecto responde al contexto actual del mercado automotriz mundial, donde el aumento de los costos de producción y la escasez de mano de obra en otros países han impulsado a las empresas a diversificar geográficamente sus operaciones.

Según las autoridades y empresarios consultados en la Zona Industrial El Porvenir, la instalación de fábricas para la producción de arneses automotrices permitiría aprovechar la experiencia técnica local y facilitaría la transferencia de conocimiento desde Alemania, país líder mundial en tecnología y manufactura industrial.

El presidente Nasry Asfura destaca la seguridad jurídica y la confianza institucional como bases para atraer inversión extranjera al país. (Foto: Casa Presidencial)

El mandatario Nasry Asfura hizo hincapié en el compromiso de su administración para garantizar condiciones favorables a la inversión internacional, subrayando tanto la seguridad jurídica como la confianza institucional.

“Estamos tratando de que más empresas vengan acá, capital extranjero a invertir a Honduras. Con las condiciones y facilidades que estamos brindando, podremos atraer estas inversiones extranjeras al país”, afirmó Asfura durante la reunión, destacando el esfuerzo por consolidar un entorno estable y protector para el capital extranjero.

El propio Hawit insistió en que la calidad de la mano de obra hondureña representa un atractivo fundamental: “Los inversionistas valoran la eficiencia, la capacidad de adaptación y la baja rotación laboral de nuestra fuerza laboral, muy por encima de otros países competidores en la región”, señaló.

La posible apertura de entre una y cuatro naves industriales para la manufactura de arneses tendría especial impacto en el Valle de Sula, un polo estratégico para la economía de Honduras donde el crecimiento de la industria podría tener un efecto multiplicador sobre pequeñas y medianas empresas vinculadas a los encadenamientos productivos del sector automotriz.

Según lo discutido en la reunión y comunicado a los medios, la instalación de estas operaciones tiene la capacidad de dinamizar negocios de transporte, logística y servicios, además de traducirse en un aumento de ingresos fiscales para el Estado.

El acompañamiento institucional y el diseño de políticas proinversión han sido presentados como elementos centrales para convencer a los empresarios alemanes.

Hawit remarcó que el gobierno hondureño ha proporcionado apoyo durante todo el proceso de negociación e inicio de operaciones, disminuyendo los riesgos asociados para los capitales extranjeros.

Los analistas económicos consultados para el informe señalan que la llegada de empresas alemanas y el desarrollo de manufactura de alto valor agregado suponen un avance relevante en la diversificación de la economía nacional, tradicionalmente dependiente de sectores primarios.

El desarrollo del sector automotriz estimularía a pequeñas y medianas empresas de los rubros de transporte, logística y servicios conexos. (Foto: Casa Presidencial )

Para asegurar la sostenibilidad de estos proyectos, destacan la necesidad de fortalecer la formación técnica, la infraestructura y las capacidades institucionales del país, con el objetivo de que el crecimiento industrial tenga bases sólidas a largo plazo.

La expectativa por la concreción de la inversión ha ido en aumento a medida que avanzan las negociaciones.

Según subrayan, de materializarse este proyecto Honduras se posicionaría como un referente regional en la manufactura automotriz, enfrentando la presión creciente de los mercados internacionales por contar con plantas eficientes, costos logísticos competitivos y mano de obra calificada.

La nueva agenda del gobierno hondureño, reflejada en la reunión con inversionistas en la Zona Industrial de Procesamiento El Porvenir, refuerza una estrategia de desarrollo que prioriza la generación de empleo formal y el impulso a la industria.

La participación de empresarios alemanes añade credibilidad técnica a la posible instalación de fábricas y anticipa la llegada de tecnología avanzada y mejores prácticas productivas.