El gobierno irlandés sobrevivió a una moción de censura en medio de una crisis por desabastecimiento

Agricultores irlandeses se manifiestan con sus tractores y camiones en el centro de Dublín, mostrando pancartas con el lema "Sin granjas no hay comida" para exigir apoyo gubernamental. (Foto AP/Peter Morrison)

El gobierno de Irlanda superó este martes una moción de censura en el parlamento tras una semana de protestas que bloquearon carreteras, afectaron el funcionamiento de puertos y provocaron desabastecimiento de combustibles en todo el país. Con 92 votos a favor y 78 en contra, la coalición centrista encabezada por el primer ministro Micheál Martin mantuvo el poder tras el debate parlamentario más tenso de 2026.

La crisis se desencadenó tras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz. El fin del tránsito por esa vía marítima interrumpió los envíos globales de crudo, dificultando el suministro de combustibles a Irlanda por barco y generando una reacción inmediata en su economía: el coste de vida se disparó y el combustible aumentó de precio, situando la inflación como la principal inquietud ciudadana. Agricultores, camioneros y transportistas iniciaron protestas con caravanas lentas y bloqueos en arterias de Dublín, puertos estratégicos y en Whitegate, la única refinería nacional. Los manifestantes exigieron topes a los precios y recortes fiscales para evitar quiebras en los sectores agrícola y de transporte.

En pocos días, la protesta dejó sin abastecimiento a cerca del 35% de las estaciones de servicio. El gobierno respondió desplegando fuerzas policiales y militares para desalojar bloqueos en puertos y refinerías. Martin justificó estas medidas: “Los puertos son el motor de nuestra economía”.

Para contener la crisis, el gabinete presentó un paquete de reducción tributaria que incluyó una rebaja de 10 centavos por litro de diésel y gasolina y el aplazamiento hasta octubre del aumento en el impuesto al carbono. Además, se aprobó un recorte fiscal complementario de 250 millones de euros.

El primer ministro Micheál Martin lideró al gobierno de Irlanda en la superación de una moción de censura marcada por la crisis de combustibles. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

El gobierno sometió a votación un paquete adicional de 505 millones de euros (USD 595 millones) en apoyos directos a transportistas, operadores escolares y subsidios para los sectores agrícola y pesquero. El objetivo fue frenar la presión sobre los hogares y evitar el colapso del suministro nacional. Las medidas permitieron restablecer la distribución de combustibles y frenar el desabastecimiento.

La moción fue promovida por la líder opositora Mary Lou McDonald, referente del nacionalismo de izquierda al frente de Sinn Fein, el principal partido de la oposición en Irlanda. McDonald acusó al gobierno de insensibilidad social. El viceministro independiente Michael Healy-Rae renunció a su cargo y votó contra el ejecutivo, criticando la falta de respuesta a los reclamos de las zonas rurales.

Tras la votación, la tensión social continuó en las calles. Manifestantes esperaron a los legisladores a la salida del Dáil éireann, la cámara baja del parlamento irlandés, gritando “traidores” y exigiendo la renuncia del gobierno. La presión social y política persistió pese al respaldo parlamentario logrado por el gobierno.

(Con información de AP)