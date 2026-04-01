El precio de la energía eléctrica sube 10,49 % en Honduras desde abril

El ajuste tarifario del 10,49 % aprobado en Honduras eleva el precio promedio de la energía eléctrica a 5,32 lempiras por kilovatio hora a partir de abril. (Foto de archivo)

El ajuste tarifario que regirá en Honduras desde el 1 de abril establece que el precio promedio de la energía eléctrica subirá a 5,32 lempiras por kilovatio hora, implicando un incremento del 10,49 % para el trimestre abril-junio de 2024. Según Héctor Corrales, presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), esta actualización responde a la necesidad de equilibrar los costos reales del sistema eléctrico frente a variaciones técnicas y del mercado, en concordancia con la Ley General de la Industria Eléctrica y sus reformas, como detalló la agencia EFE.

El nuevo esquema tarifario implica que la tarifa residencial con consumo de cero a cincuenta kilovatios hora mensuales tendrá un cargo fijo de 59,31 lempiras, con un precio de energía de 4,40 lempiras por kilovatio hora en ese rango. Para consumos superiores, el cargo fijo permanecerá igual, pero los siguientes kilovatios hora se facturarán a 5,73 lempiras. El servicio de alumbrado público registrará un cargo fijo de 68,67 lempiras y un costo de 4,50 lempiras por kilovatio hora, de acuerdo con los datos oficiales presentados por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

La aplicación de 17 millones de dólares como factor central del aumento

En el desglose de causas, Corrales especificó en conferencia que 17 millones de dólares del total de 25,5 millones de dólares diferidos y aprobados por el gobierno anterior serán trasladados a los consumidores este trimestre, quedando 8 millones de dólares pendientes de aplicación. Este monto representa alrededor del 3,5 % del ajuste, mientras que el 7 % restante corresponde al aumento en los costos de generación, impulsado por el incremento en los precios internacionales de combustibles durante los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026, así como por el comportamiento del mercado de oportunidad y condiciones hidrológicas, explicó Corrales durante su intervención transmitida por EFE.

Consumidores residenciales de Honduras enfrentarán un cargo fijo de 59,31 lempiras y un precio de 4,40 lempiras por kilovatio hora para el primer rango de consumo. (Cortesía: Freepik )

El precio máximo promedio de la energía eléctrica pasará de 4,81 lempiras (18 centavos de dólar) a 5,32 lempiras (20 centavos de dólar) por kilovatio hora, según el comunicado oficial de la CREE divulgado el mismo día. Este dato representa la diferencia concreta que enfrentarán los usuarios en sus facturas a partir del primer día de abril.

Las consecuencias para la estatal ENEE y la expectativa sobre subsidios

La ENEE soporta actualmente una deuda superior a 114.000 millones de lempiras (más de 4.200 millones de dólares), según cifras oficiales citadas por EFE. Las autoridades reconocen que la empresa enfrenta una crisis económica de origen tanto administrativo como técnico, que arrastra desde años anteriores.

El presidente de la CREE indicó que los ajustes aprobados buscan proveer “certeza a las partes y proteger la demanda”, aunque reforzó que el organismo permanece atento a las medidas que el gobierno central pueda adoptar para estabilizar el impacto en la economía hondureña. Corrales subrayó: “La CREE no tiene información sobre cuáles son las medidas específicas que va a adoptar el gobierno y estamos atentos a cuáles son los que va a tomar, y eso lo pueden también consultar con el Ministerio de Energía."

El aumento en el precio de la energía se explica por la aplicación de 17 millones de dólares diferidos y un alza en los costos internacionales de combustibles. EFE/ Henry Chirinos

En ejercicios previos, el gobierno ha absorbido parte de los aumentos tarifarios aplicando subsidios temporales, especialmente sobre el precio de los combustibles. Al cierre de este anuncio, aún no había una comunicación oficial respecto a si el Estado intervendrá en esta ocasión para amortiguar el alza.

El ajuste tarifario fijado por la CREE significa que los usuarios residenciales, comerciales e industriales verán reflejado un incremento del 10,49 % en sus facturas de energía eléctrica a partir de abril de 2024, conforme a la estructura autorizada para el trimestre. El principal motivo es la necesidad de cubrir costos diferidos y mayores gastos de generación por factores internacionales y del mercado interno, en un contexto de endeudamiento crítico para la empresa estatal ENEE.