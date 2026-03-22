Honduras

Autoridades hondureñas reciben a Kristi Noem en Casa Presidencial

El inicio de la agenda de trabajo liderada por la representante estadounidense refuerza los mecanismos conjuntas orientados a enfrentar amenazas transnacionales, fortalecer el intercambio de inteligencia y consolidar alianzas en materia de seguridad regional y migración

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La enviada especial Kristi Noem
La enviada especial Kristi Noem inicia en Honduras una agenda enfocada en fortalecer la seguridad regional y el combate al narcotráfico junto a autoridades locales. (Foto cortesía Presidencia de Honduras)

La llegada de la enviada especial Kristi Noem llegó a Honduras este domingo y marca una etapa decisiva para la cooperación en seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico en el continente, pues la funcionaria norteamericana, designada por el presidente de los Estados Unidos, inicia una agenda de trabajo centrada en impulsar estrategias conjuntas y consolidar el intercambio de inteligencia con autoridades hondureñas para enfrentar la criminalidad transfronteriza.

Durante su visita oficial, Noem mantendrá una reunión bilateral clave con el presidente constitucional de Honduras, Nasry Asfura, donde participarán además la canciller Mireya Agüero y el embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, este último encargado de recibirla en la Casa Presidencial. La delegación norteamericana incluye a la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras, Colleen Anne Hoey, quien acompaña a Noem en la fase inicial de esta nueva etapa para el programa Escudo de las Américas.

Este encuentro entre Noem y las máximas autoridades hondureñas tiene lugar directamente en la Casa Presidencial en Tegucigalpa. Según informaron a través de sus canales oficiales, la agenda abarca el análisis del avance en la cooperación bilateral en seguridad, la implementación de estrategias coordinadas contra las organizaciones criminales que operan en la región, y el desarrollo de esquemas conjuntos para el control migratorio, todo ello bajo la estructura multilateral que distingue al Escudo de las Américas.

La secretaria de Seguridad de
La secretaria de Seguridad de EE. UU., Kristi Noem, arribó a Casa Presidencial fue recibida por el embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez. (Foto cortesía Presidencia de Honduras)

El programa Escudo de las Américas, impulsado por la administración de Donald Trump y retomado por la actual administración estadounidense, centra sus esfuerzos en la colaboración hemisférica contra el delito transnacional. Este enfoque marca una diferencia respecto a los acuerdos bilaterales tradicionales, poniendo énfasis en la capacitación coordinada de fuerzas de seguridad, el intercambio ágil de inteligencia operativa y la articulación de respuestas conjuntas para proteger la soberanía territorial de los países miembros.

La visita de Noem en calidad de enviada especial adquiere una relevancia particular al permitir el seguimiento de los compromisos debatidos en la cumbre del Escudo de las Américas celebrada en Miami el 7 de marzo. Varios de los puntos tratados en ese encuentro, entre ellos mecanismos específicos para la persecución y desmantelamiento de redes ilícitas, podrían ser puestos a revisión con las autoridades hondureñas en esta visita.

Honduras integra actualmente el bloque junto a otros dieciséis países latinoamericanos y caribeños, lo que le otorga la oportunidad de modernizar sus capacidades de respuesta y reducir la vulnerabilidad ante la criminalidad organizada. La presencia de Noem evidencia la intención de los Estados Unidos de reforzar la alianza estratégica con el país centroamericano para contribuir a la estabilidad y prosperidad tanto nacional como regional.

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La visita de Noem da seguimiento a los compromisos asumidos en la cumbre del Escudo de las Américas en Miami, destacando la lucha contra redes ilícitas en la región. (Foto cortesía Presidencia de Honduras)

Durante su primera visita a Honduras, en junio de 2025 y bajo la presidencia de Xiomara Castro, la funcionaria estadounidense sostuvo reuniones con la entonces mandataria en las que abordaron cuestiones críticas como la migración irregular y el fortalecimiento de la seguridad fronteriza. Ese precedente estableció una ruta de diálogo sobre la que se retoman ahora negociaciones.

Actualmente, el bloque fundado a partir del Escudo de las Américas se consolida a partir de tres pilares: la acción conjunta para la neutralización de amenazas ilícitas, la capacitación internacional de personal de seguridad y el desarrollo económico a través de la cooperación técnica. La reunión de Tegucigalpa, liderada por Noem y Asfura, buscará plasmar avances en cada uno de estos frentes.

La agenda norteamericana en Honduras, que además incluye la discusión sobre mecanismos migratorios efectivos y proyectos para fortalecer el desarrollo económico conjunto, posiciona al país en un rol destacado dentro de la coalición hemisférica. El sector de seguridad hondureño aspira no solo a incrementar el equipamiento y la formación de sus fuerzas, sino también a multiplicar la coordinación con agencias estadounidenses y regionales.

Fotografía difundida en la cuenta
Fotografía difundida en la cuenta en X @DanielNoboaOk del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de Noboa (d) y su homólogo de EE.UU., Donald Trump (4-d), en la foto de familia en la cumbre 'Escudo de las Américas' este sábado, en Miami (Fl, EE.UU.). EFE/ @DanielNoboaOk

La colaboración entre ambos países se ha incrementado desde la instauración de la iniciativa, facilitando mayores decomisos, operaciones conjuntas y detenciones de miembros de organizaciones criminales transnacionales en los últimos meses.

La visita de Kristi Noem ratifica el compromiso estadounidense de dotar de recursos y respaldo estratégico a Honduras, en el marco de una alianza que busca acelerar la modernización de los aparatos de seguridad centroamericanos y la prevención de amenazas que afectan a todo el continente.

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