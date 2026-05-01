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Trasladaron de urgencia a la ganadora iraní del Nobel de la Paz Narges Mohammadi tras una crisis de salud

Sus abogados y familiares denunciaron negligencia y maltrato durante su encarcelamiento

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Narges Mohammadi sufrió dos episodios de pérdida total de conciencia y una crisis cardíaca en la cárcel de Zanjan (EPA)
Narges Mohammadi sufrió dos episodios de pérdida total de conciencia y una crisis cardíaca en la cárcel de Zanjan (EPA)

La defensora de derechos humanos Narges Mohammadi, laureada con el Premio Nobel de la Paz y encarcelada en Irán, fue trasladada de urgencia desde la prisión a un hospital en el noroeste del país tras un “deterioro catastrófico” de su salud, informó su fundación el viernes. La Fundación Narges Mohammadi indicó que la ganadora del Nobel tuvo dos episodios de pérdida total de conciencia y una grave crisis cardíaca.

En las primeras horas del viernes, Mohammadi se había desmayado dos veces en la prisión de Zanjan, en el noroeste de Irán, según la fundación.

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Se creía que había sufrido un infarto a finales de marzo, de acuerdo con sus abogados, que la visitaron unos días después del incidente. En ese momento, se la veía pálida, con bajo peso y necesitaba que una enfermera la ayudara a caminar.

La fundación señaló que el traslado al hospital se produce “después de 140 días de negligencia médica sistemática”, desde su detención el 12 de diciembre. “La transferencia se realizó como una necesidad inevitable después de que los médicos de la prisión determinaran que su estado no podía manejarse en el lugar, pese a las recomendaciones médicas vigentes de que fuera tratada por su equipo especializado en Teherán”, afirmó la fundación.

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Iranian activist Narges Mohammadi, who won the Nobel Peace Prize, shows a victory sign, in an undisclosed location in Iran, in this handout image obtained on October 6, 2023. Narges Mohammadi's family/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES
La fundación Mohammadi denunció 140 días de negligencia médica sistemática desde su detención en diciembre (Reuters)

La familia de Mohammadi había abogado durante semanas por su traslado a instalaciones médicas adecuadas. La fundación, citando a su familia, sostuvo que su traslado, realizado el viernes a un hospital en Zanjan, fue “una acción desesperada, ‘de último minuto’, que quizá llegue demasiado tarde para atender sus necesidades críticas”.

El 24 de marzo, compañeras de celda encontraron a Mohammadi inconsciente, y sus abogados afirmaron que ella se los dijo durante la visita realizada unos días después.

Tras un examen posterior en la clínica de la prisión, un médico le dijo que probablemente había sufrido un infarto. Desde entonces, ha tenido dolor en el pecho y dificultades para respirar.

Su representante legal en Francia, Chirinne Ardakani, manifestó entonces que a Mohammadi se le había negado el traslado al hospital o la posibilidad de visitar a su cardiólogo. Un funcionario penitenciario estuvo presente durante toda la breve visita de los abogados de Mohammadi.

Mohammadi, de 53 años, abogada defensora de derechos que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023 mientras estaba en prisión, fue detenida en diciembre durante una visita a la ciudad iraní oriental de Mashhad y condenada a siete años más de cárcel.

Sus abogados confirmaron que Mohammadi había sufrido un infarto y seguía con dolor en el pecho y dificultades para respirar (Reuters)
Sus abogados confirmaron que Mohammadi había sufrido un infarto y seguía con dolor en el pecho y dificultades para respirar (Reuters)

Su familia dijo en febrero que su salud empeoraba en prisión, en parte por una golpiza que sufrió durante su detención en diciembre. Señaló que varios hombres la golpearon y patearon en el costado, la cabeza y el cuello. El comité del Nobel condenó en febrero en un comunicado el “maltrato continuo que pone en peligro” la vida de Mohammadi.

“En los últimos días, su presión arterial ha tenido fluctuaciones severas, subiendo y bajando mucho, y hoy se desmayó repentinamente debido a una caída súbita de la presión”, publicó en X su abogado, Mostafa Nili. Al principio, el médico de la prisión le inyectó medicamentos, pero ella se negó a ser trasladada a un hospital y exigió ver a su cardiólogo. Unas horas después, volvió a desmayarse.

Esta vez, un neurólogo ordenó su traslado inmediato a un hospital, añadió el abogado. Mohammadi fue trasladada de urgencia al hospital e ingresada en la unidad de cuidados cardíacos, “pero su presión arterial sigue fluctuando de manera severa”, escribió Nili. Indicó que un funcionario médico en Zanjan recomendó una suspensión de un mes de su condena para tratamiento, pero el fiscal público de Zanjan remitió el asunto a su homólogo en Teherán.

Antes de su detención el 12 de diciembre, Mohammadi ya cumplía una condena de 13 años y nueve meses por cargos de colusión contra la seguridad del Estado y propaganda contra el gobierno de Irán, pero había sido liberada con un permiso desde finales de 2024 por preocupaciones médicas.

Familiares y defensores denunciaron que su traslado al hospital fue una acción desesperada y tardía (EFE)
Familiares y defensores denunciaron que su traslado al hospital fue una acción desesperada y tardía (EFE)

Durante ese permiso, Mohammadi mantuvo su activismo con protestas públicas y apariciones en medios internacionales, incluida una manifestación frente a la tristemente célebre prisión de Evin en Teherán, donde había estado recluida.

En febrero, un Tribunal Revolucionario en Mashhad condenó a Mohammadi a siete años más de prisión. Estos tribunales suelen dictar veredictos dando a los acusados poca o ninguna oportunidad para impugnar los cargos. Mohammadi sufrió múltiples infartos mientras estuvo encarcelada antes de someterse a una cirugía de emergencia en 2022, según sus simpatizantes.

En 2023, Mohammadi se convirtió en la quinta persona galardonada con el Premio Nobel de la Paz mientras estaba en prisión, lo que amplificó aún más su voz en apoyo de las protestas generalizadas que sacudieron Irán tras la muerte, el año anterior, de Mahsa Amini, detenida por la policía de la moral del país por no llevar correctamente el velo obligatorio.

Su elección enfureció a la teocracia chií de línea dura de Irán, que aumentó su tiempo en prisión y más tarde envió guardias para agredirla, junto con otros reclusos que protestaban dentro de la prisión de Evin. Aun así, Mohammadi se mantuvo desafiante e incluso lanzó llamados a boicotear las elecciones de 2024, que ganó el presidente Masoud Pezeshkian. Sostuvo que algún día el gobierno de Irán cambiaría debido a la presión popular.

(AP)

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