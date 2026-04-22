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El régimen de Irán exhibió misiles en Teherán mientras Trump extendía el alto el fuego en Medio Oriente

La repúbica islámica respondió con una demostración de fuerza en sus plazas más emblemáticas, sumando más tensión en la región. EEUU advirtió que persiste el bloqueo a los puertos y la Guardia Revolucionaria aseguró haber capturado dos portaconetendores

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El régimen de Irán exhibe misiles balísticos en desfile con gran congregación

Las imágenes no fueron casuales ni neutras. En el centro de Teherán, entre el tránsito cotidiano de las plazas Vanak y Enghelab, la aparición de misiles balísticos en exhibición pública construyó una escena cuidadosamente coreografiada: banderas ondeando, multitudes congregadas, teléfonos en alto capturando cada detalle. Pero detrás de esa postal, difundida el martes 21 de abril, se insinuó un mensaje más profundo, en un momento particularmente sensible del conflicto que hoy atraviesa el Medio Oriente.

El despliegue coincidió con la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de extender de manera indefinida el alto el fuego que estaba a punto de expirar. La tregua, pensada como una ventana para reactivar negociaciones, quedó así enmarcada por una demostración de fuerza que, lejos de suavizar el tono, pareció endurecerlo. Y el silencio del régimen sobre el comunicado de Trump remarca que el cese del fuego es unilateral.

El régimen de Irán exhibió misiles balísticos mientras se informa de una extensión del alto el fuego
La exhibición de misiles balísticos en Teherán sirve como mensaje de poder en pleno conflicto en el Medio Oriente.

En las imágenes, los misiles —algunos montados sobre camiones, otros erigidos verticalmente— no solo eran exhibidos: eran apropiados simbólicamente por la multitud. Personas colocando banderas sobre sus estructuras, mujeres fotografiándolos de cerca, cánticos colectivos. La escena no remitía únicamente a un acto militar, sino a una puesta en escena política donde el poderío armamentístico se integraba al espacio civil.

La verificación visual, hecha por la agencia Reuters, permitió ubicar varias de estas secuencias en la plaza Enghelab, a partir de la coincidencia de edificios, árboles y la rotonda central con imágenes satelitales. Aunque no se pudo confirmar de forma independiente la fecha exacta de cada registro, medios iraníes difundieron ese mismo día imágenes del mismo misil, sin rastros previos en línea. Tampoco fue posible determinar con certeza el modelo, aunque fuentes locales lo identificaron como un Khorramshahr, uno de los misiles balísticos de mayor alcance del arsenal iraní.

En ese contexto, la exhibición adquiere otra dimensión. No se trató solo de una muestra interna de orgullo nacional, sino de una señal externa en plena negociación: una forma de presión indirecta en medio del alto el fuego. Mientras Washington habla de diálogo, Teherán muestra capacidad de daño.

El régimen de Irán exhibió misiles balísticos mientras se informa de una extensión del alto el fuego
La imagen pública de misiles refuerza la estrategia de disuasión de Irán durante la tregua indefinida anunciada por Estados Unidos.

Desde la Casa Blanca, Trump reforzó esa lectura al sostener que Irán “está colapsando financieramente” bajo el bloqueo naval estadounidense, que mantiene cerrado el acceso a puertos clave y presiona sobre el estrecho de Ormuz. “Pierden 500 millones de dólares por día”, afirmó, al tiempo que confirmó que el cerco económico y militar seguirá vigente pese a la pausa en los ataques.

La contradicción es evidente: una tregua en el plano formal, pero una escalada simbólica en el terreno. El alto el fuego no desactiva la confrontación, sino que la desplaza a otros registros. En ese juego, la exhibición de misiles en espacios públicos funciona como una herramienta de disuasión y advertencia.

Del lado iraní, las respuestas oficiales fueron cautelosas pero firmes. El presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, rechazó cualquier negociación “bajo la sombra de la amenaza”, mientras el canciller Abbas Araqchi calificó el bloqueo como “un acto de guerra”. En paralelo, la presencia de misiles en las calles refuerza esa postura: negociar, sí, pero desde una posición de fuerza.

El régimen de Irán exhibió misiles balísticos mientras se informa de una extensión del alto el fuego
El modelo Khorramshahr, uno de los misiles de mayor alcance iraní, protagoniza la muestra armamentística según fuentes locales.

El conflicto, iniciado el 28 de febrero con bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, ya se expandió más allá de sus fronteras iniciales. Alcanzó a países del Golfo con bases estadounidenses y sumó al Líbano cuando el grupo Hezbollah se incorporó a los combates para defender a su principal financista, el régimen de los ayatolás de Irán. En ese escenario regional ampliado, cada gesto adquiere peso estratégico.

Así, en medio de una tregua incierta, las imágenes de Teherán condensan una lógica más amplia: la de un conflicto que no se detiene, sino que se reconfigura. Los misiles, inmóviles en las plazas, no apuntan a un blanco inmediato. Pero su presencia, amplificada por la puesta en escena, opera como un recordatorio constante de que la capacidad de ataque sigue intacta, incluso cuando las armas callan.

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