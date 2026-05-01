Mundo

Así es R1, el robot que guía a los visitantes por uno de los palacios históricos más importantes de Italia

El humanoide financiado por la Unión Europea con cuatro millones de euros recorre la colección barroca del Palazzo Madama de Turín, se orienta solo y corrige sus errores en tiempo real

Guardar
Robot blanco con cabeza negra brillante y ojos azules LED en un interior de arquitectura clásica, con grandes escaleras de piedra y barandales ornamentados
El robot guía R1 acompaña a los visitantes durante los recorridos por la colección barroca del Palazzo Madama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del robot guía autónomo al Palazzo Madama de Turín ha modificado la manera en que los visitantes recorren la colección barroca del museo. R1, el robot desarrollado por el Instituto Italiano de Tecnología para el proyecto Convince y financiado por la Unión Europea, acompaña a los asistentes en su visita por el histórico palacio, según informó Artnet News.

R1 es un robot humanoide equipado con cámaras, brazos articulados y una batería con autonomía de dos horas. Se encarga de presentar la historia de la familia Saboya, así como de detallar las obras, tapices y muebles que conforman la exposición permanente.

PUBLICIDAD

La interacción se produce en la primera planta, ya que el dispositivo no opera en escaleras. Los visitantes pueden solicitar información adicional, pedir que avance o detener la explicación para personalizar su recorrido.

Palacio Madama
La integración de tecnología robótica transforma la experiencia museística en el histórico palacio de Turín

El robot guía realiza las visitas de manera autónoma. En diciembre de 2025 completó 30 recorridos, demostrando su capacidad para integrarse en el entorno museístico, según destacó Artnet News.

PUBLICIDAD

Se desplaza a poco más de 1,6 kilómetros por hora (alrededor de una milla por hora) y está diseñado para hacer más amena la experiencia sin reemplazar al personal humano, sino complementándolo mientras guía a grupos por los amplios salones del museo.

Según responsables del museo citados por Euronews, la función principal de R1 es brindar soporte al personal durante los picos de afluencia, cuando la cantidad de visitantes puede aumentar cerca de un 30%.

R1 - robot humanoide
R1 utiliza cámaras y sistemas inteligentes para ubicarse y sortear obstáculos en las salas del museo

Los primeros comentarios recogidos reflejan un marcado interés: más del 80% de los usuarios reportan interacciones positivas con el robot, aunque algunos aún prefieren las explicaciones de los guías humanos para obtener mayor profundidad en los recorridos.

Desarrollo tecnológico y apoyo europeo al robot guía

La puesta en marcha de R1 es resultado del trabajo del Instituto Italiano de Tecnología y su interés por trasladar la investigación en robótica a contextos aplicados. El proyecto Convince recibió una financiación de EUR 4 millones de la Unión Europea, según consignó Artnet News, con el objetivo de perfeccionar la autonomía y la capacidad de corrección de errores en ambientes reales.

A diferencia de otras iniciativas de robótica, en el Palazzo Madama el foco está en garantizar la seguridad y la fiabilidad, ya que el espacio posee una gran riqueza artística y una circulación constante de personas.

Instituto Italiano de Tecnología
El entorno artístico y patrimonial plantea desafíos únicos para la navegación autónoma de R1

El desarrollo apunta a que el robot colabore con los guías humanos, siguiendo una tendencia que ya han implementado otros museos internacionales desde 2018, como el Smithsonian, de acuerdo con el medio citado.

Retos tecnológicos y autonomía de R1 en el museo

El entorno del Palazzo Madama presenta desafíos técnicos: el edificio es extenso, las conexiones de red son inestables y se requiere un movimiento seguro entre los visitantes y las obras. R1 debe navegar entre obstáculos y solucionar imprevistos incluso cuando falla la conectividad.

En declaraciones recogidas por el medio, Lorenzo Natale, coordinador del proyecto Convince, explicó que el robot “puede perderse al no ubicarse correctamente, pero el sistema detecta la anomalía de inmediato”. Gracias a su software de corrección y el sistema de cámaras, consigue localizar nuevamente su posición y continuar con la visita.

Sala de museo clásico con grandes pinturas en las paredes y varias personas observando el arte.
La experiencia de R1 en Turín anticipa el avance de la inteligencia artificial en otros museos europeos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de inteligencia artificial y técnicas de aprendizaje, en un entorno tan exigente, convierte la experiencia de R1 en un avance para la robótica aplicada a escenarios reales. Esta autonomía en el museo representa, en opinión del Instituto Italiano de Tecnología, un paso fundamental para futuras aplicaciones, como destacó Artnet News.

