La nueva estrategia del régimen chino: el bloqueo aéreo a sus enemigos

El jefe del régimen chino Xi Jinping (Imagen Ilustrativa Infobae)

El régimen chino conducido por Xi Jinping descubrió que tiene otra herramienta para ejercer poder y control en el mundo: el bloqueo del espacio aéreo. Así lo dispuso en las últimas horas al impedir que el presidente de Taiwán, William Lai, pudiera hacer una visita oficial a Esuatini (o Suazilandia), el único país aliado de Taipei en el continente.

Las embajadas chinas en Seychelles, Mauricio y Madagascar ejecutaron una directriz clara del Partido Comunista Chino (PCC) y ordenaron a los gobiernos de esos países a cerrar el espacio aéreo para impedir el vuelo que conduciría a Lai desde Taipei hasta Mbabane, la capital de Esuatini. Como consecuencia de esto, la gira oficial fue cancelada.

Xi había logrado aislar más a su enemigo con una nueva herramienta.

“Las acciones coercitivas de China socavan el statu quo, exponiendo una vez más los riesgos que los regímenes autoritarios representan para el orden internacional”, señaló Lai en un comunicado. “Ninguna cantidad de amenazas o coerción hará tambalear la determinación de Taiwán de relacionarse con el mundo ni disminuirá nuestras contribuciones a la comunidad global. Nuestra determinación de entablar amistades en todo el mundo con socios afines permanece firme a pesar de la presión externa”, concluyó el presidente taiwanés.

El hecho generó un eco de repudios instantáneo. Legisladores internacionales y la Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) denunciaron presiones del PCC que llevaron a Seychelles, Mauricio y Madagascar a revocar los permisos de sobrevuelo para Lai, lo que obligó a cancelar su visita programada del 27 al 30 de junio.

ARCHIVO: El presidente taiwanés, William Lai, durante una conferencia de prensa en Taipéi, en febrero pasado (EFE)

La IPAC, que agrupa a casi 300 legisladores de más de 40 países, sostuvo que la presión coordinada de China sobre naciones africanas “revela una implacable intención de aislar a Taiwán, ahora extendida al intento de controlar el espacio aéreo”. El organismo expresó su respaldo al mandatario taiwanés y subrayó que “como todos los líderes democráticos, el presidente Lai debe poder relacionarse con socios sin interferencias”.

El gobierno de Esuatini lamentó la cancelación, aunque aseguró que “esto no modifica nuestra relación bilateral de largo plazo”. La visita de Lai coincidía con la celebración de los 40 años de ascensión al trono del rey Mswati III y su 58º cumpleaños.

Tras la suspensión del viaje, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos señaló que el CCP intenta “intimidar otra vez a Taiwán”, mientras que la Comisión Selecta de Competencia Estratégica entre Estados Unidos y China calificó la acción como muestra de presión económica para aislar a un socio democrático. El representante Mario Diaz-Balart denunció la “instrumentalización temeraria de la seguridad aérea” por parte de Seychelles, Mauricio y Madagascar.

El senador estadounidense John Curtis afirmó que la maniobra de China enfatiza que los regímenes autoritarios buscan restringir las libertades fuera de sus fronteras, no solo en el ámbito interno. Por su parte, Ted Cruz criticó la política de Mauricio al señalar que la nación “ha decidido alinearse con el PPC en detrimento de los intereses estadounidenses”. Pat Harrigan, en tanto, sostuvo que China amenazó a las tres naciones africanas con sus deudas, calificando la acción como “guerra económica” y agregando que Beijing no necesita recurrir a la fuerza “cuando controla la mitad de la deuda del continente”.

La Unión Europea consideró en un comunicado que los “derechos de sobrevuelo son un pilar para la aviación civil internacional, el comercio y la diplomacia”, y señaló que las decisiones sobre el espacio aéreo deben ser transparentes y priorizar la seguridad y la estabilidad operativa, no objetivos políticos.

El bloqueo aéreo

Lai debió aplazar una visita oficial a Esuatini, el único socio diplomático de Taiwán en África, tras la revocación de permisos de sobrevuelo por parte de Seychelles, Mauricio y Madagascar.

El secretario general de la Oficina Presidencial, Pan Men-an, atribuyó esta acción a “presiones intensas y coerción económica de las autoridades chinas”. El funcionario calificó la medida como “sin precedentes” y afirmó que la seguridad aérea se vio comprometida y se violaron normas internacionales, además de ofender a la población taiwanesa.

La visita oficial de William Lai a Esuatini fue obstaculizada por la negativa de sobrevuelo de Seychelles, Mauricio y Madagascar, atribuida a presiones de China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como respuesta, el gobierno de la isla decidió designar a un enviado especial para representar a Taiwán en Esuatini durante los actos programados de este fin de semana, que incluyen la celebración del 40° aniversario de la entronización y el cumpleaños número 58 del rey Mswati III.

Diferentes delegaciones taiwanesas en el mundo manifestaron su rechazo a la interferencia en sus relaciones internacionales. “Cualquier intento de restringir la interacción legítima de Taiwán con la comunidad internacional mediante presiones políticas, obstrucción diplomática u otros medios inapropiados no solo resulta contraproducente para la paz y la estabilidad regional, sino que además contraviene principios fundamentales de la comunidad internacional, tales como la igualdad soberana, la convivencia pacífica y la libertad de intercambio”.

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