La cifra de personas retornadas desde Estados Unidos y México a Guatemala supera las veinte mil en cuatro meses

Entre el 1 de enero y el 30 de abril, 21,272 guatemaltecos fueron enviados de vuelta al país, abarcando desde recién nacidos hasta adultos mayores de más de 90 años.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un repunte en la cantidad de personas retornadas a Guatemala desde Estados Unidos y México marcó el inicio de 2026, según datos del Instituto Guatemalteco de Migración difundidos este viernes.

Entre el 1 de enero y el 30 de abril, 21,272 guatemaltecos fueron enviados de vuelta al país, abarcando desde recién nacidos hasta adultos mayores de más de 90 años.

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La mayoría de los retornados son hombres mayores de edad, quienes representan el 89.51% del total, mientras que las mujeres alcanzan el 10.49%. Solo una fracción corresponde a niños, niñas y adolescentes, con el 2.46% del total, y de estos, la mayor parte regresó en condición de no acompañados.

Durante los primeros cuatro meses del año, el flujo mensual de retornos se mantuvo elevado, superando las cinco mil personas cada mes.

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En marzo se registraron 5,595 retornos, mientras que en abril la cifra se mantuvo similar con 5,573 casos, lo que evidencia la persistencia del fenómeno migratorio y la política de devoluciones.

Distribución geográfica y dinámica familiar

Los departamentos más afectados por los retornos fueron Huehuetenango (4,058 casos), seguido de San Marcos (3,163) y Quiché (2,209). Estas regiones, tradicionalmente emisoras de migrantes, concentran más de un tercio de los retornados en el periodo analizado.

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La mayoría de los retornados son hombres mayores de edad, quienes representan el 89.51% del total (Cortesía: Prensa Latina)

En cuanto a las unidades familiares, se contabilizaron 194 grupos, integrados por un total de 529 personas. La composición de estos grupos muestra la presencia de adultos y menores de ambos sexos, aunque el desglose evidencia que las mujeres adultas y los adolescentes hombres tienen una presencia destacada dentro de estas familias.

El informe indica que el 60,69% de los menores retornados viajaba sin acompañamiento adulto, lo que subraya la vulnerabilidad de este segmento. Solo el 39.31% de los niños, niñas y adolescentes volvió acompañado, en su mayoría dentro de unidades familiares.

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¿Qué muestran los datos sobre el perfil y la procedencia de los retornados?

El perfil dominante corresponde a un adulto hombre, originario de departamentos del occidente y norte del país, con una edad que puede ir desde los 18 hasta los 94 años, según el rango documentado.

La participación de las mujeres y los menores, aunque baja en proporción, implica desafíos particulares para las políticas de reintegración social y atención diferenciada.

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La procedencia por municipio, visible en el mapa incluido en el informe, refleja una dispersión nacional, con picos notables en áreas fronterizas y rurales.

Ciclo mensual y tendencias

El fenómeno de los retornos mantiene un ritmo constante a lo largo del primer cuatrimestre, con ligeros aumentos en los meses de marzo y abril.

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Los datos por subcategoría confirman que la presencia de menores no acompañados es transversal a todos los meses, aunque los adultos hombres siempre superan a los otros grupos.

Un grupo de hombres, incluyendo a más de 16 retornados de Estados Unidos, hace fila para ingresar al Instituto Guatemalteco de Migración. (IGM)

Este flujo de retornos implica que miles de familias guatemaltecas deben enfrentar procesos de reintegración social, económica y educativa en sus comunidades de origen, particularmente en los departamentos más afectados por la migración y el retorno forzado.

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Características demográficas y retos

La información consolidada del periodo enero-abril de 2026 refleja la magnitud y complejidad de los retornos desde Estados Unidos y México a Guatemala.

El predominio de adultos hombres, la presencia significativa de menores no acompañados y la concentración geográfica en departamentos fronterizos delinean los principales retos para las autoridades y organizaciones que trabajan en el área migratoria.

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El informe del Instituto Guatemalteco de Migración ofrece una radiografía precisa de la situación, relevante para la toma de decisiones de política pública y la planificación de acciones de apoyo y reinserción.