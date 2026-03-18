El CAF reveló en Honduras tres desafíos clave para los gobiernos locales y regionales de América Latina y el Caribe

El CAF identificó tres grandes desafíos para los gobiernos locales de América Latina y el Caribe en su último Reporte de Economía y Desarrollo./ (CAF)

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) identificó en su último Reporte de Economía y Desarrollo (RED) tres grandes desafíos que enfrentan actualmente los gobiernos locales y regionales: cerrar las brechas territoriales en bienestar, mejorar la calidad de vida en las ciudades y potenciar la capacidad de respuesta ante fenómenos globales.

El informe fue presentado el 17 de marzo en Tegucigalpa, Honduras, con la participación de autoridades como Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la entidad, y Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central.

De acuerdo con el Reporte de Economía y Desarrollo de la CAF, la descentralización en América Latina y el Caribe ha otorgado nuevas responsabilidades a los gobiernos subnacionales, que hoy juegan un rol central en el avance hacia el desarrollo sostenible.

Según la institución, más de 18,000 gobiernos locales y regionales gestionan áreas clave como la educación, la salud, la seguridad ciudadana y la infraestructura.

El RED sostiene que la cercanía de estos gobiernos con la ciudadanía puede facilitar la identificación de necesidades y mejorar la provisión de servicios públicos, aunque también implica retos relacionados con la coordinación interjurisdiccional y el desarrollo de capacidades.

Cerrar brechas territoriales en bienestar

El primer desafío destacado por la CAF radica en la necesidad de reducir las profundas desigualdades en el acceso a servicios públicos básicos entre regiones.

El informe señala que persisten diferencias notables entre áreas rurales y urbanas en indicadores como acceso al agua potable, saneamiento, educación y salud. Para monitorear estas brechas, se desarrolló el Atlas de Gobiernos Locales y Regionales, una plataforma que ofrece información comparativa sobre más de 18,000 jurisdicciones subnacionales de 33 países.

La asimetría en los recursos entre gobiernos subnacionales afecta tanto la cantidad como la calidad de los servicios que pueden ofrecer, según documentó la CAF en su sitio oficial.

Las diferencias fiscales, la disponibilidad de personal calificado y el acceso a tecnología continúan como factores que delinean la capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales. El informe subraya que, sin transferencias desde los gobiernos centrales, los ingresos fiscales per cápita de los territorios más ricos superan por mucho a los de los más pobres.

En la presentación del informe se resaltó la urgencia de cerrar brechas territoriales en bienestar y mejorar el acceso igualitario a servicios públicos básicos como agua, educación y salud./ (CAF)

Mejorar la calidad de vida en las ciudades

El segundo gran reto está vinculado al rápido proceso de urbanización. Según datos del RED, un 61% de la población en países como Honduras reside en zonas urbanas, lo que ejerce presión sobre los sistemas de transporte, el acceso a espacios públicos y la sostenibilidad ambiental.

La CAF advierte que las grandes ciudades concentran la mayor parte de la población, mientras que la mitad de las jurisdicciones locales tiene menos de 10,000 habitantes y solo el 20% aglutina dos tercios de la población total.

Este fenómeno exige fortalecer la planificación y la gestión urbana, especialmente en ciudades que experimentan crecimiento acelerado.

El informe recomienda mejorar la movilidad, ampliar el acceso a espacios públicos y reforzar la seguridad y la sostenibilidad ambiental. Además, destaca la importancia de la coordinación entre jurisdicciones, dado que muchas áreas metropolitanas abarcan múltiples gobiernos locales, lo que requiere mecanismos robustos para alinear políticas y optimizar recursos.

<b>Potenciar la respuesta ante fenómenos globales</b>

El tercer desafío apunta a la necesidad de fortalecer la capacidad de los gobiernos locales y regionales para enfrentar fenómenos globales como el cambio climático y la transformación digital.

La CAF sostiene que la resiliencia frente a eventos climáticos extremos y la incorporación de tecnología en la gestión pública son fundamentales para la sostenibilidad y competitividad de ciudades y regiones.

El informe advierte que la digitalización supone una oportunidad y un riesgo, ya que puede profundizar las desigualdades existentes si no se garantiza acceso a infraestructura y capacitación en todos los territorios.

Recomienda una participación activa de los gobiernos nacionales para facilitar el acceso equitativo a tecnologías avanzadas y promover la integración de sistemas de gestión nacional y subnacional.

Los presentadores del informe indicaron que el Atlas de Gobiernos Locales y Regionales ofrece datos comparativos sobre más de 18,000 jurisdicciones subnacionales de 33 países para monitorear desigualdades./(CAF)

<b>Áreas prioritarias y recomendaciones de política pública</b>

La CAF propone avanzar en cinco áreas para afrontar estos retos: financiamiento innovador y sostenible para los gobiernos subnacionales, fortalecimiento de las capacidades de gestión urbana, desarrollo del funcionariado público local, coordinación entre jurisdicciones y digitalización de los servicios públicos.

El reporte resalta como ejemplo la incorporación del Distrito Central de Tegucigalpa a la Red de Bio diverCiudades, una iniciativa que promueve soluciones basadas en la naturaleza y la integración de la biodiversidad en la planificación urbana. Actualmente, 240 gobiernos locales de 17 países participan de esta red, estructurando y financiando intervenciones urbanas sostenibles.

Durante la presentación en Tegucigalpa, Sergio Díaz-Granados enfatizó el compromiso de la CAF con el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales: “En CAF entendemos la importancia de fortalecer a los gobiernos subnacionales como actores fundamentales del desarrollo sostenible. Por eso hemos dedicado esfuerzos a impulsar esta agenda y en nuestra última capitalización, asumimos el compromiso de aumentar los recursos destinados a este sector”.

El evento concluyó con el anuncio de que la CAF continuará apoyando a los gobiernos locales y regionales en la consolidación de capacidades y el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible y la mejora del bienestar ciudadano.