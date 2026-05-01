Estados Unidos contempla sancionar a los navieros que paguen peajes a Irán para cruzar el estrecho de Ormuz

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advierte posibles sanciones a navieras que paguen peajes a Irán por el Estrecho de Ormuz. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió este viernes que cualquier naviero que pague peajes a Irán por el paso a través del Estrecho de Ormuz —incluyendo donaciones caritativas disfrazadas— se expone a sanciones, en medio del tercer bloqueo naval consecutivo que Washington mantiene sobre la vía marítima.

La advertencia llega en un momento en que las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán permanecen estancadas. Irán ha propuesto el cobro de tarifas o peajes a los buques que busquen atravesar el estrecho como parte de sus condiciones para poner fin a la guerra, propuesta que Washington ha rechazado en reiteradas ocasiones. El presidente iraní Masoud Pezeshkian calificó el asedio en curso a los puertos del país como “intolerable”.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Tesoro precisó que el riesgo de sanción aplica sin importar el método de pago utilizado. Según el organismo, las modalidades prohibidas abarcan moneda fiduciaria, activos digitales, compensaciones, permutas informales y pagos en especie. Aproximadamente el 20% de los envíos marítimos mundiales de petróleo crudo y gas natural licuado transitan por el estrecho, lo que lo convierte en una de las rutas de mayor peso estratégico del planeta.

La OFAC aclaró que los pagos canalizados como donaciones caritativas tampoco están permitidos. Entre las organizaciones mencionadas explícitamente figuran la Sociedad de la Media Luna Roja Iraní, Bonyad Mostazafan y cuentas de embajadas iraníes. “Estos riesgos existen independientemente del método de pago”, señaló el organismo en su comunicado.

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Las navieras enfrentan sanciones si realizan pagos, incluidos donativos, a organizaciones iraníes como la Media Luna Roja y Bonyad Mostazafan. (REUTERS/Stringer)

El Tesoro no proporcionó a Reuters detalles sobre países o empresas que hayan realizado pagos indirectos. Se han registrado informes de al menos un pago de USD 2 millones efectuado para que un buque cruzara el estrecho. La capacidad de Irán de controlar o cerrar efectivamente el paso emergió como un punto de presión clave desde que Estados Unidos e Israel iniciaron ataques contra el país el 28 de febrero.

En paralelo a la advertencia, la OFAC impuso sanciones a tres casas de cambio de divisas extranjeras iraníes, a las que acusó de facilitar miles de millones de dólares en transacciones anuales, junto con sus empresas pantalla asociadas. También sancionó al buque tanque de productos petrolíferos NEW FUSION, de bandera panameña.

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“Atacaremos sin descanso la capacidad del régimen para generar, mover y repatriar fondos, y perseguiremos a cualquiera que facilite los intentos de Teherán de evadir las sanciones”, afirmó el secretario del Tesoro Scott Bessent. La advertencia se produjo mientras Irán enviaba su última propuesta de negociación a mediadores pakistaníes, un movimiento que podría mejorar las perspectivas para romper el impasse en las conversaciones de paz.

Analistas han señalado que China, el mayor comprador del petróleo iraní, continuará adquiriendo ese crudo hasta que Washington imponga sanciones a sus bancos, aunque tal medida podría deteriorar las relaciones entre ambas potencias.

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(Con información de Reuters y Bloomberg)