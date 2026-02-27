Honduras

Nexo con EEUU marcan el primer mes del Gobierno de Asfura

Esta estrategia, analizada por la agencia EFE, se inserta en un escenario regional marcado por la competencia entre Estados Unidos y China, donde el equilibrio entre pragmatismo económico y soberanía nacional será determinante para la posición de Honduras en Centroamérica

Nasry ‘Tito’ Asfura define la
Nasry ‘Tito’ Asfura define la política exterior de Honduras con un enfoque prioritario en la relación bilateral con Estados Unidos y la diplomacia económica. (Europa Press)

A un mes de haber asumido la Presidencia de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura ha definido Estados Unidos, la relación bilateral y la diplomacia económica como los ejes directores de su política exterior, en un contexto de reacomodo geopolítico donde las alianzas con Washington resultan decisivas para la estabilidad financiera y la proyección internacional de su Gobierno.

Esta estrategia, analizada por la agencia EFE, se inserta en un escenario regional marcado por la competencia entre Estados Unidos y China, donde el equilibrio entre pragmatismo económico y soberanía nacional será determinante para la posición de Honduras en Centroamérica.

El 7 de febrero, solo once días después de asumir el poder, Asfura y Donald Trump mantuvieron un encuentro en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente estadounidense en Florida.

Según información del Gobierno hondureño citada por EFE, el objetivo fue relanzar la coordinación bilateral en áreas como comercio, inversiones, seguridad y desarrollo económico.

Sectores empresariales califican estas reuniones como señales de confianza y estabilidad, en momentos en los que Honduras enfrenta “retos fiscales” y busca atraer capital extranjero. El propio respaldo de Trump durante la campaña de 2025, poco habitual en la diplomacia de Estados Unidos hacia Centroamérica, marcó una ruptura evidente respecto de la administración anterior y ha impulsado una agenda internacional centrada en Washington.

Honduras reafirma a Estados Unidos
Honduras reafirma a Estados Unidos como su principal socio comercial, con el comercio y las remesas como pilares de la economía nacional. (Cortesía: Casa Presidencial de Honduras)

Estados Unidos destaca desde hace décadas como el mayor socio comercial de Honduras, siendo destino principal de exportaciones y fuente clave de remesas.

La estrategia de Asfura de colocar la relación bilateral en el centro de su política exterior responde tanto a prioridades políticas como económicas. EFE informó que la agenda del nuevo Gobierno enfatiza la captación de inversión estadounidense en sectores estratégicos como infraestructura, manufactura, agroindustria y energía.

Además del capítulo económico, la cooperación en áreas como seguridad y migración resulta prioritaria, aunque, según la agencia, en este primer mes no se han anunciado acuerdos específicos.

El vínculo cercano con Washington apunta a viabilizar una coordinación más efectiva en el combate al narcotráfico, el control de flujos migratorios y el fortalecimiento institucional, todos temas recurrentes en el diálogo bilateral.

El analista hondureño Graco Pérez expuso a EFE una advertencia: “Si bien la buena relación con Washington puede generar oportunidades, existe el riesgo de que Honduras incremente su dependencia política y económica de Estados Unidos si no diversifica sus alianzas internacionales”.

Cooperación en seguridad, migración y
Cooperación en seguridad, migración y combate al narcotráfico conforman los temas clave en la coordinación bilateral entre Honduras y Washington. REUTERS/Leonel Estrada

El 7 de marzo se celebrará en Miami una cumbre regional organizada por Donald Trump, un evento como escenario clave para delimitar las prioridades y de Washington ante el avance chino. Para Honduras, la cita puede convertirse en plataforma fundamental para definir su posicionamiento en el nuevo equilibrio latinoamericano.

La proyección de estabilidad y confianza internacional tiene impacto directo en el interior de un país con limitaciones fiscales y crecientes presiones presupuestarias.

El Gobierno de Asfura apuesta a que el alineamiento con la Casa Blanca traduzca la narrativa de solidez política en expectativas positivas entre los inversionistas y empresas. El efecto, según el análisis de EFE, solo se consolidará si emergen acuerdos, inversiones y programas concretos que materialicen esas señales políticas.

