Honduras

Honduras: Asfura aboga por una agenda común de seguridad y política en el foro “Escudo de las Américas”

El mandatario hondureño calificó el encuentro en Florida como “clave” para definir el rumbo de la cooperación regional, priorizando la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las estrategias de seguridad junto a otros diez líderes del continente

Guardar
Donald Trump posa junto a
Donald Trump posa junto a presidentes de países de la región durante la cumbre "Shield of the Americas Doral 2026", un evento que busca fortalecer la cooperación hemisférica.

El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, participó este sábado 7 de marzo, en la cumbre “Escudo de las Américas” celebrada en Florida, un foro convocado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que reunió a varios líderes de la región.

Según informó EFE, Asfura calificó el evento como “clave” para América Latina, destacando la oportunidad de avanzar en una agenda común en materia de seguridad, economía y política.

La reunión, que contó con la presencia de los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, así como del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, centró su agenda en el fortalecimiento de la cooperación hemisférica.

De acuerdo con el comunicado oficial del Ejecutivo hondureño citado por EFE, la cita permitirá a los países latinoamericanos discutir estrategias para impulsar el crecimiento económico y reforzar la seguridad regional.

Presidente Nasry Asfura participa en la Cumbre “Escudo de las Américas” convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asfura destaca el valor del diálogo y la cooperación para el futuro de Honduras

Asfura subrayó durante su participación que los desafíos actuales requieren “diálogo, cooperación y visión compartida para construir oportunidades para nuestros pueblos”. La presencia del mandatario hondureño en el foro coincide con su línea de política exterior, orientada a fortalecer las relaciones internacionales y atraer inversiones, según puntualizó el comunicado.

El Gobierno de Honduras remarcó que la cumbre representa no solo un espacio de debate, sino una plataforma para definir el rumbo de la cooperación regional. “La cumbre ‘Escudo de las Américas’ representa un espacio fundamental donde líderes del continente podremos definir el rumbo de la cooperación regional y fortalecer los lazos que nos unen como naciones”, expresó Asfura.

El respaldo público que Donald Trump manifestó a Asfura durante las pasadas elecciones hondureñas del 30 de noviembre se reflejó en el tono de la reunión, donde ambos gobiernos reafirmaron su voluntad de trabajar conjuntamente para impulsar la estabilidad y la prosperidad regional.

Asfura y Trump sellaron alianza en reunión a puertas cerradas en Mar-a-Lago

El pasado 7 de febrero, el complejo de Mar-a-Lago, en Florida, fue el escenario de un encuentro estratégico de alto nivel entre el presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

La reunión, celebrada a puertas cerradas, subrayó la estrecha relación personal y política que ambos líderes han cultivado, consolidando a Honduras como un aliado clave en la región tras el respaldo que Trump manifestó hacia Asfura desde la pasada contienda electoral.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posó con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach.

Este encuentro privado permitió a ambos mandatarios discutir con total reserva temas críticos de la agenda bilateral, tales como la seguridad regional, el comercio y la colaboración en políticas migratorias. Al realizarse en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, la cita del 7 de febrero no fue solo protocolaria, sino un espacio para definir la hoja de ruta de la cooperación hemisférica para los próximos meses.

Durante su estancia en el recinto, Asfura reafirmó su visión de fortalecer los lazos internacionales para atraer inversiones que generen empleo en Honduras. El diálogo directo con Trump en Mar-a-Lago reflejó una sintonía política que busca impulsar la estabilidad y la prosperidad en el istmo, reafirmando el compromiso de la administración de Asfura con las alianzas estratégicas de largo plazo con los Estados Unidos.

Temas Relacionados

Nasry AsfuraEscudo de las AméricasDonald TrumpCarta de DoralHonduras

Últimas Noticias

Tragedia al volante: Conductor bajo efectos del alcohol causa la muerte de una pareja de ancianos en El Salvador

Una pareja de adultos mayores perdió la vida luego de que un conductor en estado de ebriedad perdiera el control de su vehículo e impactara contra su vivienda, ubicada en el kilómetro 176 de la carretera Ruta de Paz, en Morazán

Tragedia al volante: Conductor bajo

Policía salvadoreña detiene a ciudadano guatemalteco con droga y armas en la frontera con Guatemala

La colaboración entre agentes aduaneros, unidad canina y Policía Nacional Civil resultó en el decomiso de diez kilogramos de estupefaciente y diversos objetos para análisis, siguiendo el refuerzo de controles en zonas limítrofes de alto riesgo

Policía salvadoreña detiene a ciudadano

El gusano barrenador del ganado sigue sobrevolando desde Panamá a México, afectando a animales y a humanos

En 2025 se suspendió la liberación de moscas estériles en el país, para concentrarla en Tuxtla, México, a fin de establecer una barrera biológica en el Istmo de Tehuantepec.

El gusano barrenador del ganado

La magia del azúcar y la música salvadoreña: lo que se vive en la Feria de la Panela de Apastepeque

El evento, que se desarrollará este fin de semana en la molienda Divina Providencia, congregará a visitantes de distintas zonas y ofrecerá conciertos, desfiles, degustaciones y exposiciones sobre la producción tradicional de dulces a base de caña.

La magia del azúcar y

¡Duelo de titanes! El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo inicia la defensa del trono ante Djokovic

La pareja campeona, configurada por el salvadoreño, inicia la defensa de su corona en Indian Wells enfrentando a dos figuras legendarias del circuito individual, en un duelo que promete redefinir las jerarquías de dobles

¡Duelo de titanes! El tenista

TECNO

Se acaba la TV gratis

Se acaba la TV gratis e insegura: cinco apps para reemplazar Xuper TV y Magis TV

Lo que los fabricantes no te dicen sobre dejar el móvil cargando mientras duermes

Agentes de caos: lo que realmente revela el estudio más inquietante sobre IA autónoma de 2026

Los 10 animes más populares en Crunchyroll

Para qué sirve NotebookLM, la IA de Google para investigadores y estudiantes

ENTRETENIMIENTO

El lado menos conocido de

El lado menos conocido de Tombstone: así vivió Kurt Russell los conflictos que marcaron el rodaje

Lady Gaga da pistas sobre la fecha de su boda con Michael Polansky

Por qué Diane Kruger no permite que su hija, Nova utilice redes sociales

Brooke Shields recuerda su breve romance con John F. Kennedy Jr.: “Uno de los mejores besos”

“No me interesa la positividad corporal, eso es cosa de otros”: Nicola Coughlan rechaza ser un referente del body positive

MUNDO

El presidente de Irán pidió

El presidente de Irán pidió disculpas a los países vecinos por los ataques y desató una crisis interna en el régimen

El festival Holi: la celebración que reune a millones de personas en la India y el mundo

Alerta de viaje en EEUU: autoridades advierten sobre posibles ataques en hoteles y espacios públicos en Irak e Irán

EEUU comenzó a usar las bases británicas para sus operaciones contra Irán

Lobos, campos divididos y política en llamas: el regreso de la manada reaviva la ruralidad y polariza a Alemania