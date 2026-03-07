Honduras: Asfura aboga por una agenda común de seguridad y política en el foro “Escudo de las Américas”

Donald Trump posa junto a presidentes de países de la región durante la cumbre "Shield of the Americas Doral 2026", un evento que busca fortalecer la cooperación hemisférica.

El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, participó este sábado 7 de marzo, en la cumbre “Escudo de las Américas” celebrada en Florida, un foro convocado por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que reunió a varios líderes de la región.

Según informó EFE, Asfura calificó el evento como “clave” para América Latina, destacando la oportunidad de avanzar en una agenda común en materia de seguridad, economía y política.

La reunión, que contó con la presencia de los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago, así como del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, centró su agenda en el fortalecimiento de la cooperación hemisférica.

De acuerdo con el comunicado oficial del Ejecutivo hondureño citado por EFE, la cita permitirá a los países latinoamericanos discutir estrategias para impulsar el crecimiento económico y reforzar la seguridad regional.

Presidente Nasry Asfura participa en la Cumbre “Escudo de las Américas” convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asfura destaca el valor del diálogo y la cooperación para el futuro de Honduras

Asfura subrayó durante su participación que los desafíos actuales requieren “diálogo, cooperación y visión compartida para construir oportunidades para nuestros pueblos”. La presencia del mandatario hondureño en el foro coincide con su línea de política exterior, orientada a fortalecer las relaciones internacionales y atraer inversiones, según puntualizó el comunicado.

El Gobierno de Honduras remarcó que la cumbre representa no solo un espacio de debate, sino una plataforma para definir el rumbo de la cooperación regional. “La cumbre ‘Escudo de las Américas’ representa un espacio fundamental donde líderes del continente podremos definir el rumbo de la cooperación regional y fortalecer los lazos que nos unen como naciones”, expresó Asfura.

El respaldo público que Donald Trump manifestó a Asfura durante las pasadas elecciones hondureñas del 30 de noviembre se reflejó en el tono de la reunión, donde ambos gobiernos reafirmaron su voluntad de trabajar conjuntamente para impulsar la estabilidad y la prosperidad regional.

Asfura y Trump sellaron alianza en reunión a puertas cerradas en Mar-a-Lago

El pasado 7 de febrero, el complejo de Mar-a-Lago, en Florida, fue el escenario de un encuentro estratégico de alto nivel entre el presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

La reunión, celebrada a puertas cerradas, subrayó la estrecha relación personal y política que ambos líderes han cultivado, consolidando a Honduras como un aliado clave en la región tras el respaldo que Trump manifestó hacia Asfura desde la pasada contienda electoral.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posó con el presidente de Honduras, Nasry Asfura, en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Palm Beach.

Este encuentro privado permitió a ambos mandatarios discutir con total reserva temas críticos de la agenda bilateral, tales como la seguridad regional, el comercio y la colaboración en políticas migratorias. Al realizarse en el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, la cita del 7 de febrero no fue solo protocolaria, sino un espacio para definir la hoja de ruta de la cooperación hemisférica para los próximos meses.

Durante su estancia en el recinto, Asfura reafirmó su visión de fortalecer los lazos internacionales para atraer inversiones que generen empleo en Honduras. El diálogo directo con Trump en Mar-a-Lago reflejó una sintonía política que busca impulsar la estabilidad y la prosperidad en el istmo, reafirmando el compromiso de la administración de Asfura con las alianzas estratégicas de largo plazo con los Estados Unidos.