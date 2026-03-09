Más de 1.1 millones de niños y jóvenes están fuera del sistema educativo en Honduras

Más de 1,1 millones de niños y jóvenes hondureños estarán fuera del sistema educativo al finalizar 2025, alerta la ASJ. EFE/Gustavo Amador

La drástica disminución de la cobertura educativa coloca a Honduras en una situación crítica que afecta el desarrollo social y económico del país: solo el 63 % de la población estudiantil estará dentro del sistema escolar en 2025, frente al 70 % registrado en 2014, según estimaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

La organización, a través de su directora de Educación, Ana Jansy Alvarado, advirtió que esta tendencia conduce al aumento de exclusión educativa, con consecuencias de largo plazo en productividad, seguridad y estabilidad social, si el Estado y los actores del sector no intervienen con urgencia.

Este dato, presentado por Alvarado y respaldado por análisis de la ASJ, representa un enorme contingente de menores y adolescentes que no reciben formación académica formal, lo que limita severamente sus oportunidades de progreso.

De acuerdo con Alvarado, las razones detrás del abandono escolar son múltiples. Sin embargo, estudios nacionales e internacionales coinciden en que la precariedad económica es el factor más determinante. En muchos hogares hondureños, las dificultades financieras obligan a los jóvenes a incorporarse de manera temprana al mercado laboral informal o a asumir responsabilidades familiares, situación especialmente marcada en comunidades vulnerables donde los recursos escasean y la educación se percibe como secundaria frente a la supervivencia.

El desinterés de los estudiantes aumenta cuando perciben que la educación no se vincula a oportunidades de empleo real. EFE/ Gustavo Amador/Archivo

La desmotivación aparece como la segunda causa de abandono escolar. La directora de Educación de la ASJ puntualizó que: “La percepción de que lo que reciben en clase no logra conectarse con el empleo hace que muchos jóvenes tomen la decisión de no continuar en el sistema educativo”. Esta desconexión entre la escuela y el mundo laboral genera escepticismo entre estudiantes, quienes dudan de que su formación derive en oportunidades reales de empleo o desarrollo profesional.

Alvarado sostuvo que mientras los jóvenes no visualicen un futuro laboral concreto ligado a la educación, crecerá el riesgo de abandono ante alternativas como el empleo precario o informal.

A la problemática del abandono se suma un serio rezago en la calidad del aprendizaje. Según datos procesados por la ASJ y estudios internacionales, Honduras se sitúa 34 % por debajo del promedio regional en competencias de lectura y matemáticas. Esta brecha revela que incluso quienes permanecen en las aulas no necesariamente adquieren los conocimientos y habilidades requeridos para competir en el mercado laboral.

Sobre las causas de este déficit, Alvarado enumeró que incluyen insuficientes recursos didácticos, debilidades en la formación docente, deficiencias en infraestructura escolar y las prolongadas interrupciones del proceso educativo de los últimos años.

La falta de recursos, deficiencias en formación docente e infraestructura son factores clave del bajo rendimiento académico en Honduras. EFE/ Gustavo Amador

Ana Jansy subrayó la necesidad de un plan nacional para recuperar aprendizajes y modernizar la educación. Afirmó que la estrategia debe incorporar programas de refuerzo académico, actualización docente, renovación curricular y metodologías dinámicas adaptadas a la realidad de los estudiantes. Además, propuso políticas de apoyo económico, becas, alimentación escolar y transporte, especialmente para zonas rurales o de difícil acceso.

Recalcó la importancia de fortalecer la coordinación entre el sistema educativo, el sector privado y las instituciones públicas. Destacó que: “Es fundamental que los estudiantes puedan ver que lo que aprenden tiene un impacto real en sus vidas y en sus posibilidades de empleo”.

Para finalizar, hizo un llamado a las autoridades, organizaciones y a la sociedad hondureña a situar la educación como política estratégica de largo plazo, más allá de agendas de gobierno, para revertir la tendencia y convertir a la formación académica en el motor de desarrollo y movilidad social.