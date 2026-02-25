Industria de la maquila de Honduras queda exonerada del pago de impuesto del 10% por parte de EE.UU.

La decisión beneficia a más del 50% de las exportaciones hondureñas, que tienen como destino principal a Estados Unidos. (Foto: Cortesía)

A partir del martes 24 de febrero de 2026, Honduras ha obtenido una ventaja competitiva frente a exportadores globales en el mercado de Estados Unidos, tras confirmarse su exclusión del nuevo arancel general del 15 % impuesto por ese país al resto del mundo.

Esta medida, vigente durante al menos 150 días, representa una oportunidad estratégica para la economía hondureña, que dirige más de la mitad de sus exportaciones a territorio estadounidense, según informó el directivo Jesús Canahuati de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM).

La exclusión responde a un reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que determinó que el presidente carecía de facultades para imponer aranceles recíprocos globales bajo la figura de emergencia económica.

Como respuesta, la Casa Blanca fundamentó la aplicación de la nueva tarifa en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, estableciendo un periodo inicial de aplicación de 150 días, hasta el 23 de julio de 2026, salvo que el Congreso estadounidense decida prorrogarla.

La medida habilita la exportación de bienes hondureños sin recargo, entre los que sobresalen el café, el banano, los textiles y diversas manufacturas. Sobre este punto, Canahuati explicó: “Honduras, a partir de ayer, queda exenta del 10 % y el mundo queda con un arancel del 10 %. Sin embargo, ese arancel del 10 %, luego dijo Trump que sería del 15 %. Honduras siempre queda exenta porque este arancel no le aplica”.

Los productos textiles, el café, el banano y las manufacturas de Honduras podrán ingresar al mercado estadounidense sin recargo arancelario. (Foto: Redes Sociales)

Según el empresario, Estados Unidos representa el destino de más del 50 % de las exportaciones hondureñas. Toda modificación en las condiciones arancelarias impacta directamente sobre la economía, el empleo y la captación de inversión extranjera.

La exención vigente permitirá a Honduras conservar su competitividad frente a economías asiáticas como Bangladesh, Pakistán, Vietnam y China, cuyas exportaciones serán alcanzadas por el nuevo recargo, lo que podría atraer nuevas inversiones y órdenes de compra hacia la región centroamericana.

En el sector textil, donde Honduras rivaliza con Asia, las condiciones arancelarias actualizadas ofrecen ventaja, puesto que los productos textiles hondureños no estarán sujetos al nuevo gravamen.

Canahuati señaló que la reacción de los mercados aún es cauta: “Los inversionistas todavía están asimilando todo esto de los aranceles y pues no han visto la letra fina de las exclusiones”.

Pese a la exención general, sigue vigente el arancel del 25 % a la importación de arneses eléctricos hondureños, artículos clave para la industria automotriz. A diferencia del resto de los productos, este recargo afecta especialmente a Honduras, ya que México y Canadá, integrantes del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), están libres de ese gravamen, lo que les otorga ventaja en ese segmento.

El 25% de arancel a los arneses eléctricos hondureños persiste, lo que afecta a la maquila automotriz frente a México y Canadá. (Foto: Europa Press)

El sector de los arneses es una actividad central en la maquila hondureña y genera miles de empleos en la región norte del país. Sobre este punto, Canahuati detalló: “Únicamente queda vigente el arancel del 25 % a los arneses”. El presidente hondureño Nasry Asfura sostiene conversaciones directas con el mandatario estadounidense, buscando la eliminación del sobrecosto y el restablecimiento pleno de la competitividad en este rubro.

La nueva tarifa estadounidense estipulada bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 rige desde la medianoche del 24 de febrero y tendrá una duración inicial de 150 días. Cualquier eventual extensión de la medida depende de la aprobación del Congreso de Estados Unidos.

Además de los países amparados por tratados comerciales, están exentos de este recargo rubros como la carne de res, tomates, medicamentos, minerales críticos, metales para la acuñación de monedas, productos energéticos y aeroespaciales, donaciones y equipaje.

De igual forma, los productos previamente gravados al margen de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional,como el acero y el aluminio, con aranceles del 50 %, no fueron incorporados en esta nueva ola de aranceles.

Esta oportunidad coloca a la industria maquiladora hondureña, una de las mayores fuentes de empleo y divisas, en una posición prominente para expandir operaciones, incorporar nuevas inversiones y dinamizar la economía nacional.