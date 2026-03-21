Honduras y el CAF destinan fondos a proyectos sociales, de educación e infraestructura

El Gobierno de Honduras y CAF acuerdan una agenda conjunta hasta 2030 para impulsar el desarrollo económico y social del país.(Cortesía: Presidencia de Honduras)

El Gobierno de Honduras y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe establecieron una agenda conjunta para impulsar el desarrollo económico y social del país tras una reunión entre el presidente de la República, Nasry Asfura, y el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, realizada en Tegucigalpa.

El encuentro, informado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en su sitio web, permitió avanzar en la elaboración de un plan de financiamiento hasta 2030, enfocado en proyectos estratégicos y alineado con las prioridades de la nueva administración.

De acuerdo con CAF, la agenda contempla iniciativas para fortalecer sectores clave como educación, salud, agricultura, infraestructura, vivienda, agua potable y saneamiento. CAF destinará un primer monto de cooperación técnica no reembolsable de hasta USD 2 millones para 2026, de los cuales USD 1 millón se utilizará en la compra de materiales escolares en 18 departamentos y el resto se invertirá en proyectos de infraestructura, agua, saneamiento y espacios públicos.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, señaló: “Estamos profundizando nuestra cooperación para fortalecer las capacidades institucionales y sentar bases sólidas para un crecimiento económico que beneficie a toda la población”, según recogió CAF.

Por su parte, Nasry Asfura destacó la oportunidad que representa la alianza para el desarrollo nacional: “La amplitud, la versatilidad, la confianza y la apertura que CAF nos ha dado hoy va a ser una oportunidad clara para poder desarrollar Honduras en los próximos 4 años”.

El plan de financiamiento de CAF prioriza proyectos estratégicos en educación, salud, agricultura, infraestructura, vivienda, agua potable y saneamiento. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

Entre los acuerdos firmados figura el impulso de una agenda conjunta con los gobiernos locales, dirigida a la recuperación del Centro Histórico del Distrito Central y a la mejora de espacios públicos.

Durante la visita, se presentó el informe “Soluciones cercanas: el papel de los gobiernos locales y regionales en América Latina y el Caribe”, en un evento realizado junto a la Alcaldía del Distrito Central.

CAF tiene como misión facilitar el desarrollo sostenible y la integración regional mediante el financiamiento de proyectos públicos y privados, así como la provisión de cooperación técnica. Constituida en 1970, la institución agrupa a 24 países y 13 bancos privados, y se consolida como una de las principales fuentes multilaterales de financiamiento en la región.

El plan de cooperación prevé reforzar las finanzas públicas de Honduras, fomentar la generación de empleo y elevar la productividad, en línea con la agenda 2026-2030 que las autoridades ya ponen en marcha con el respaldo de la entidad multilateral.

Incorporación de Honduras al CAF

Honduras se incorporó como miembro pleno de la CAF en noviembre de 2023, lo que marcó el inicio de una etapa de cooperación enfocada en el financiamiento de infraestructura, igualdad de género e inclusión social. Tras la adhesión, Honduras obtuvo acceso a nuevas fuentes de crédito y asistencia técnica para impulsar el desarrollo productivo y social, según informaron desde la entidad financiera.

CAF destinará USD 2 millones en cooperación técnica a Honduras para 2026, con énfasis en materiales escolares y obras de infraestructura. (Cortesía: Presidencia de Honduras)

Desde su integración, el país centroamericano ha suscrito acuerdos con la CAF para proyectos de vialidad, apoyo a caficultores y asistencia en situaciones de emergencia, con una suma que totaliza cientos de millones de dólares. Estos fondos buscan potenciar la inversión en sectores clave y reducir brechas sociales, al tiempo que se promueve la resiliencia ante desastres naturales.

Entre los convenios firmados, destacan el financiamiento para la construcción y mejora de carreteras, la modernización de cadenas productivas del café y la asignación de fondos de emergencia para comunidades afectadas por fenómenos climáticos.

La CAF subrayó que todos los proyectos incluyen componentes de igualdad de género y políticas de inclusión social, alineándose con los compromisos internacionales de Honduras.