Golpe al narcotráfico: Autoridades de El Salvador destruyen droga valorada en un tercio de millón de dólares

Agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador supervisan la destrucción por incineración de un cargamento de droga valorado en un tercio de millón de dólares en un área rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un esfuerzo continuo por desarticular las finanzas de las estructuras criminales y limpiar las calles de sustancias ilícitas, la Fiscalía General de la República (FGR), en estrecha coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ha ejecutado recientemente importantes operativos de destrucción de estupefacientes.

Estos procedimientos, que forman parte de la estrategia nacional de seguridad, no solo buscan la eliminación física de la droga, sino también enviar un mensaje contundente sobre la cero tolerancia al tráfico ilícito en el territorio salvadoreño.

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En uno de los procedimientos más significativos reportados, las autoridades procedieron a la quema y destrucción de un total de 85,224.93 gramos de droga.

Según las estimaciones de los peritos financieros de la FGR, esta mercancía poseía un valor económico en el mercado negro de $333,786.85 dólares.

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Esta cifra representa una pérdida patrimonial considerable para las bandas de narcotráfico que operan en la región.

El cargamento destruido es el resultado de diversas intervenciones y decomisos realizados en puntos estratégicos del país, específicamente en los departamentos de Santa Ana, San Miguel y San Salvador. Estas zonas han sido foco de patrullajes intensivos y labores de inteligencia que permitieron interceptar la droga antes de que llegara a sus destinos de distribución final.

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Bajo estricta vigilancia, la FGR supervisa la destrucción de estupefacientes valorados en más de $333,000 dólares (Cortesía FGR).

La transparencia en estos procesos es fundamental para la certificación legal. En esta ocasión, los peritos clasificaron las sustancias de la siguiente manera:

Marihuana: 83,712.07 gramos.

Plantas de marihuana: 13 unidades.

Cocaína: 1,487.51 gramos.

Metanfetamina: 25.35 gramos.

Es importante destacar que las personas vinculadas a estos cargamentos ya están enfrentando las consecuencias legales. Mientras algunos ya se encuentran cumpliendo condenas en centros penitenciarios, otros están siendo procesados bajo el cargo de tráfico ilícito, un delito que en la legislación salvadoreña conlleva penas severas de prisión.

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Operativos recientes en el mes de febrero

Sumado a las acciones anteriores, la FGR confirmó que durante el transcurso del mes de febrero se llevó a cabo otra supervisión de destrucción de narcóticos. En colaboración con agentes de la PNC, se eliminaron sustancias que habían sido incautadas en operativos recientes a lo largo y ancho del país.

Tras realizar las correspondientes pruebas de campo (pruebas con reactivos químicos para confirmar la pureza y tipo de droga) y el pesaje oficial, las autoridades confirmaron la eliminación de:

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2,658.90 gramos de marihuana. 3,675.91 gramos de cocaína. 32,113 gramos de metanfetaminas.

En este caso particular, la FGR detalló que el valor económico de estas sustancias ascendía a $96,572.67 dólares. Al sumar ambos procedimientos, el monto total retirado de la economía criminal supera con creces los 400 mil dólares en un corto periodo de tiempo.

La eliminación de estas sustancias no es un proceso fortuito. La FGR ha enfatizado que cada gramo destruido pasa por un riguroso control. La quema se realiza en instalaciones controladas, alejadas de zonas residenciales para evitar afectaciones a la salud pública, y bajo la estricta vigilancia de fiscales especializados y delegados de la PNC.

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Cada gramo de los 83,712.07 de marihuana es contabilizado por peritos de la FGR para asegurar el cumplimiento del protocolo (Cortesía FGR).

Estos delegados son los encargados de certificar que el producto que entra al horno o a la fosa de incineración sea exactamente el mismo que fue decomisado y resguardado en las bodegas de evidencias. Este protocolo garantiza que no existan fugas de evidencia y que el proceso se cumpla conforme a los estándares legales establecidos en el Código Procesal Penal.

La lucha contra el narcotráfico es un pilar fundamental, ya que el comercio de drogas suele ser la principal fuente de financiamiento para las pandillas y otras estructuras transnacionales.

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