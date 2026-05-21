Condenan a más de 26 años de cárcel a implicado en asesinato del ambientalista hondureño Carlos Luna

Carlos Luna fue una de las voces más reconocidas en la defensa de los recursos naturales en Honduras durante los años noventa. (FOTO: HRN)

El caso del asesinato del ambientalista Carlos Antonio Luna López volvió a ocupar la atención pública luego que autoridades judiciales ratificaran una condena superior a los 26 años de prisión contra uno de los implicados en el crimen ocurrido hace casi tres décadas en el departamento de Olancho.

Durante una audiencia Ad-Hoc desarrollada en las últimas horas, fiscales del Ministerio Público en Catacamas confirmaron que Ítalo Iván Lemus deberá cumplir una pena por los delitos de asesinato y homicidio en su grado de ejecución de tentativa.

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La resolución emitida por la Corte Tercera de Apelaciones establece una condena de 18 años de prisión por el asesinato de Carlos Luna López y otros ocho años y ocho meses por el intento de homicidio contra Silvia Esperanza González Duarte, quien resultó herida durante el ataque armado.

El asesinato del ambientalista es considerado uno de los casos más representativos de violencia contra defensores del medio ambiente en Honduras y ha sido señalado durante años por organismos internacionales debido al retraso judicial y la impunidad que rodeó el expediente.

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En Honduras, casi 70 defensores del medio ambiente han sido asesinados entre 2020 y marzo de 2026, según informes del Conadeh. (Foto: Cortesía)

Carlos Antonio Luna López era ingeniero agrónomo, regidor municipal de Catacamas y coordinador de la Comisión Municipal de Medio Ambiente.

Durante la década de los noventa fue una de las voces más visibles en la defensa de los recursos naturales en Olancho, denunciando públicamente la tala ilegal y supuestas estructuras vinculadas a la explotación irregular de los bosques.

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Alzo su voz por el medio ambiente

Su lucha ambiental lo colocó en una posición de alto riesgo. De acuerdo con antecedentes del caso, Luna había denunciado amenazas de muerte antes de ser asesinado; no recibió medidas de protección por parte de las autoridades hondureñas.

La noche del 18 de mayo de 1998, el ambientalista salió de una reunión de corporación municipal en Catacamas cuando fue interceptado por hombres armados que abrieron fuego en su contra. El ataque provocó su muerte inmediata y dejó herida a Silvia Esperanza González Duarte.

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El crimen generó una fuerte reacción tanto en Honduras como en organismos internacionales defensores de derechos humanos, que denunciaron el caso como símbolo de la vulnerabilidad de quienes defienden el medio ambiente en el país.

El tribunal de apelaciones mantiene pena de prisión para autor de crimen contra defensor ambiental en Olancho

Honduras y su responsabilidad

En 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Honduras por no garantizar la protección de Carlos Luna pese a las amenazas denunciadas previamente. El tribunal internacional concluyó que existieron fallas en la prevención del crimen, además de retardos e irregularidades en la investigación judicial.

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La reciente resolución judicial representa un nuevo avance en un caso que durante años permaneció marcado por la impunidad. Apenas esta semana, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en conjunto con la Policía Nacional, ejecutaron la captura de Ítalo Iván Lemus en Catacamas, Olancho, luego de permanecer prófugo durante varios años.

En 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado de Honduras por no garantizar la protección de Carlos Luna pese a las amenazas previas denunciadas por el ambientalista.

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El tribunal internacional también señaló retrasos e irregularidades en las investigaciones judiciales y ordenó medidas de reparación para la familia de la víctima.

Como parte del cumplimiento de esa sentencia internacional, el Estado hondureño ofreció un acto público de perdón a los familiares de Luna en 2014, reconociendo las fallas institucionales registradas en el caso.

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