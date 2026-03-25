Honduras

Marcio Cabañas asume como fiscal general interino, tras la suspensión de Johel Zelaya

El nombramiento de Marcio Cabañas como fiscal general interino en Honduras ha desencadenado una etapa de intensificación en la lucha contra el delito, tras la suspensión de Johel Zelaya y la admisión de un juicio político en su contra por parte del Congreso Nacional.

Guardar
El juicio político contra Johel
El juicio político contra Johel Zelaya, admitido por el Congreso Nacional, genera incertidumbre y escrutinio en la justicia de Honduras. (Foto: Destacada)

El nuevo fiscal interino Marcio Cabañas tras ser oficialmente notificado sobre su nombramiento, señaló que esta transición, será clave para definir el futuro inmediato del Ministerio Público y su capacidad de responder a reclamos históricos de la sociedad hondureña en materia de justicia y transparencia institucional.

En el marco de un proceso histórico para el sistema de justicia hondureño, Cabañas afirmó que recibirá el mandato bajo lo establecido por la Constitución y la ley del Ministerio Público y que, desde su asunción, ha mantenido reuniones virtuales con los directores institucionales para garantizar instrucciones de continuidad.

El objetivo declarado es redoblar esfuerzos para combatir “el delito, la corrupción, la criminalidad organizada y los delitos comunes”, una deuda que, según su diagnóstico, el Estado mantiene con la población.

Dentro de sus primeras acciones, Cabañas manifestó que diariamente se mantendrá la presentación de requerimientos fiscales y que estos se regirán bajo “criterios de objetividad, legalidad y debido proceso”.

Añadió que solamente aquellos casos con pruebas suficientes serán llevados a tribunales, buscando sentencias condenatorias. “Soy un fiscal de carrera, conozco los procesos investigativos y judiciales”, destacó: “Me ha caracterizado ser objetivo y respetuoso de la ley y la Constitución, y bajo esos principios vamos a regirnos”, puntualizó.

La continuidad institucional y la
La continuidad institucional y la respuesta a demandas históricas de justicia y transparencia marcan la agenda del Ministerio Público hondureño. (Foto: Ministerio Público)

Cabañas confirmó que hasta el momento no ha establecido contacto con Johel Zelaya, el titular suspendido. Señaló que el ente acusador del estado permanece atento a las decisiones del Congreso Nacional sobre el juicio político, cuyas resoluciones, de acuerdo con Cabañas, podrían llevar a evaluaciones y análisis internos para definir responsabilidades institucionales.

En un mensaje dirigido al personal, el funcionario remarcó que su gestión buscará “reactivar y motivar al equipo para ofrecer respuestas efectivas a la población”. Recalcó la prioridad de sostener la operatividad del Ministerio Público sin permitir que el proceso político interfiera en la misión de perseguir el crimen.

La situación se desarrolla en un momento de cuestionamientos sobre la legitimidad y el rol del Ministerio Público en Honduras. El proceso contra Zelaya ha sido caracterizado como un punto de inflexión para la justicia hondureña y ha reavivado el debate sobre la instrumentalización política de la institución y su actuación en casos de alto impacto nacional.

El Ministerio Público enfrenta desafíos
El Ministerio Público enfrenta desafíos internos mientras se define la responsabilidad institucional tras la crisis derivada del juicio político a Zelaya. (Foto: Cortesía)

El Ministerio Público de Honduras, encabezado ahora de manera interina por Cabañas, atraviesa un período de escrutinio público e incertidumbre. La admisión del juicio político a Zelaya por el Congreso Nacional y la consecuente suspensión del titular han desatado una crisis institucional que expone la fragilidad de la confianza ciudadana en los órganos de persecución penal.

El propio Cabañas subrayó el compromiso de “lograr sentencias condenatorias” como eje de su gestión, prometiendo que “solo los casos con sustento probatorio serán llevados ante los tribunales”. Este enfoque busca contrarrestar percepciones extendidas de que el Ministerio Público se ha desviado de sus objetivos fundacionales y ahora atiende, en parte, a intereses políticos.

