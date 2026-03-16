Honduras

Tres muertos y varios heridos deja fatal accidente entre pickup y autobús en Tocoa, Colón

En el lugar del accidente, familiares de las víctimas y residentes vivieron escenas de dolor mientras esperaban la llegada de los cuerpos de socorro y de las autoridades forenses, que realizaron el levantamiento de los cadáveres.

Guardar
Imágenes tras el choque frontal
Imágenes tras el choque frontal evidencian los graves daños en ambos vehículos involucrados y la magnitud del impacto. (Foto: Redes sociales)

Un nuevo accidente de tránsito sacudió la región del departamento de Colón en Honduras tras un choque frontal entre un autobús de transporte y un vehículo tipo pickup en el desvío hacia Salamá, sobre la carretera CA-13, durante la mañana de este lunes.

Las víctimas del accidente fueron identificadas como José Oliva, Giancarlo Chinchilla y Loany Zelaya. Según los reportes mencionados, entre los fallecidos se encuentran el ayudante del autobús, el conductor del pickup y una pasajera del transporte público. Imágenes divulgadas en redes sociales mostraron daños severos en la parte frontal de ambos vehículos, reflejando la violencia del impacto.

El hecho ocurrió en un tramo transitado de la carretera CA-13, que conecta municipios del departamento de Colón y suele registrar gran afluencia de transporte público, privado y de carga. Informes preliminares señalan que el autobús habría experimentado un desperfecto mecánico, lo que provocó la pérdida de control del conductor y la colisión frontal con el pickup que circulaba en sentido contrario.

Entre los pasajeros del autobús varias personas resultaron heridas. Algunas fueron trasladadas en vehículos particulares a centros hospitalarios cercanos y otras recibieron atención inmediata de los equipos de socorro presentes en la zona. Hasta la tarde de ese lunes, las autoridades no habían confirmado el número exacto de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

Las víctimas fueron identificadas como
Las víctimas fueron identificadas como José Oliva, Giancarlo Chinchilla y Loany Zelaya, entre pasajero, conductor y ayudante de autobús. (Foto: Redes sociales)

A la tragedia en la CA-13 se suma un accidente previo ocurrido durante el pasado fin de semana en la carretera CA-5, en el sector de Garroba, municipio de Potrerillos, departamento de Cortés. En ese hecho, según el informe del Cuerpo de Bomberos, fallecieron Hilda Gutiérrez Vásquez y su hijo, Alejandro Gutiérrez Pineda, de seis años.

Testimonios indicaron que las víctimas participaban en una excursión en un vehículo de transporte rápido y el conductor de otro vehículo, presuntamente, manejaba bajo los efectos del alcohol, lo que culminó en tragedia.

Las autoridades hondureñas identifican entre los factores recurrentes la conducción bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad, el uso de teléfonos móviles durante la conducción, el irrespeto a la señalización, fallos mecánicos, malas condiciones de las carreteras y deficiencia en las medidas de seguridad.

Como respuesta a la creciente mortalidad vial, los organismos de tránsito reiteran a los conductores que deben abstenerse de consumir alcohol o drogas antes de manejar, respetar los límites de velocidad, usar siempre el cinturón de seguridad, evitar distracciones, revisar periódicamente el estado mecánico de los vehículos y asegurar la protección adecuada de niños y pasajeros.

El accidente en el desvío
El accidente en el desvío hacia Salamá muestra el alto riesgo vial en una de las rutas más transitadas del departamento de Colón. (Foto: Redes sociales)

De acuerdo con el reporte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reproducido al final del texto fuente, la dimensión de la tragedia adquiere otra perspectiva al considerarse que en los primeros 75 días del año ya se han registrado más de 300 muertos por accidentes viales en Honduras, lo que equivale a un promedio de seis decesos diarios.

La tragedia ocurrida este lunes en el municipio de Tocoa motivó nuevos llamados a la prudencia y la responsabilidad por parte de las entidades de socorro y las autoridades de tránsito, que insisten en que solo un cambio en la conducta de los conductores puede reducir el número diario de víctimas en las carreteras hondureñas.

