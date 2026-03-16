Tres muertos y varios heridos deja fatal accidente entre pickup y autobús en Tocoa, Colón

Imágenes tras el choque frontal evidencian los graves daños en ambos vehículos involucrados y la magnitud del impacto. (Foto: Redes sociales)

Un nuevo accidente de tránsito sacudió la región del departamento de Colón en Honduras tras un choque frontal entre un autobús de transporte y un vehículo tipo pickup en el desvío hacia Salamá, sobre la carretera CA-13, durante la mañana de este lunes.

Las víctimas del accidente fueron identificadas como José Oliva, Giancarlo Chinchilla y Loany Zelaya. Según los reportes mencionados, entre los fallecidos se encuentran el ayudante del autobús, el conductor del pickup y una pasajera del transporte público. Imágenes divulgadas en redes sociales mostraron daños severos en la parte frontal de ambos vehículos, reflejando la violencia del impacto.

El hecho ocurrió en un tramo transitado de la carretera CA-13, que conecta municipios del departamento de Colón y suele registrar gran afluencia de transporte público, privado y de carga. Informes preliminares señalan que el autobús habría experimentado un desperfecto mecánico, lo que provocó la pérdida de control del conductor y la colisión frontal con el pickup que circulaba en sentido contrario.

Entre los pasajeros del autobús varias personas resultaron heridas. Algunas fueron trasladadas en vehículos particulares a centros hospitalarios cercanos y otras recibieron atención inmediata de los equipos de socorro presentes en la zona. Hasta la tarde de ese lunes, las autoridades no habían confirmado el número exacto de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

Las víctimas fueron identificadas como José Oliva, Giancarlo Chinchilla y Loany Zelaya, entre pasajero, conductor y ayudante de autobús. (Foto: Redes sociales)

A la tragedia en la CA-13 se suma un accidente previo ocurrido durante el pasado fin de semana en la carretera CA-5, en el sector de Garroba, municipio de Potrerillos, departamento de Cortés. En ese hecho, según el informe del Cuerpo de Bomberos, fallecieron Hilda Gutiérrez Vásquez y su hijo, Alejandro Gutiérrez Pineda, de seis años.

Testimonios indicaron que las víctimas participaban en una excursión en un vehículo de transporte rápido y el conductor de otro vehículo, presuntamente, manejaba bajo los efectos del alcohol, lo que culminó en tragedia.

Las autoridades hondureñas identifican entre los factores recurrentes la conducción bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad, el uso de teléfonos móviles durante la conducción, el irrespeto a la señalización, fallos mecánicos, malas condiciones de las carreteras y deficiencia en las medidas de seguridad.

Como respuesta a la creciente mortalidad vial, los organismos de tránsito reiteran a los conductores que deben abstenerse de consumir alcohol o drogas antes de manejar, respetar los límites de velocidad, usar siempre el cinturón de seguridad, evitar distracciones, revisar periódicamente el estado mecánico de los vehículos y asegurar la protección adecuada de niños y pasajeros.

El accidente en el desvío hacia Salamá muestra el alto riesgo vial en una de las rutas más transitadas del departamento de Colón. (Foto: Redes sociales)

De acuerdo con el reporte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reproducido al final del texto fuente, la dimensión de la tragedia adquiere otra perspectiva al considerarse que en los primeros 75 días del año ya se han registrado más de 300 muertos por accidentes viales en Honduras, lo que equivale a un promedio de seis decesos diarios.

La tragedia ocurrida este lunes en el municipio de Tocoa motivó nuevos llamados a la prudencia y la responsabilidad por parte de las entidades de socorro y las autoridades de tránsito, que insisten en que solo un cambio en la conducta de los conductores puede reducir el número diario de víctimas en las carreteras hondureñas.