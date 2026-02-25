Honduras

Confirman tres muertes por tos ferina en Honduras en 2026

Esta actualización, confirmada por Leticia Puerto, integrante del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y de la Unidad de Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunas, evidencia el riesgo que enfrenta la población infantil y motiva un llamado urgente a reforzar el esquema de inmunización

El incremento de casos confirmados
El incremento de casos confirmados de tos ferina alcanza los 40 positivos, con presencia en varios departamentos del país. (Composición Infobae)

En lo que va del año, tres muertes asociadas a tos ferina, todas en su mayoría en niños menores de un año, han encendido la alerta de la Secretaría de Salud ante un incremento sostenido de casos que amenaza con impulsar nuevos brotes si no se recupera la cobertura de vacunación.

La tendencia epidemiológica indica hasta 80 casos sospechosos de tos ferina reportados en lo que va de 2026, de los cuales 40 han sido confirmados como positivos, según Leticia Puerto, coordinadora del Programa Ampliado de Inmunizaciones.

Estos datos numéricos, ubicados en el último tramo del informe sanitario, revelan la magnitud del crecimiento. El aumento de diagnósticos no se concentra solo en una región, sino que se registra en varios departamentos, con focos en Cortés, Yoro, El Paraíso, Intibucá, Santa Bárbara, La Paz, Valle y Atlántida, así como en áreas metropolitanas como el Distrito Central y San Pedro Sula.

La distribución geográfica de los infectados muestra una dispersión inusual que preocupa a las autoridades.

Para la funcionaria, el repunte de tos ferina está vinculado a la postergación de esquemas de vacunación, interrupciones en la aplicación de dosis de refuerzo y un descenso en la cobertura inmunológica tras la pandemia.

“Hemos tenido a la fecha alrededor de 80 casos, 40 están positivos y hemos registrado tres muertes; la mayoría son niños menores de un año”, recalcó Puerto, al recordar la necesidad de cumplir al pie de la letra el cronograma vacunal.

La Bordetella pertussis provoca cuadros
La Bordetella pertussis provoca cuadros graves en lactantes, como neumonía, convulsiones y daño cerebral, resaltando la peligrosidad de la enfermedad. (Foto: Ministerio de Salud)

Los fallecimientos elevan la severidad del escenario, ya que la tos ferina, es una enfermedad respiratoria bacteriana causada por Bordetella pertussis que puede desencadenar cuadros especialmente graves en lactantes.

El cuadro clínico suele iniciar como un resfriado común, pero con el paso de los días la tos se intensifica, persiste y puede acompañarse de un sonido agudo tras el acceso de tos. “La enfermedad puede provocar complicaciones como neumonía, convulsiones, daño cerebral e incluso la muerte”, precisó la experta.

La estrategia nacional de prevención se apoya en un esquema de vacunación que inicia a los dos meses de edad e incluye refuerzos clave a los 18 meses y a los cuatro años.

El cumplimiento de todas las dosis, según insistió Puerto, es fundamental para garantizar la protección sostenida en el tiempo. Además, puntualizó: “La recomendación es que toda mujer embarazada reciba la vacuna para proteger al recién nacido en sus primeras semanas, cuando es más vulnerable”. La vacunación materna permite la transferencia de anticuerpos, lo que resulta decisivo antes de que el lactante pueda iniciar el esquema propio.

La vacuna contra la tos ferina forma parte del programa gratuito nacional y está disponible en todos los centros de salud públicos. El rango de niños entre uno y cinco años es una prioridad, pero las autoridades recalcan la importancia de la inmunización en embarazadas para cubrir el intervalo más crítico: los primeros dos meses de vida.

La Secretaría de Salud fortalece
La Secretaría de Salud fortalece la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa de contactos para frenar la transmisión comunitaria de tos ferina. (Foto: SESAL)

Ante el incremento sostenido de casos y fallecimientos, la Secretaría de Salud ha fortalecido la vigilancia epidemiológica y la búsqueda de contactos, además de lanzar campañas intensivas de sensibilización. Puerto puntualizó: “La vacunación no solo protege al individuo, sino que contribuye a la inmunidad colectiva, reduciendo la circulación de la bacteria en la comunidad”.

Los diagnósticos tempranos, junto al tratamiento oportuno con antibióticos, pueden disminuir la gravedad y limitar la transmisión entre personas. La diferencia para los más pequeños, especialmente los menores de un año, es crítica: el acceso rápido a la atención sanitaria puede marcar el pronóstico.

Las autoridades insisten en la responsabilidad social y comunitaria para mantener coberturas superiores al 95 %, umbral considerado óptimo para bloquear la propagación de la enfermedad y evitar nuevas muertes. La prevención, recalca la funcionaria, sigue siendo el recurso más eficaz frente a enfermedades prevenibles por vacuna.

