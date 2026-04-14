De los marines al stand-up: la historia de Rob Riggle, el comediante que conquistó Saturday Night Live

Rob Riggle combinó la disciplina de los Marines con la creatividad de la comedia para forjar una carrera única en Hollywood (REUTERS/Caitlin Ochs)

La vida de Rob Riggle transcurre entre dos mundos opuestos: la estricta disciplina del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y la exposición pública de la comedia en televisión, una dualidad que él mismo describe como inesperada y formativa.

Durante una intervención en Club Random Podcast, el pódcast conducido por Bill Maher, Riggle compartió detalles sobre su recorrido personal, desde sus inicios militares en Kansas hasta sus triunfos en la comedia estadounidense.

A los 19 años, Riggle ingresó al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos motivado por una vocación de servicio y por la sugerencia de un agente del FBI, considerando que ser oficial de marina podría ayudarle a acceder posteriormente a ese cuerpo federal.

La experiencia militar de Rob Riggle, con más de 22 medallas, le permitió desarrollar la confianza que lo impulsó hacia el éxito en el entretenimiento (Instagram/@robriggle)

Al crecer en un entorno sin referentes artísticos y en una época sin Internet, nunca pensó que pudiera dedicarse a la actuación o la comedia profesional, y enfocó inicialmente sus esfuerzos en conseguir un empleo estable. Así lo relató en Club Random Podcast, subrayando que la mentalidad pragmática del medio oeste estadounidense marcó sus primeras expectativas juveniles.

Desde su juventud, Riggle buscó una carrera orientada al servicio y confió en la estructura militar para descubrir sus propios límites. Su formación como marino no solo le proporcionó disciplina, sino que cimentó la confianza que lo llevaría a replantearse su futuro y buscar la comedia. Esta transformación fue posible gracias a la formación intensiva de los marines y al entorno de retos constantes que definieron sus primeros años de adultez.

La experiencia militar: formación, desafíos y crecimiento personal

El exigente curso para oficiales del Cuerpo de Marines fue fundamental en la historia de Riggle. Según relató en Club Random Podcast: “De 64, solo graduamos 32”. Detalló que la tasa de abandono, del 50 %, reflejaba el nivel de exigencia mental y física al que fue sometido.

Rob Riggle enfrentó el miedo escénico en la comedia con la resiliencia y el temple adquiridos durante su formación en el Cuerpo de Marines (Instagram/@robriggle)

Durante su formación, Riggle notó cómo la juventud puede ser una ventaja: “La gente joven simplemente no vivió lo suficiente como para temerle a muchas cosas, y eso los vuelve valientes o temerarios”.

La experiencia militar, que implicó misiones, despliegues y una resistencia mental forjada bajo presión, resultó vital para enfrentar temores futuros. “Gané más de 22 medallas en el ejército”, afirmó al señalar que estos reconocimientos y la autoconfianza obtenida continuaron siendo relevantes en la siguiente etapa de su vida.

El giro hacia la comedia: de los Marines al escenario

El paso de la vida militar a la comedia fue, según describió en Club Random Podcast, más desafiante de lo que imaginaba. “Sentí más miedo en mis primeros cinco minutos de stand-up que en la milicia”, confesó. Al llegar a Nueva York, Riggle inició su carrera en el stand-up, enfrentándose a la presión de esquemas rígidos como “tres chistes por minuto”, un formato con el que no se sentía identificado porque prefería narrar historias.

El paso de Riggle por Saturday Night Live le permitió cumplir su sueño de estar en el elenco, aunque su permanencia solo duró una temporada (REUTERS/Caitlin Ochs)

Encontró su espacio en el grupo de comedia de improvisación Upright Citizens Brigade (UCB), donde la creatividad fluía sin guion. “Vi su show y era tan bueno que parecía escrito, pero era improvisado. Ahí supe que quería hacer eso”, recordó.

Sostuvo que la confianza aprendida en los marines fue clave para tolerar los rechazos sobre el escenario. “La rutina del comediante es la forma de arte más pura: uno frente al público, sin protección”, señaló en el pódcast, marcando el paralelismo entre sus vivencias militares y su lucha sobre las tablas.

Saturday Night Live y el salto a la popularidad

Ingresar a Saturday Night Live (SNL) en la temporada 2004-2005 marcó la realización de uno de los sueños de Riggle. “Siempre soñé con estar en SNL, lo logré, y aunque solo fue un año, estoy agradecido”, declaró en Club Random Podcast. Fue el único nuevo miembro de un elenco consolidado que incluía a Amy Poehler, Tina Fey, Maya Rudolph, Seth Meyers, Horatio Sanz y Darrell Hammond.

Su ingreso al mundo del stand-up en Nueva York significó nuevos desafíos y clichés que Riggle superó gracias a su mentalidad militar (REUTERS/Danny Moloshok)

Riggle describió la atmósfera competitiva del programa, dominada por grandes talentos: “Caminabas por los pasillos y veías las fotos de todos los elencos, era como ver la historia entera de la comedia estadounidense”.

Su permanencia fue breve y, según le explicaron, se debió a decisiones empresariales tras una temporada con bajo índice de audiencia: “Ese año, el canal no consiguió el rating esperado, así que los ejecutivos decidieron renovar el elenco. Yo fui el último en entrar y el primero en salir”, explicó Riggle. A pesar de ese desenlace, remarcó su satisfacción por haber sido parte de SNL.

Desafíos personales y doble identidad de Riggle

Con el paso del tiempo, Riggle logró conciliar sus dos facetas: la de militar y la de comediante. Reconoció que su confianza como artista provino de las lecciones aprendidas en los marines: “Ellos me revelaron mis verdaderos límites”.

La mentalidad pragmática del medio oeste estadounidense influyó en las primeras metas de Rob Riggle antes de descubrir su vocación artística (REUTERS/Mario Anzuoni)

Considera que la comedia implica un reto tan intenso como su experiencia militar, aunque con riesgos de otro tipo: “Hay un tipo de miedo en el escenario que te paraliza, pero también te obliga a ser auténtico. El rechazo es parte del oficio, igual que el peligro lo es del ejército”.

Riggle habló sobre los desafíos personales y familiares, la presión social y la soledad común a ambas profesiones: “No me gusta ponerme negativo delante de mis hijos, pero el camino nunca fue sencillo”. Destacó la importancia de mantener la sinceridad consigo mismo y la gratitud frente a los obstáculos superados, como parte esencial de su trayectoria.