Honduras

Hondureño muere ahogado en Carolina del Norte: Familia clama por ayuda para repatriar sus restos

Lo que comenzó como una tarde de descanso y pesca en las aguas de Falls Lake, Carolina del Norte, terminó en una tragedia que hoy enluta a una familia en Honduras

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Representación simbólica de Pablo Reyes Perdomo, recordado por sus familiares y amigos tras su fallecimiento en Falls Lake (Foto cortesía Wolfs Oscar).
Representación simbólica de Pablo Reyes Perdomo, recordado por sus familiares y amigos tras su fallecimiento en Falls Lake (Foto cortesía Wolfs Oscar).

La migración centroamericana hacia Estados Unidos está marcada por sueños, sacrificios y, en ocasiones, tragedias que alteran el destino de familias enteras. El caso de Pablo Reyes Perdomo, un hondureño de 30 años, refleja esta realidad tras su fallecimiento el sábado 21 de marzo en Carolina del Norte.

La tarde que cambió la vida de la familia Reyes Perdomo comenzó con planes para disfrutar de una de las actividades favoritas del hondureño: la pesca. Radicado en Raleigh desde hacía tres años, Pablo acudió a Falls Lake, en el condado de Wake, acompañado por su hermano Gustavo.

Ambos compartían la pasión por la pesca y el deseo de aprovechar un momento de descanso tras largas jornadas laborales. Cerca de la 1:20 de la tarde, junto al puente de Cheek Road, la situación se tornó dramática. Según quienes estuvieron presentes, los hermanos utilizaban una red que quedó atascada en el fondo del lago. Pablo intentó recuperarla y, en ese esfuerzo, perdió el equilibrio y cayó al agua. Lo que era un espacio de tranquilidad se transformó en escenario de emergencia.

Pablo Reyes Perdomo en Raleigh, Carolina del Norte, donde residía y trabajaba desde hacía tres años (Foto cortesía Jarocho vloc).
Pablo Reyes Perdomo en Raleigh, Carolina del Norte, donde residía y trabajaba desde hacía tres años (Foto cortesía Jarocho vloc).

“Cuando tratamos de ayudarlo, ya era demasiado tarde. Estamos destrozados”, relató Gustavo, aún conmocionado por lo ocurrido. Equipos de rescate y servicios de emergencia respondieron con rapidez a la llamada al 911, pero la búsqueda se extendió por tres horas.

El cuerpo de Pablo fue localizado a unos 50 metros de la orilla, en un sector del lago que no presentaba gran profundidad. Las autoridades consideraron el hecho un accidente.

La familia busca apoyo para repatriar su cuerpo y brindarle el último adiós

La muerte de Perdomo fue registrada como el primer fallecimiento por ahogamiento en Falls Lake en lo que va de 2026, según la Oficina del Sheriff del Condado de Wake. Pero para su entorno, Pablo era mucho más que una estadística. Amistades y familiares lo recuerdan como una persona solidaria, responsable y entregada a su familia.

Desde su llegada a Raleigh, el hondureño se empleó en la construcción, una de las industrias que más demanda mano de obra de migrantes centroamericanos. Su rutina diaria estaba marcada por jornadas extensas, el esfuerzo físico y la determinación de enviar remesas a Honduras, donde su esposa y su hija dependían de su apoyo.

Homenaje visual a Pablo Reyes Perdomo, cuya vida y memoria permanecen en la comunidad migrante de Raleigh (Foto cortesía Jarocho vloc).
Homenaje visual a Pablo Reyes Perdomo, cuya vida y memoria permanecen en la comunidad migrante de Raleigh (Foto cortesía Jarocho vloc).

Tras la tragedia, la familia Reyes Perdomo enfrenta ahora el reto de repatriar los restos de Pablo a Honduras. El traslado internacional implica costos elevados, inalcanzables para los recursos de la familia. Por ello, han solicitado ayuda al Consulado de Honduras en Charlotte, buscando respaldo institucional y asesoramiento en los trámites necesarios.

La comunidad hondureña y latinoamericana en Carolina del Norte ha respondido con solidaridad. El domingo 29 de marzo, en el Eliza Pool Park, se organizó una jornada de recaudación de fondos mediante la venta de platillos típicos. La actividad reunió a conocidos, amigos y vecinos que sumaron esfuerzos para apoyar a la familia.

Aunque la jornada principal concluyó, la campaña de recaudación sigue activa, pues los gastos funerarios y el traslado aún representan un desafío considerable. La historia de Pablo Reyes Perdomo ha impactado tanto a la comunidad migrante en Carolina del Norte como a su familia en Honduras.

Imagen difundida por la familia de Pablo Reyes Perdomo para solicitar apoyo en la repatriación, con opción de donación por Zelle (Foto cortesía Anyeli Bautista).
Imagen difundida por la familia de Pablo Reyes Perdomo para solicitar apoyo en la repatriación, con opción de donación por Zelle (Foto cortesía Anyeli Bautista).

La pesca, una actividad que le proporcionaba paz, fue el escenario de su adiós. Su esposa y su hija, en Honduras, esperan poder recibir sus restos para darle el último adiós. La comunidad continúa movilizándose para que Pablo pueda regresar a su tierra y descansar junto a los suyos.

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