Temas Relacionados

Hondurasaccidentemuertesvictimas mortalesTocoaCA-13imprudenciabus urbano

Últimas Noticias

El gobierno de Guatemala espera confirmación final de acuerdo comercial con Estados Unidos

La gestión formal de las autoridades guatemaltecas concluyó el 13 de marzo, mientras la decisión definitiva depende de una orden presidencial o una designación de la oficina comercial estadounidense, según los reportes oficiales divulgados por los ministerios involucrados

El gobierno de Guatemala espera

El gobierno dominicano evalúa eliminación de impuestos al ahorro y mipymes

La propuesta de modificar tributos busca actualizar el sistema fiscal y fortalecer las cuentas públicas en respuesta al déficit estructural y las presiones externas que enfrenta la economía nacional

El gobierno dominicano evalúa eliminación

“Todo es mentira”: supuesto implicado en crimen de hijo de expresidente hondureño rechaza acusaciones

El pronunciamiento de Cuadra Soto, actualmente recluido en una prisión de máxima seguridad, se difundió a través de un video transmitido por el medio HCH, en medio de semanas de controversia pública y judicial que han impactado el debate sobre la presunta implicación de actores políticos en el crimen cometido en 2022.

“Todo es mentira”: supuesto implicado

El estado de prevención redefine el sistema carcelario guatemalteco y reduce la violencia, por lo que se analiza su ampliación o focalización

El presidente Arévalo sostiene que los operativos constantes dentro de cárceles y la separación de líderes criminales han impactado la incidencia delictiva, configurando un escenario inédito en la estadística de violencia del país

El estado de prevención redefine

Dictan prisión preventiva a supuesto líder de la banda “La Kleivona” acusado de asesinar a un policía municipal

Este caso ocurre en el contexto de una ofensiva contra organizaciones delictivas en el norte de Honduras, avanzando hacia una etapa clave con la audiencia de proposición de pruebas fijada para el 25 de marzo, según el tribunal y autoridades en San Pedro Sula.

Dictan prisión preventiva a supuesto

TECNO

¿Difundieron tus fotos sin permiso?

¿Difundieron tus fotos sin permiso? El nuevo cambio de Google para borrar imágenes íntimas en segundos

¿Sospechas que alguien espía tu teléfono?: así puedes detectarlo y proteger tus datos personales

Resident Evil Requiem es el juego más vendido en menos tiempo en la historia de la franquicia

Agentes de IA que hacen el trabajo por ti: así puedes automatizar tareas clave en tu empresa

Starlink: lista completa de iPhone y celulares Android que pueden acceder a internet satelital

ENTRETENIMIENTO

El hábito que Michelle Pfeiffer

El hábito que Michelle Pfeiffer considera clave en su rutina diaria para mantener su juventud

Leonardo DiCaprio se corona “Rey de los memes” en los Oscar y arrasa en las redes

¿Fue solo un error? Bruno Mars aclara rumores sobre su supuesto “enfrentamiento” con Taylor Swift

Wesley Snipes destrona a Hugh Jackman y se convierte en protagonista de un récord histórico

Premios Oscar: Gwyneth Paltrow se volvió viral al tener un problema con su vestido durante la alfombra roja

MUNDO

Así se eligen los nuevos

Así se eligen los nuevos símbolos de Inglaterra: cómo una campaña busca desafiar los estereotipos para unir generaciones

Un ataque diurno inédito sobre Kiev reveló el salto tecnológico de los drones rusos

Donald Trump aseguró que la ofensiva contra el régimen iraní evitó un conflicto nuclear y la Tercera Guerra Mundial

Trump le pidió a China postergar la reunión con el presidente Xi Jinping por la guerra con Irán

Lula da Silva y Rodrigo Paz acordaron tender una línea eléctrica entre Bolivia y Brasil