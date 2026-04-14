El Fondo Monetario Internacional prevé a Centroamérica y el Caribe como motores de crecimiento en Latinoamérica para 2026

En el caso específico de El Salvador el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó en principio un crecimiento del 2.5 por ciento en 2025 y 2026, pero en diciembre de 2025 ajustó la cifra, anticipando un crecimiento alrededor del cuatro por ciento para 2025, con perspectivas favorables para 2026 ./(Mitur)

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentado este martes proyecta que Centroamérica será una de las zonas con mayor dinamismo económico en los próximos años dentro de Latinoamérica y el Caribe.

Para 2026, el crecimiento esperado en la subregión es del 3.7 %, cifra que se mantendrá sin cambios respecto al año anterior y que evidencia la relevancia de factores como el consumo doméstico y el flujo constante de remesas, detalla una nota de la agencia EFE.

En el caso específico del Caribe, el FMI anticipa un crecimiento de 5.7 % en 2026 y un salto de 8.6 % en 2027, influido por una recuperación significativa del turismo y la exposición continua a factores internacionales que pueden modificar el escenario económico.

Según las estimaciones, la economía latinoamericana y caribeña en su conjunto crecerá 2.3 % en 2026, una décima más de lo previsto en la proyección de enero, pero una menos respecto a 2025, dice EFE.

Este resultado se produce en un contexto global marcado por la incertidumbre, derivada principalmente de los conflictos internacionales y sus repercusiones en los mercados de materias primas y las condiciones financieras.

El FMI advierte que los países de la región enfrentan desafíos diferenciados según su perfil de importación o exportación de energía y materias primas. Aquellas economías dependientes de la compra de energía son más vulnerables a las variaciones externas, mientras que los exportadores pueden registrar beneficios parciales.

Factores que inciden en el crecimiento

El informe subraya que el encarecimiento de las materias primas y la desaceleración de la demanda global continúan condicionando el desarrollo económico de la región. Además, la mayor restricción financiera internacional afecta de manera desigual a cada país.

La integración regional se identifica en el informe como una estrategia relevante. El FMI cita el acuerdo reciente entre Mercosur y la Unión Europea como ejemplo de una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales y diversificar los destinos de exportación de los países latinoamericanos.

Centroamérica y el Caribe destacan como motores de la región, mientras que el resto de las economías muestran ritmos diversos, algunos con señales de desaceleración y otros con descensos marcados.

Resumen de tendencias regionales

Las expectativas de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe en 2026 se ven influenciadas por el contexto internacional y los factores internos de cada país.

Centroamérica y el Caribe destacan como motores de la región, mientras que el resto de las economías muestran ritmos diversos, algunos con señales de desaceleración y otros con descensos marcados.

El FMI resalta la importancia de la integración regional y la diversificación de exportaciones para afrontar la volatilidad global y sostener el desarrollo económico en los próximos años.

Según el informe de perspectivas del FMI, la economía de Latinoamérica avanzará este año más que en 2025, pese a la elevada incertidumbre global desatada a raíz de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, que hará que otras grandes regiones del mundo sufran una ralentización.

Para 2026, el crecimiento esperado en la subregión es del 3.7 %, cifra que se mantendrá sin cambios respecto al año anterior y que evidencia la relevancia de factores como el consumo doméstico y el flujo constante de remesas.

De cara a 2027, el organismo mantiene que la región crecerá el 2.7 %, tal y como había calculado en enero, aunque respecto a su previsión del pasado octubre, supone una décima más.

En el caso específico de El Salvador el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó en principio un crecimiento del 2.5 por ciento en 2025 y 2026, pero en diciembre de 2025 ajustó la cifra, anticipando un crecimiento alrededor del cuatro por ciento para 2025, con perspectivas favorables para 2026 .

Se espera que se publique el informe completo del FMI, para conocer las actuales perspectivas para cada país de la región, pero todo apunta a que las proyecciones serán favorables, así como para Centroamérica.