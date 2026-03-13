Honduras

Expresidente de Honduras podría enfrentar cadena perpetua o pena de muerte si se comprueba vínculo con asesinato de Said Lobo

Investigadora señaló que, conforme a las leyes de Estados Unidos, el involucramiento en un asesinato o en la conspiración para cometerlo puede conllevar las mismas sanciones que para el ejecutor material, incluso si el indicado no participó directamente en el hecho.

La inclusión del nombre de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, en recientes declaraciones vinculadas al asesinato del hijo del también exmandatario hondureño Porfirio Lobo Sosa podría abrir un nuevo frente judicial para el exfuncionario en Estados Unidos, donde ya enfrenta cargos federales por narcotráfico. Según la investigadora jurídica Carolina Meléndez, la gravedad del escenario aumentaría si se confirma que la víctima contaba con ciudadanía estadounidense. De ser así, la jurisdicción federal permitiría aplicar penas como cadena perpetua o incluso la pena de muerte.

El sistema judicial estadounidense considera la conspiración criminal clave para responsabilizar a cualquiera que planifique, autorice u obstaculice investigaciones relativas a delitos graves.

La especialista destacó que, de avanzar el caso y si los fiscales federales imputan cargos formales por asesinato o conspiración, el proceso judicial de Hernández podría complicarse aún más respecto a sus causas actuales. Meléndez remarcó que: “Cuando se trata del asesinato de un ciudadano estadounidense, la jurisdicción federal permite aplicar penas extremadamente severas”. Este recurso ha formado parte en procesos de alto perfil donde los fiscales federales recurren a la figura de conspiración para imputar a líderes de organizaciones criminales, igualando su grado de responsabilidad al de los autores materiales.

De acuerdo con el derecho federal de Estados Unidos, cuando dos o más personas acuerdan cometer un delito grave y ejecutan actos en pos de ese acuerdo, todos pueden ser imputados por conspiración, independientemente de quién haya realizado el acto. Esta herramienta legal ha sido usada en múltiples investigaciones judiciales como explica Meléndez, permitiendo ampliar la persecución penal a quienes planifican, encubren u ordenan delitos graves.

La experta ilustró la aplicación de esta figura indicando que, en muchos procesos judiciales, los fiscales presentan pruebas y testimonios sobre la conspiración. Esto ha hecho posible llevar a juicio a presuntos líderes del crimen organizado aun sin comprobar su autoría material directa.

En caso de comprobarse que la víctima tenía ciudadanía estadounidense o vínculos que habiliten la intervención federal, Hernández quedaría expuesto a cadena perpetua o pena de muerte, sanciones previstas en la justicia federal para delitos de máxima gravedad.

Aunque las acusaciones por asesinato o conspiración pueden conllevar sentencias gravísimas, el sistema estadounidense sostiene la presunción de inocencia. Meléndez indicó: “Toda persona es considerada inocente hasta que un jurado determine su culpabilidad más allá de toda duda razonable”. El proceso contempla presentación de pruebas, declaraciones testimoniales, contrainterrogatorios y audiencias ante un jurado, responsable de dictar el veredicto.

Las acusaciones que involucran a Hernández se atribuyen a supuestas versiones de Gerson Amir Cuadra Soto. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han presentado formalmente nuevos cargos por asesinato, pero las declaraciones están bajo escrutinio y, de considerarse creíbles, podrían derivar en nuevas investigaciones.

El historial legal del expresidente Hernández está marcado por el proceso vigente en Estados Unidos por presuntos lazos con el narcotráfico. De acuerdo a Meléndez, la fiscalía federal ha documentado testimonios de distintos testigos para trazar nexos entre Hernández y grupos criminales activos en la región. Si surgen nuevas acusaciones por asesinato, aumentará el alcance de los procedimientos penales en curso, siempre sujeto a la existencia de pruebas suficientes.

Estas investigaciones federales suelen ser extensas, pudiendo durar meses o años, incluyen el análisis de comunicaciones, revisión de documentos financieros, testimonios de colaboradores y peritajes en distintos países. Meléndez argumentó que la fiscalía federal actúa con especial prudencia antes de presentar acusaciones adicionales, sobre todo en causas complejas y con alto perfil político, donde el sustento probatorio es decisivo para avanzar ante los tribunales.

