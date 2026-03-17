Crisis carcelaria en Honduras: sobrepoblación supera los 3,100 reclusos y agrava violaciones a derechos humanos advierten organismos

Once centros penitenciarios hondureños, incluidos Támara y El Progreso, operan con reclusos por encima de su capacidad establecida. (Foto: REUTERS)

La superpoblación en las cárceles de Honduras ha sobrepasado los 3.100 internos por encima de su capacidad y, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), esta situación representa una vulneración directa a la dignidad de quienes permanecen bajo custodia estatal, además de exhibir fallas estructurales que, si no reciben atención urgente, seguirán agravando la crisis penitenciaria en los próximos años.

Este desequilibrio se observa de forma marcada en instalaciones como el Centro Penal de Támara, diseñado para 4,579 personas y que hoy alberga a 5,636 internos. La diferencia, de 1,057 personas, equivale a un tercio del exceso total a nivel nacional, según los registros del organismo defensor de derechos humanos.

La problemática no se limita a recintos grandes. Centros de menor tamaño, como El Porvenir en Atlántida (151 internos de exceso), Marcala en La Paz (125), Olanchito (124) y Nacaome (105), también presentan cifras preocupantes. En El Progreso, Yoro, el penal supera su capacidad por 538 personas; en Morocelí, el excedente es de 445 y en Danlí, oriente del país, de 428. Además, se reportan condiciones similares en los penales de Santa Rosa de Copán, Yoro y Ocotepeque, de acuerdo con informes del CONADEH.

La gravedad de la sobrepoblación en el Centro Penal de Támara resalta la magnitud del problema en Honduras. Según Joselin Padilla, oficial de la Defensoría de Personas Privadas de Libertad del CONADEH, el hacinamiento no se limita a un defecto administrativo sino que implica una vulneración de derechos humanos. Padilla señaló: “La sobrepoblación constituye, por sí misma, una vulneración a la dignidad humana”. Este entorno incide directamente en la vida de los internos, afectando múltiples dimensiones.

Las deficiencias estructurales y el hacinamiento penitenciario en Honduras limitan el acceso a agua potable, alimentación y descanso adecuados. (Foto: REUTERS)

Entre las consecuencias inmediatas se identifican restricciones en el acceso a agua potable, alimentación y condiciones mínimas para el descanso. El deterioro alcanza la atención médica y psicológica, deficiente desde antes incluso del aumento poblacional. Además, detalla el CONADEH, la saturación de los penales obstaculiza la gestión de audiencias judiciales y frena la implementación de programas de rehabilitación.

Padilla insistió en que la responsabilidad ante esta crisis corresponde al Estado hondureño: “Cuando existen estas vulneraciones, hay responsabilidad estatal, porque estas personas están bajo la guardia y custodia de las autoridades”.

El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informa que los centros ubicados en Ilama (Santa Bárbara), Siria (El Porvenir), Choluteca, Juticalpa (Olancho), Gracias (Lempira), Comayagua, Atlántida, La Paz y Puerto Lempira no registran sobrepoblación. Estos casos, sin embargo, son insuficientes para revertir la problemática general del sistema.

La administración de los penales por fuerzas militares representa otro punto de análisis central. Padilla sostiene que los estándares internacionales, al igual que las recomendaciones de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, respaldan la paulatina desmilitarización de las cárceles, en especial de los programas de reinserción. Argumenta que las Fuerzas Armadas carecen de formación técnica necesaria para gestionar la rehabilitación: es preciso recurrir a personal civil con preparación académica en derechos humanos, psicología y tratamiento penitenciario.

La sobrepoblación carcelaria obstaculiza la gestión de audiencias judiciales y detiene programas de rehabilitación en Honduras. (Foto: REUTERS/Adrees Latif)

La propuesta del CONADEH considera un plan gradual de transferencia de la gestión penitenciaria hacia autoridades civiles capacitadas. El objetivo es mejorar las condiciones internas y elevar la tasa de rehabilitación de los reclusos, un enfoque que responde tanto a estándares internacionales como a necesidades locales.

Las raíces del hacinamiento carcelario en Honduras se vinculan principalmente al uso excesivo de prisión preventiva, la lentitud judicial y la falta de políticas de reinserción. El CONADEH identifica estos factores como los propulsores del aumento constante de la población penitenciaria. El incremento de la criminalidad y las detenciones agravó la saturación al no ir acompañado de una expansión adecuada de la infraestructura.

Los organismos defensores de derechos humanos demandan un abordaje integral, que incluya la construcción de nuevos centros, el impulso a alternativas a la prisión para delitos menores, el fortalecimiento de programas de rehabilitación y una mejor coordinación institucional para reducir los plazos en detención preventiva.

De acuerdo con datos del CONADEH incluidos en el informe de enero de 2026, más de 3,113 personas permanecen actualmente en situación de sobrepoblación carcelaria en Honduras.