Fiscal interino

Marcio Cabañas Cadillo, quien se desempeñaba como fiscal adjunto, y ahora ocupa el cargo como nuevo fiscal interino del Ministerio Público, cuenta con especialización en Derecho Penal y experiencia como docente universitario, asumió el cargo tras una trayectoria que comenzó en el año 2000 y lo llevó a dirigir investigaciones de alto perfil, como el saqueo del IHSS.

Entre las primeras acciones tras asumir la jefatura, el funcionario anunció la convocatoria de directores y fiscales estratégicos con el objetivo de asegurar la continuidad de las investigaciones dentro de la entidad.

Su carrera inició como fiscal de delitos tributarios antes de desempeñarse en casos destacados. El fiscal interino resaltó que la operatividad inmediata es prioritaria para la institución.

Temas Relacionados

HondurasFiscal general interinoMarcio CabañasMinisterio Públiconueva etapacasos de corrupción

Últimas Noticias

El primer salvadoreño canonizado: su pueblo lo hizo santo

La ceremonia de canonización reunió a líderes y fieles internacionales, consolidando la relevancia del obispo salvadoreño como defensor de los derechos humanos y fortaleciendo su legado entre quienes luchan por la justicia social

El primer salvadoreño canonizado: su

El gobierno dominicano impulsa el Premio Nacional Ambiental 2026 para premiar buenas prácticas ecológicas

La iniciativa reconoce esfuerzos de empresas, instituciones y sociedad civil en materia de innovación y gestión sostenible, ampliando la convocatoria y el impacto respecto a años anteriores mediante una estructura más inclusiva y técnica

El gobierno dominicano impulsa el

El Congreso de Guatemala juramenta a magistrados de la nueva Corte de Constitucionalidad

La ceremonia en el Palacio Legislativo marcó el inicio de funciones del tribunal para el periodo 2026-2031, proceso que involucró la aprobación urgente de un decreto y la intervención de distintos órganos estatales

El Congreso de Guatemala juramenta

El Ministerio Público amplía detalles sobre la desarticulación de banda que distribuía drogas en repostería en Guatemala

El operativo efectuado el 22 de marzo permitió detener a catorce personas, incluyendo personal policial y confiscar efectivo, drogas y equipo tecnológico ligado al grupo que empleaba servicios de mensajería para el reparto clandestino

El Ministerio Público amplía detalles

Principal potabilizadora de Panamá reduce operaciones por falla en motor de bombeo

Sectores altos y alejados podrían registrar interrupciones o variaciones en el suministro

Principal potabilizadora de Panamá reduce

TECNO

El abrupto final de Sora:

El abrupto final de Sora: luces y sombras de la innovación sin modelo de negocio

Alphabet se prepara para repartir paquetes a domicilio con drones en Estados Unidos

“A mí tampoco me gusta”: Jensen Huang, CEO de Nvidia, responde a las críticas por DLSS 5 y la IA en videojuegos

Más grande que la Estación Espacial: el proyecto de datos que Elon Musk acaba de lanzar al espacio

Pérdida de usuarios de Fortnite provoca que Epic Games despida a más de 1.000 empleados

ENTRETENIMIENTO

Los abogados del patrimonio de

Los abogados del patrimonio de Michael Jackson responden a críticas de Paris Jackson sobre la biopic: “Carecen de fundamento”

‘Peaky Blinders’: el creador de la serie explica la ausencia de Paul Anderson en la última película

“Si yo tuviera 30” tendrá nueva versión en Netflix: quiénes son sus protagonistas y qué se sabe del reboot

Miley Cyrus revela que salió “en secreto” con uno de los gemelos Sprouse en sus inicios como actriz

La serie de “Harry Potter” suma una nueva imagen clave y prepara el lanzamiento de su primer tráiler

MUNDO

El régimen de Irán confirmó

El régimen de Irán confirmó el bloqueo al estrecho de Ormuz: sólo permite el paso a los buques “no hostiles”

Frederiksen gana las elecciones en Dinamarca pero no logra mayoría y depende del partido centrista para gobernar

Wall Street cerró a la baja tras el repunte del petróleo y la persistencia de las tensiones en Medio Oriente

Rusia lanzó casi 1.000 drones en 24 horas y mató a ocho personas en toda Ucrania

Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar armas nucleares en el marco de las negociaciones para poner fin al conflicto