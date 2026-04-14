El rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, reaparece en medio de denuncias e irregularidad tras su reelección anunciando expansión académica

Walter Mazariegos, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. (USAC)

Ocho días después de su controvertida reelección como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos utilizó sus redes sociales para informar en un video grabado el lunes y publicado este martes, sobre la incorporación de 3.000 estudiantes nuevos y la apertura de 45 carreras a nivel nacional, en el marco de un proceso institucional orientado, según afirmó, a consolidar el lema universitario de enseñar a todos.

El anuncio se produjo mientras persisten denuncias de irregularidades en el proceso electoral, lo que ha renovado las tensiones que comenzaron durante su primer mandato.

El comunicado ocurrió tras el proceso de votación realizado el 8 de abril en el Hotel Santo Domingo de Antigua Guatemala, instancia que enfrentó cuestionamientos similares a los registrados en 2022, cuando la elección tuvo lugar fuera del campus, en el Parque de La Industria, bajo medidas de seguridad privada y presencia de agentes de la Policía Nacional Civil.

Mazariegos informó en Facebook que la ampliación académica implicó un crecimiento en la matrícula y el desarrollo de programas adaptados a nuevas demandas educativas.

Entre las carreras nuevas se encuentran el Técnico en Intérprete en Lenguaje de Señas, el Profesorado en Francés y el Técnico en Mecánica de Aviación. La oferta académica sumó además opciones en Medicina, Arquitectura, Ingeniería, Veterinaria, Turismo, Odontología, Enfermería, Psicología y ciertas áreas de Humanidades. En sus palabras: “Con estas decisiones hacemos cumplir nuestro lema de enseñar a todos. Cumplimos con hechos, continuamos con compromiso”.

Mazariegos agregó que la administración avanza en el proceso de pago de becas destinadas al 100% de estudiantes con discapacidad a nivel nacional y a madres solteras inscritas en la universidad. Este hecho fue señalado como uno de los logros institucionales en su primera comunicación pública después de la reelección.

El Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Walter Mazariegos, informa sobre el crecimiento de la comunidad estudiantil con 3,000 nuevos alumnos gracias a la implementación de 45 carreras innovadoras a nivel nacional. Crédito M.A. Walter Mazariegos

Las protestas y la reacción universitaria ante la reelección

La reelección de Mazariegos y los anuncios recientes se han materializado en un contexto de protestas. Estudiantes de diversas facultades mantienen plantones ante el campus central de la Usac, exigiendo respuestas frente a las denuncias del proceso electoral y la administración universitaria. Al mismo tiempo, el Consejo Superior Universitario decidió mantener las clases virtuales mientras continúan los trabajos arqueológicos en la universidad, una medida que modifica el funcionamiento académico y administrativo de la institución.

Expansión académica bajo tensiones internas

La Universidad de San Carlos de Guatemala experimenta una expansión en su oferta curricular, gestionada por una administración que recibe cuestionamientos sobre la legitimidad de su dirección. La administración de Walter Mazariegos queda definida tanto por el crecimiento de la matrícula y los apoyos sociales como por una disputa interna sobre el futuro democrático y académico de la principal universidad pública del país.

Diputados citan a autoridades por presuntas irregularidades en la elección de Mazariegos como rector de la Usac

La reelección de Walter Mazariegos al frente de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha provocado una ola sostenida de acciones jurídicas, cuestionamientos públicos y demandas de investigación que exhiben la magnitud del conflicto institucional. En este contexto, diputados de la bancada VOS en el Congreso citaron a representantes de la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación para indagar sobre posibles ilegalidades en el proceso, así como la ausencia de finiquito —constancia de estar libre de responsabilidades administrativas— de parte de Mazariegos, una condición indispensable para ocupar cargos públicos en el país de acuerdo con la legislación vigente.

Tres denuncias penales fueron presentadas ante el Ministerio Público tras auditorías en la Usac

Durante la sesión convocada por la bancada VOS, el representante de la Contraloría Roberto De León informó que en marzo de 2026 se interpusieron tres denuncias penales ante el Ministerio Público como resultado de auditorías practicadas en la Universidad de San Carlos, según declaraciones recogidas por el propio Congreso. Las denuncias fueron identificadas bajo los números DAJ-D-18-2026 (24 de marzo), 212026 (27 de marzo) y 222026 (27 de marzo), y están actualmente sujetas a reserva, como explicaron los funcionarios ante los diputados.

El criterio de inhabilitación se apoya en el artículo 16 inciso B de la ley aplicable, que establece la imposibilidad de ejercer funciones públicas para quien no cuente con la constancia de solvencia o finiquito de la Contraloría. La bancada legislativa enfatizó que, en este caso, la Contraloría General de Cuentas había notificado a Walter Mazariegos desde febrero de hallazgos dentro de la Usac, los cuales no fueron desvirtuados por el rector, según relató De León.