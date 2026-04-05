Honduras

Ley Seca entra en vigor en la capital de Honduras con multas de hasta 15 mil lempiras por incumplimiento

Esta medida, impulsada por la Alcaldía Municipal del Distrito Central y confirmada por el subdirector de la Policía Municipal, Josué Esperanza, se mantendrá vigente hasta las 6:00 de la mañana del lunes 6 de abril.

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Las sanciones por incumplir la Ley Seca alcanzan hasta 15 mil lempiras e incluyen el decomiso de las bebidas alcohólicas en bares y comercios infractores. (Foto: Destacada)
Las sanciones por incumplir la Ley Seca alcanzan hasta 15 mil lempiras e incluyen el decomiso de las bebidas alcohólicas en bares y comercios infractores. (Foto: Destacada)

La entrada en vigor de la Ley Seca en el Distrito Central desde las 6:00 de la mañana de este Domingo de Resurrección responde al objetivo de las autoridades locales de asegurar la tranquilidad y el respeto en las celebraciones de Semana Santa, imponiendo sanciones económicas que pueden llegar hasta 15 mil lempiras a quienes no acaten la prohibición temporal de venta y consumo de bebidas alcohólicas. Período en el que se intensificarán los operativos de control y vigilancia en zonas aledañas a templos y espacios públicos con alta afluencia de fieles.

Uno de los aspectos distintivos de la normativa, según detalló Esperanza, es la imposición de multas que oscilan entre cinco mil y 15 mil lempiras, acompañadas del decomiso total de las bebidas alcohólicas encontradas en los establecimientos infractores.

Este rango sancionatorio se aplica especialmente a bares, estancos, expendios y depósitos ubicados en los alrededores de iglesias, donde se realizan los actos litúrgicos más concurridos del año.

La ordenanza exige, además, el cierre temporal de estos comercios durante el tiempo de la restricción, así como la colocación obligatoria de avisos visibles que incluyan la leyenda: “Prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes por motivo de Ley Seca”.

El dispositivo de vigilancia diseñado por la Policía Municipal contempla patrullajes, inspecciones a negocios y coordinación interinstitucional para asegurar el cumplimiento de la Ley Seca, así lo explicó Esperanza. La ciudadanía puede participar activamente a través de la línea telefónica 100, habilitada para denunciar irregularidades y reportar a negocios que desafíen la normativa vigente.

La normativa exige el cierre temporal de bares, expendios y depósitos de alcohol cerca de templos y obliga a exhibir avisos visibles sobre la restricción. (Foto: Alcaldía Municipal
La normativa exige el cierre temporal de bares, expendios y depósitos de alcohol cerca de templos y obliga a exhibir avisos visibles sobre la restricción. (Foto: Alcaldía Municipal

De acuerdo con las autoridades, este mecanismo busca fortalecer la participación social y consolidar una cultura de colaboración durante el desarrollo de las festividades religiosas.

El período de restricciones coincide con el Domingo de Resurrección, considerado la conmemoración más relevante del calendario cristiano al marcar el cierre del Triduo Pascual y reunir en misas y procesiones a miles de creyentes, según detallan las disposiciones. Durante esta jornada, el incremento de la movilidad y la presencia multitudinaria de feligreses en los templos motivan cada año a la alcaldía a reforzar las regulaciones sobre consumo de alcohol como garantía de respeto y paz pública.

Las autoridades municipales han subrayado que la intención central es no castigar, sino “promover una convivencia armónica y respetuosa entre los ciudadanos”, priorizando el respeto a la tradición religiosa y la seguridad colectiva.

La restricción de alcohol tiene como objetivo garantizar la paz, el respeto y la seguridad de los fieles que participan en misas y procesiones del Domingo de Resurrección. (Foto: Destacada)
La restricción de alcohol tiene como objetivo garantizar la paz, el respeto y la seguridad de los fieles que participan en misas y procesiones del Domingo de Resurrección. (Foto: Destacada)

Como parte de la implementación, la Alcaldía Municipal y la Policía exhortan a comerciantes y población en general a respetar el alcance de la medida. De acuerdo con la ordenanza consultada, todos los establecimientos obligados por la medida deben exhibir avisos informativos con fechas y horarios de la restricción, garantizando que tanto clientes como propietarios estén debidamente advertidos de las consecuencias.

La omisión de esta disposición será igualmente sancionada, sumándose a los procedimientos de cierre y decomiso ante cualquier incumplimiento detectado.

Las autoridades afirman que los operativos de control continuarán hasta la conclusión de la restricción, con revisiones aleatorias en puntos de alta concentración y seguimiento en la transición a la normalidad a partir de las 6:00 de la mañana del lunes 6 de abril.

El despliegue institucional tiene por fin asegurar que el levantamiento de la prohibición se realice sin incidentes, resguardando el equilibrio entre la actividad comercial y el respeto al sentido religioso de la celebración.

La Semana Santa y, en particular, el Domingo de Resurrección, representan para la comunidad del Distrito Central una oportunidad de fortalecer valores colectivos como el respeto y la convivencia pacífica.

El respaldo a la Ley Seca y la colaboración con los operativos oficiales se plantean, según las autoridades municipales, como componentes fundamentales para preservar el carácter reflexivo y festivo de la fecha, mitigando riesgos y promoviendo una jornada de recogimiento y paz para toda la población.

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