Las remesas a Honduras suben un 11.1 % a febrero y superan los 1,800 millones de dólares

Más del 60 % de la población de Honduras depende de las remesas familiares, que hoy superan el 25 % del PIB nacional. EFE/Gustavo Amador

Durante el primer bimestre de 2026, los envíos de remesas a Honduras alcanzaron USD 1.809,9 millones, consolidándose como pilar esencial en la economía de un país donde más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza y el ingreso depende en buena parte del apoyo de los compatriotas que residen en el exterior.

El informe del Banco Central de Honduras indica que, entre enero y febrero de este año, el país captó 181,7 millones de dólares adicionales en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando el flujo totalizó USD 1.628,2 millones. Solo en febrero de 2026, las remesas sumaron USD 939,1 millones, un crecimiento del 7,8 % respecto a enero, con USD 870,8 millones. Este comportamiento refleja un crecimiento sostenido impulsado por el esfuerzo laboral de hondureños en el extranjero.

Las autoridades explican que la mayoría de las remesas que llegan al país cumple funciones vitales, más del 86 % se destina a necesidades básicas, como alimentación, salud y educación. Este flujo contribuye a reducir la vulnerabilidad económica en miles de hogares, especialmente en zonas rurales, y mantiene activo el comercio local a través del consumo de bienes y servicios básicos.

Las madres hondureñas son las mayores beneficiarias de remesas, concentrando más del 39 % de los hogares receptores (Composición fotográfica)

El BCH detalla que Estados Unidos sostiene su papel como mayor origen de remesas, representando el 85 % del total de envíos. Se estima que 1,8 millones de hondureños viven en ese país, tanto con estatus regular como irregular, manteniendo un vínculo financiero directo y periódico con sus familias en Honduras. España ocupa el segundo lugar, con una participación del 9,1 %, mientras que el 5,9 % restante llega de naciones como Alemania, Canadá, Costa Rica, Italia, México y Panamá.

El análisis presentado por el BCH subraya que las madres hondureñas son las principales receptoras de remesas, concentrando más del 39,6 % de los beneficiarios. Este dato evidencia el papel central de las mujeres en la administración del presupuesto hogareño y en el sostenimiento de familias dependientes del dinero enviado desde el exterior.

En la mayoría de los casos, las remesas permiten a los hogares hondureños cubrir necesidades fundamentales como alimentación, medicinas y educación, mejorando así su calidad de vida y capacidad de resistencia económica.

Según el BCH, el 83,5 % de los emigrantes hondureños envía dinero a sus familiares al menos una vez al mes. El mecanismo favorito es el uso de empresas remesadoras, elegidas por el 81,5 % de los migrantes. Estas compañías, apoyadas por redes de agencias y plataformas digitales, facilitan envíos rápidos y seguros, lo que contribuye también a la formalización y registro del flujo de divisas que ingresa al país.

Empresas remesadoras facilitan el 81,5 % de los envíos de remesas a Honduras, apoyadas por canales digitales y agencias formales. (Foto: Cortesía)

La expansión de los canales financieros y tecnológicos formales ha permitido un mejor monitoreo de estos ingresos, aportando a la estabilidad macroeconómica y al fortalecimiento de las reservas internacionales.

El BCH apunta que durante 2025 el país recibió USD 12.212 millones en remesas, cifra que ratifica el crecimiento sostenido del fenómeno. Para 2026, la proyección oficial es de USD 10.670 millones, una disminución respecto al año anterior, atribuida a factores externos como la coyuntura económica internacional, la estabilidad laboral de los migrantes y las políticas migratorias en los países de destino.

Las remesas seguirán siendo la principal fuente de divisas para Honduras, con un peso determinante en la economía doméstica. El crecimiento registrado en los primeros meses de 2026 ratifica el compromiso de los hondureños en el extranjero y afirma el rol permanente de las remesas como motor clave de la economía nacional.