El Salvador

La ola de calor persiste en El Salvador y mantiene temperaturas de hasta 40 grados

El reporte oficial indica que las regiones oriental, costera y valles interiores continúan expuestas a registros elevados, mientras el monitoreo técnico prevé que las condiciones se mantendrán por al menos dos días adicionales

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El último informe puntualiza que los picos térmicos superan los 38 grados en múltiples departamentos, y recomienda a la población adoptar medidas de protección, hidratarse y consultar información actualizada en canales oficiales (Foto cortesía MARN)
El último informe puntualiza que los picos térmicos superan los 38 grados en múltiples departamentos, y recomienda a la población adoptar medidas de protección, hidratarse y consultar información actualizada en canales oficiales (Foto cortesía MARN)

Ola de calor en El Salvador: el país enfrenta temperaturas extremas de hasta 40 °C. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador informa que las temperaturas elevadas persisten en varias regiones, alcanzando los 40 °C (104 °F) según el informe especial emitido el martes 14 de abril de 2026.

La ola de calor que comenzó el 9 de abril sigue afectando principalmente a estaciones ubicadas en Güija, Candelaria de La Frontera, Perquín, Santa Ana, Chorrera del Guayabo, Sensuntepeque, La Hachadura, San Andrés, Chiltiupán, Los Naranjos, Acajutla y Santiago de María.

Según el informe del MARN, los registros más altos se concentran durante la tarde, sobre todo en la zona oriental, la franja costera y los valles interiores. El 13 de abril se detectaron valores máximos entre 38 °C y 40 °C (100,4 °F y 104 °F).

San Miguel resultó ser una de las ciudades más afectadas, al llegar a 40,8 °C (105,4 °F). En La Libertad, la estación San Andrés marcó 38,5 °C (101,3 °F), mientras que Cerrón Grande, en Cabañas, reportó 39,4 °C (102,9 °F).

El pronóstico oficial anticipa que las temperaturas muy altas se mantendrán durante al menos dos días más, con probabilidades de que la ola de calor empiece a disminuir a partir del miércoles 15 de abril. El MARN señala que las condiciones cálidas del mes continuarán, en especial por las tardes y al anochecer.

Se estima que los valores máximos oscilarán entre 38 °C y 40 °C en la zona oriental, entre 33 °C y 37 °C en la franja costera y de 35 °C a 38 °C en los valles interiores. En las áreas montañosas, los registros estarán entre 23 °C y 31 °C (73,4 °F y 87,8 °F).

Recomendaciones y vigilancia ante el aumento de temperaturas

El último informe puntualiza que los picos térmicos superan los 38 grados en múltiples departamentos, y recomienda a la población adoptar medidas de protección, hidratarse y consultar información actualizada en canales oficiales.
El último informe puntualiza que los picos térmicos superan los 38 grados en múltiples departamentos, y recomienda a la población adoptar medidas de protección, hidratarse y consultar información actualizada en canales oficiales.

El equipo técnico del Ministerio de Medio Ambiente realiza un monitoreo constante para detectar incrementos en otras regiones y actualizar la información destinada a la población.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a.m. y las 15:00, hidratarse aunque no se sienta sed, emplear protector solar, sombreros y ropa ligera de colores claros, y vigilar especialmente a niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas.

En caso de presentar mareos, dolor de cabeza, náuseas o confusión, se debe acudir a atención médica. El MARN solicita a la ciudadanía consultar periódicamente los canales oficiales para mantenerse informados sobre los avisos y pronósticos, ya que el estado climático podría modificarse en los próximos días.

Adicionalmente, para este día, la institución gubernamental emitió una alerta por la presencia de ráfagas de viento en diferentes puntos del territorio. El informe destaca que la velocidad máxima registrada corresponde a la zona de A. Comalapa, con 40.7 km/h. Otras localidades afectadas incluyen Isluatán (30.6 km/h), Apaneca (28.7 km/h), La Palma (25.4 km/h) e Ilopango (21.1 km/h).

También se reportan ráfagas considerables en Jucuarán, Acajutla, El Imposible y Berlín, con valores superiores a 19 km/h. Otras zonas como Las Pilas, MARN, La Libertad, Puente Cuscatlán, Santa Cruz Porrillo, San Jorge, Conchagua, Perquín y Chorrera del Guayabo presentan ráfagas entre 18.9 km/h y 13.1 km/h.

Las autoridades de El Salvador advierten que varias regiones continúan registrando temperaturas extremas, con picos superiores a 40 grados Celsius, lo que representa un riesgo especialmente alto para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Las autoridades de El Salvador advierten que varias regiones continúan registrando temperaturas extremas, con picos superiores a 40 grados Celsius, lo que representa un riesgo especialmente alto para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones, especialmente en áreas donde las ráfagas superan los 30 km/h, ya que pueden ocasionar caída de ramas, afectaciones en estructuras ligeras y dificultades en la movilidad.

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