Honduras

Gobierno de Honduras firma acuerdo para impulsar corredor logístico entre el Caribe y el Pacífico

En la primera etapa técnica del proyecto, el estudio que financiará la USTDA, permitirá definir la viabilidad, los costos y los beneficios económicos del ambicioso corredor

El Ferrocarril Interoceánico conectará el
El Ferrocarril Interoceánico conectará el Caribe con el Pacífico al enlazar el Puerto de Cortés y el Puerto de San Lorenzo. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

El Gobierno de Honduras formalizó este jueves en Washington un acuerdo de cooperación con la Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA) para iniciar el estudio de factibilidad del Ferrocarril Interoceánico, una infraestructura que, de concretarse, buscará transformar al país en un corredor logístico de referencia en América Latina al conectar el Caribe con el Pacífico y reconfigurar su inserción en las principales rutas comerciales internacionales.

Se evaluará la modernización del Puerto de Cortés en el litoral atlántico y del Puerto de San Lorenzo en el Golfo de Fonseca, en el Pacífico. Según el Gobierno hondureño, la obra tendría capacidad de crear un corredor logístico eficiente entre ambos océanos, con el potencial de diversificar la economía nacional y reforzar la competitividad del país en el comercio internacional.

El proyecto también contempla la posibilidad de que la infraestructura se convierta en una alternativa competitiva frente a otras rutas de comercio internacional, como el canal de Panamá, lo que incrementaría su atractivo estratégico en la región.

La propuesta, impulsada por la Comisión Nacional para la Construcción del Ferrocarril Interoceánico (CONFI), contempla la construcción de infraestructura ferroviaria moderna que enlazará los principales puertos del país: Cortés y San Lorenzo. Especialistas sostienen que el proyecto reduciría los tiempos de transporte y optimizaría los costos logísticos, lo que atraería nuevas inversiones extranjeras en sectores clave como transporte y manufactura.

La iniciativa ofrecería una alternativa
La iniciativa ofrecería una alternativa logística al canal de Panamá y aumentaría el atractivo estratégico de Honduras en la región. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

El presidente Nasry Asfura subrayó que se trata de una visión con proyección en el tiempo para aprovechar la ubicación geográfica del país y transformarlo en un centro logístico regional. La ejecución de la obra ofrecería una alternativa logística para las rutas marítimas tradicionales y podría fortalecer la posición de Honduras en el comercio global, en un contexto de relocalización de industrias y optimización de cadenas de suministro.

La iniciativa también proyecta la integración del ferrocarril a las cadenas regionales de valor, facilitando el tránsito de mercancías entre América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y Asia.

El proyecto abre la puerta a la participación de inversionistas internacionales, empresas constructoras y operadores logísticos interesados en desarrollar infraestructura ferroviaria y portuaria en Honduras. Las autoridades esperan que la inversión atraída permita estructurar el financiamiento, con posibilidad de incorporar fondos públicos, privados y multilaterales.

Otro de los objetivos declarados por el Gobierno es el impulso al empleo y el desarrollo regional. La construcción, modernización y operación del sistema ferroviario y los puertos requerirá mano de obra especializada y numerosos servicios asociados. Según las estimaciones oficiales, el ciclo de vida del proyecto podría generar miles de empleos directos e indirectos en sectores como el transporte, el comercio, el mantenimiento industrial, la tecnología y los servicios portuarios.

La construcción y operación del
La construcción y operación del corredor ferroviario generará miles de empleos directos e indirectos en transporte y servicios portuarios. (Foto: Casa Presidencial Honduras)

La estrategia de las autoridades incluye el desarrollo de parques industriales, zonas logísticas y centros de distribución a lo largo del trazado, lo que propiciará la diversificación productiva en distintas regiones, consolidando nuevos polos de actividad económica.

El acuerdo con la USTDA autoriza la realización de un estudio técnico integral que abordará todas las dimensiones del proyecto antes de decidir su construcción. Este análisis incluirá evaluaciones de ingeniería, impacto ambiental, costos, alternativas de financiamiento y sostenibilidad económica. También determinará los requisitos específicos de infraestructura y las mejoras necesarias en los puertos.

La participación de la USTDA aporta respaldo institucional internacional y indica la prioridad que Estados Unidos concede a este tipo de iniciativas logísticas en la región. De acuerdo con el Gobierno de Honduras, este proceso resulta esencial para garantizar que la infraestructura cumpla con los estándares internacionales de calidad y sostenibilidad.

La idea de un corredor interoceánico en Honduras se ha evaluado durante varias décadas. Obstáculos como la escasez de financiamiento, la falta de planificación técnica y la ausencia de respaldo internacional habían frenado su avance más allá de la fase conceptual.

