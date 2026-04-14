El Salvador

El Salvador y Paraguay acuerdan fortalecer cooperación bilateral en transporte aéreo, educación y seguridad

Las autoridades de ambos países analizaron mecanismos para profundizar alianzas en transporte, economía, educación y otras áreas, priorizando iniciativas conjuntas para los próximos dos años

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Las delegaciones presentaron propuestas para ampliar los instrumentos de colaboración, impulsar el desarrollo institucional y establecer proyectos orientados a proveer ventajas concretas a las comunidades de ambos países (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Las delegaciones presentaron propuestas para ampliar los instrumentos de colaboración, impulsar el desarrollo institucional y establecer proyectos orientados a proveer ventajas concretas a las comunidades de ambos países (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El Salvador y Paraguay llevaron a cabo este 14 de abril la I Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y de Coordinación Bilateral, con el objetivo de fortalecer sus relaciones y establecer nuevas rutas de colaboración para los próximos dos años.

La cita se realizó en la Cancillería paraguaya y fue encabezada por la viceministra de Relaciones Exteriores Adriana Mira y el viceministro Víctor Verdún.

Durante la jornada, ambos países pactaron impulsar acuerdos en ámbitos como transporte aéreo, con el propósito de mejorar la conectividad regional y promover el acceso a mercados. Entre los compromisos adoptados, se encuentra la promoción de la competitividad, el crecimiento económico y el desarrollo de instrumentos bilaterales que ofrecerán “beneficios tangibles para la población”, de acuerdo con la vicecanciller Mira.

Las delegaciones dialogaron sobre cooperación en salud, seguridad, educación, agricultura, fortalecimiento institucional y cultura, así como sobre experiencias de movilidad humana y atención consular. Un nuevo convenio académico posibilitará el trabajo conjunto entre los institutos de formación diplomática de ambos países, dirigido al desarrollo de capacidades y procesos institucionales.

Acuerdos y próximos pasos bilaterales

La II Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación está prevista para el mismo día, instancia en la que oficializarán el marco de colaboración bilateral. Habrá, según destacó la funcionaria salvadoreña, un avance importante ya que la reunión inaugural “representa un paso significativo en el fortalecimiento de nuestros vínculos” e inaugura “un diálogo franco y constructivo” entre ambos gobiernos.

Las autoridades formalizaron compromisos orientados al mejoramiento de la conectividad, la creación de convenios académicos y la implementación de acciones conjuntas en sectores clave para el desarrollo bilateral (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Las autoridades formalizaron compromisos orientados al mejoramiento de la conectividad, la creación de convenios académicos y la implementación de acciones conjuntas en sectores clave para el desarrollo bilateral (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Adicionalmente, el Instituto Diplomático “Doctor José Gustavo Guerrero” (IDG) de El Salvador firmó este martes dos acuerdos de cooperación con instituciones paraguayas, diseñados para potenciar el intercambio académico y fortalecer la formación diplomática entre ambos países.

Durante el encuentro se concretó un Memorándum de Entendimiento con la Academia Diplomática y Consular “Carlos Antonio López”, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo. El objetivo, según informaron las partes, es robustecer el desarrollo profesional de los cuadros diplomáticos mediante actividades conjuntas centradas en la capacitación y la internacionalización.

El primer convenio, de carácter marco, se selló entre el IDG y la Universidad Americana del Paraguay. Ambas entidades se comprometieron a impulsar proyectos conjuntos, intercambios de publicaciones, movilidad docente y estudiantil, y programas de prácticas profesionales.

“Vemos oportunidad para el intercambio de publicaciones, programas de estudio de postgrados, intercambios de docentes y estudiantiles, pasantías laborales y prácticas profesionales, realización de cursos, congresos, seminarios o simposios, proyectos de investigación, para reforzar capacidades y conocimientos, entre otros, que serán de mutuo beneficio para ambas instituciones”, detalló la viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira, durante la oficialización del acuerdo junto al rector Sergio Duarte.

Representantes de ambos países sellan una nueva hoja de ruta con prioridades que redefinirán su proyección internacional y sus vínculos de crecimiento para la próxima etapa (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Representantes de ambos países sellan una nueva hoja de ruta con prioridades que redefinirán su proyección internacional y sus vínculos de crecimiento para la próxima etapa (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La Universidad Americana del Paraguay ofrece carreras de grado, postgrado y formación continua —incluida la licenciatura en Relaciones Internacionales— tanto en modalidad presencial como virtual, y prioriza el desarrollo de proyectos científicos y culturales orientados a la capacitación integral.

Las autoridades del IDG subrayaron que estos acuerdos reafirman su mandato institucional de promover la cooperación internacional con entidades académicas homólogas, apuntando a la profesionalización diplomática y el fortalecimiento del talento humano en ambas cancillerías.

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