Canasta básica supera los 16 mil lempiras en Honduras

Las variaciones en productos esenciales como el queso y el café están afectando la economía familiar y generando incertidumbre sobre nuevos ajustes en el corto plazo.

Adalid Irías advierte que el aumento de la canasta básica en Honduras está vinculado a la inestabilidad de los mercados internacionales. (Foto: Redes sociales)

El costo de la canasta básica en Honduras ha superado los 16 mil lempiras en los primeros meses de 2026, una situación que, según alerta Adalid Irías, defensor de los consumidores, obliga a miles de familias a ajustar sus gastos ante incrementos sucesivos y el riesgo de nuevos aumentos si continúan las tensiones internacionales. Irías informó que este fenómeno se vincula de manera directa con los precios globales y la inestabilidad de los mercados.

El último registro comunicado por Irías estableció que la canasta básica alcanzó entre 16 mil y 16,200 lempiras al cierre de 2025, tras el incremento estacional de la Navidad. Si bien a comienzos de 2026 hubo una leve disminución hasta 15,500 lempiras, el valor volvió a superar los 16 mil lempiras poco después. El portavoz precisó que entre enero y los primeros meses de 2026, el encarecimiento acumulado ronda entre 500 y 700 lempiras. Este comportamiento evidencia la inestabilidad de los precios de alimentos en los mercados hondureños, algo que Irías asocia tanto a causas internas como a fluctuaciones internacionales.

La suba afecta en forma especial a productos de consumo cotidiano. Los lácteos experimentaron incrementos de entre 8 % y 16 % respecto a meses previos, de acuerdo con lo indicado por Irías. La libra de queso semiseco, uno de los casos más evidentes, pasó de 86 a 88 lempiras en el mercado zonal Belén recientemente. Comparado con el valor de diciembre pasado, cuando costaba 74 lempiras, el aumento es aún más marcado.

La libra de queso semiseco pasó de 74 a 88 lempiras en pocos meses, marcando uno de los principales incrementos de la canasta básica. (Foto: Cortesía)

La tendencia se extiende a otros alimentos esenciales. La bolsa de café se comercializa en la actualidad entre 120 y 130 lempiras, mientras que a fines de 2025 oscilaba entre 110 y 120 lempiras. Esto implica un incremento de 10 a 20 lempiras en pocos meses, con impacto directo en los presupuestos familiares. Por su parte, la medida de frijoles ronda los 110 lempiras y la libra de arroz se ubica entre 14 y 15 lempiras según el punto de venta. Estos tres productos, fundamentales en la mesa diaria de Honduras, concentran la mayor presión de los ajustes inflacionarios.

El encarecimiento afecta también a entre veinte y treinta artículos de consumo diario, una cifra que, según Irías, abarca tanto alimentos como otros insumos y productos domésticos.

Las variaciones de precios en el país no responden solo a factores nacionales. Irías señaló que la economía global y los conflictos, como la confrontación entre Irán e Israel, influyen de manera significativa sobre los costos internos. Sostuvo que las tensiones en Medio Oriente tienen repercusión directa en los precios de combustibles y materias primas, lo que puede trasladarse en poco tiempo al consumidor final de los mercados hondureños.

Cuando aumentan los costos logísticos y energéticos, los productores trasladan ese ajuste al precio que cobran a los consumidores. Honduras, al depender de la importación de insumos clave, queda particularmente expuesta a estas oscilaciones internacionales.

Factores internacionales como el conflicto entre Irán e Israel inciden directamente en el precio de alimentos y combustibles en Honduras. (Foto: HRN)

El aumento en la canasta básica está obligando a las familias hondureñas a reorganizar su presupuesto e incluso a disminuir las cantidades o reemplazar productos para cubrir el consumo mensual. Según detalló Irías al medio hondure, la afectación es mayor entre los sectores de ingresos bajos, quienes deben destinar la mayor parte de su salario a la alimentación.

El defensor puntualizó que la persistencia o agravamiento de las tensiones internacionales podría traducirse en nuevas alzas a lo largo del año. “La evolución del conflicto internacional y la estabilidad de los mercados serán factores determinantes para el comportamiento de los precios durante los próximos meses”, puntualizó Irías.

Frente a esta realidad, recomendó mantener una vigilancia constante de los precios en los mercados nacionales. Además, consideró que fortalecer la producción nacional de alimentos permitiría estabilizar los precios y reducir la dependencia de importaciones sujetas a la volatilidad externa.

