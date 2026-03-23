Honduras

Honduras: Familiares se enfrentan a Policía Nacional e impiden que se lleven a joven asesinada en Olancho

Familiares de una joven que falleció en Juticalpa, Olancho interrumpieron el protocolo forense y se llevaron el cadáver durante el proceso de levantamiento en el cementerio municipal de este sector del país.

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El caso evidencia las dificultades
El caso evidencia las dificultades económicas de las familias para cumplir con protocolos forenses en muertes violentas. (Foto: Cortesía)

El hecho se desarrolló cerca del mediodía del domingo, cuando fue hallado el cuerpo de Miriam Díaz Reyes, joven de 22 años, sobre un solar baldío en las inmediaciones del cementerio municipal de Juticalpa, departamento de Olancho, de acuerdo con medios digitales locales.

El cadáver presentaba signos de violencia, como impactos de arma de fuego, y fue encontrado semidesnudo y en posición boca abajo, según reportó la policía.

La información preliminar indica que familiares retiraron el cuerpo por la fuerza debido a la falta de recursos económicos para costear el traslado hasta Tegucigalpa, donde se ubica la Dirección de Medicina Forense, autoridad responsable de las autopsias tras muertes violentas en Honduras.

Esta acción impidió la continuidad de los trabajos científico-técnicos a cargo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del personal forense. Los agentes buscaban cumplir con los protocolos, que incluyen el resguardo de la escena, levantamiento del cuerpo, embalaje de pruebas y traslado a la capital para determinar las causas del deceso, tal como lo establece la ley hondureña en casos de muertes violentas.

La victima, era conocida en Juticalpa por su situación de calle y los episodios de abandono desde edad temprana. Su nombre figuró repetidas veces en medios locales, asociado a hurtos menores y a ingresos no autorizados en casas y comercios, hechos atribuibles, según versiones de vecinos, a trastornos mentales que padecía.

La centralización de la Medicina
La centralización de la Medicina Forense en Tegucigalpa agrava los costos y limita el acceso de comunidades rurales a la justicia. (Foto: Redes sociales)

Publicaciones en redes sociales y testimonios recopilados por la prensa local narran que Díaz Reyes deambulaba desde hacía varios años, con problemas graves de salud mental y adicción a las drogas. Además, había sobrevivido previamente a un ataque con arma de fuego en la zona.

Su contexto de exclusión social fue evidente en Juticalpa, donde era habitual verla solicitar ayuda en distintos barrios. La carencia de redes de apoyo y una historia de experiencias traumáticas agravaron su situación de marginalidad en los meses previos a su muerte.

El retiro del cuerpo por parte de los familiares obstaculizó el desarrollo de la investigación, situación que generó alarma entre organismos de criminalística del país. Tanto la Policía Nacional como el Ministerio Público manifestaron ante la prensa local que comprenden la necesidad de los dolientes de sepultar a sus familiares, aunque recalcaron que no seguir los protocolos legales complica la búsqueda de justicia y la identificación de responsables.

El procedimiento legal establece que, tras el hallazgo de una muerte violenta, el cadáver debe ser levantado por Medicina Forense y trasladado a la morgue de Tegucigalpa para la autopsia. Solo así pueden reunirse pruebas y determinar con rigor la causa de la muerte, elementos esenciales para cualquier proceso judicial.

El retiro forzado del cuerpo
El retiro forzado del cuerpo impidió la recolección de pruebas clave, complicando la investigación penal y el alcance de justicia. (Foto: Cortesía)

Por su parte, los familiares señalaron que la decisión se basó en la desconfianza hacia el sistema judicial y la imposibilidad de enfrentar el elevado costo del traslado, lo que expone una problemática de fondo: la centralización de los servicios forenses y la falta de recursos en comunidades alejadas desalientan la participación de familias vulnerables en procedimientos legales

El caso de Miriam Díaz Reyes se inscribe en un contexto de creciente violencia contra mujeres en el país. El Centro de Derechos de Mujeres ha reportado más de 42 víctimas en los primeros meses de 2026, una cifra que evidencia la expansión del fenómeno y cuestiona la capacidad del Estado para brindar respuestas efectivas.

A raíz del hecho la Policía Nacional y el Ministerio Público informaron que han iniciado diligencias para esclarecer el deceso, incluyendo el rastreo del cuerpo y la identificación de quienes impidieron el examen forense obligatorio según la normativa nacional. Ambas entidades instaron a los familiares a colaborar y a permitir que se cumplan los protocolos establecidos.

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