Honduras

Ministerio Público ejecuta allanamientos contra red de narcotráfico vinculada con el traslado de 2.8 toneladas de cocaína en Honduras

Las autoridades desarrollaron allanamientos y revisiones en varias zonas, tras el decomiso de cocaína registrado en abril de 2024, con el objetivo de identificar responsables y asegurar bienes relacionados con actividades ilegales en la región nordeste

El Ministerio Público y la ATIC ejecutan ocho allanamientos y tres inspecciones contra el tráfico internacional de drogas en Honduras. (Foto: Ministerio Público)

En un operativo de gran alcance, el Ministerio Público de Honduras y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutaron ocho allanamientos de morada y tres inspecciones en los departamentos de Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía.

Estas acciones se dirigieron contra una estructura criminal señalada por dedicarse al tráfico internacional de drogas y la administración de bienes ilícitos en la zona norte y nororiental del país, según informaron las autoridades.

La investigación que condujo a estos operativos se originó tras la incautación de 2.835 kilos de cocaína el 21 abril de 2024.

De acuerdo con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), el cargamento fue interceptado en altamar, en el sector Tasbarraya del departamento de Gracias a Dios, cuando era transportado en una lancha tipo “go fast” registrada como “Ismael”.

La operación contó con el apoyo de la Fuerza Naval de Honduras y permitió rastrear la logística y el liderazgo de la organización, que coordinaba el traslado de drogas desde Colombia hacia Honduras.

El avance en la identificación de los integrantes de la red criminal se logró gracias al análisis técnico de información y a labores de vigilancia desplegadas por agentes de la ATIC.

Las autoridades lograron vincular directamente a varias personas encargadas de la logística de los cargamentos e identificar a los líderes que coordinaban el flujo de drogas y recursos en la región.

Uno de los hallazgos clave de la investigación fue el incremento patrimonial desmedido de uno de los presuntos cabecillas de la organización. Los informes oficiales señalan la adquisición de numerosos bienes muebles, inmuebles y vehículos, todos presuntamente vinculados a las actividades ilícitas y utilizados como mecanismo para blanquear capitales y fortalecer la estructura financiera de la red.

La operación se concentró en los departamentos de Atlántida, Cortés e Islas de la Bahía, zonas clave para el narcotráfico en el país. (Foto: Ministerio Público)

Las acciones de allanamiento e inspección tuvieron el respaldo de la Dirección de Información Estratégica C2, la Policía Militar del Orden Público (PMOP), la Fuerza de Tarea Atlántica y la Fuerza Naval de La Ceiba. Esta colaboración interinstitucional permitió asegurar recursos logísticos y la protección de los equipos de investigación durante la ejecución de los operativos, aumentando la efectividad y el alcance de la intervención.

El Ministerio Público reiteró su compromiso de combatir las organizaciones criminales dedicadas al tráfico transnacional de drogas, enfatizando la importancia de mantener el seguimiento a los casos de incautación de cocaína y de identificar a los responsables de estos delitos. “El compromiso es debilitar las estructuras criminales y confiscar los recursos obtenidos de forma ilícita,” expresaron representantes de la entidad, destacando el enfoque estratégico de la persecución penal y la cooperación entre las distintas fuerzas de seguridad.

Contexto regional: rutas y bienes ilícitos

La zona norte y nororiental de Honduras ha sido identificada como un punto crítico en las rutas de tráfico de drogas provenientes de Sudamérica. El uso de lanchas rápidas y la diversificación de rutas marítimas han representado un reto constante para las fuerzas de seguridad, que deben recurrir a tecnologías avanzadas de rastreo y análisis para anticipar los movimientos de las organizaciones criminales.

La reciente incautación y los allanamientos realizados representan un golpe significativo a la capacidad operativa y las finanzas de los grupos de tráfico internacional, que han apostado por la adquisición de propiedades y activos para consolidar su presencia y dificultar la labor de las autoridades.

La persistencia de los operativos y la cooperación interinstitucional se perfilan como factores clave para frenar el avance de estas redes en el Caribe hondureño y proteger la estabilidad de la región.