Cada vez que R1 encuentra un obstáculo o se desorienta en su trayecto, analiza su entorno con las cámaras, reubica su posición y retoma la guía. Su capacidad para adaptarse y aprender sobre la marcha ilustra el potencial de la inteligencia artificial en espacios patrimoniales y museos europeos.

Temas Relacionados

RobotGuíaInteligencia ArtificialMuseoInnovaciónIANewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta global por los casos más graves de represión a la prensa: Irán y China en el centro de la denuncia

Organizaciones internacionales acusan la falta de garantías legales y el deterioro de la salud de muchos detenidos

Alerta global por los casos más graves de represión a la prensa: Irán y China en el centro de la denuncia

Muebles en el techo, cimientos invertidos y una construcción imposible: así es la desconcertante Upside Down House

Daniel Czapiewski, su creador, la concibió como una metáfora del mundo al revés que vivió Polonia entre 1944 y 1989. Hoy es uno de los destinos más fotografiados y visitados del continente europeo

Muebles en el techo, cimientos invertidos y una construcción imposible: así es la desconcertante Upside Down House

Donald Trump rechazó la nueva propuesta de Irán para dialogar con EEUU: “Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho”

El presidente norteamericano se pronunció luego de que el régimen de Teherán presentara un nuevo plan para negociar en Pakistán

Donald Trump rechazó la nueva propuesta de Irán para dialogar con EEUU: “Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho”

Japón contrata fisicoculturistas, luchadores de sumo y peleadores de artes marciales para cuidar a adultos mayores

La escasez de cuidadores impulsó un modelo poco convencional que recluta atletas para cubrir una demanda del sistema asistencial. Les ofrecen salarios, alojamiento, suplementos proteínicos y hasta membresías de gimnasios

Japón contrata fisicoculturistas, luchadores de sumo y peleadores de artes marciales para cuidar a adultos mayores

Donald Trump anunció que la próxima semana EEUU aumentará los aranceles a los automóviles y camiones de la Unión Europea al 25%

El presidente indicó que tomó la decisión a raíz de que el bloque continental no está cumpliendo con un acuerdo comercial previo

Donald Trump anunció que la próxima semana EEUU aumentará los aranceles a los automóviles y camiones de la Unión Europea al 25%
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así suplirá Chivas las bajas de sus jugadores convocados al Mundial 2026

Así suplirá Chivas las bajas de sus jugadores convocados al Mundial 2026

Secretaría de la Mujer explicó por qué la cuota alimentaria no es un favor, sino “una obligación legal” para los padres

Así suena el remix de ‘Eurosummer’, la colaboración de Zara Larsson con Shakira; la colombiana volvió a cantar en inglés

La expulsión de un participante durante evento deportivo que generó polémica en redes sociales: organización de Transcordillera se pronunció

Emiro Navarro vuelve a ‘La casa de los famosos Colombia’: esto se sabe del regreso del barranquillero al ‘reality’ en la recta final

INFOBAE AMÉRICA

Alerta global por los casos más graves de represión a la prensa: Irán y China en el centro de la denuncia

Alerta global por los casos más graves de represión a la prensa: Irán y China en el centro de la denuncia

Trabajadores marchan en Honduras el 1 de mayo y rechazan uso político de la fecha

Este estado prohibirá la venta de perros y gatos en tiendas de mascotas desde 2027

Expertos de la ONU advierten que los desaparecidos de manera forzada en Nicaragua reciben tortura y tratos crueles

Nuevos créditos en Panamá retroceden 3.9% mientras financiamiento público cae 67%

ENTRETENIMIENTO

El guiño de Taylor Swift que enloqueció a sus fans: ¿Una canción para “Toy Story 5″?

El guiño de Taylor Swift que enloqueció a sus fans: ¿Una canción para “Toy Story 5″?

Meryl Streep reveló tener diferencias con Goldie Hawn en el rodaje de ‘La muerte le sienta bien’: “Es irritante”

Zayn Malik cancela conciertos y reduce su gira tras ser hospitalizado en abril

Jamie-Lynn Sigler y el lado oscuro de Los Soprano: “Ahora sé que ocultar el sufrimiento solo incrementa el dolor”

Kylie Jenner enfrenta una segunda demanda de exempleada por acoso y discriminación